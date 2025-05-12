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    Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkanlara para cezası uygulanacak

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni Yolcu Anonsları Genelgesi kapsamında uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara para cezaları geliyor.

    Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkanlara para cezası Tam Boyutta Gör
    Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye soktu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı “Yolcu Anonsları Genelgesi” kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte, uçağın park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan önce emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

    Erken kalkan yolcuya ceza

    Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkanlara para cezası Tam Boyutta Gör
    THY tarafından kabin ekiplerine gönderilen bilgilendirme duyurusuna göre, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek. Bu kapsamda söz konusu yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek.

    Yeni düzenlemeyle birlikte, kabin ekiplerinin sorumluluğu da artırıldı. İniş sonrası yapılan “veda anonsunun” hemen ardından, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden kalkmamaları gerektiğine dair özel bir uyarı anonsu yapılması artık zorunlu.

    Genelge yürürlüğe girdi

    SHGM tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor;

    “Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD - 2025/01 No.lu "Yolcu Anonsları Genelge"si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”

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