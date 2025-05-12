Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkanlara para cezası uygulanacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye soktu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı “Yolcu Anonsları Genelgesi” kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte, uçağın park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan önce emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Erken kalkan yolcuya ceza

Tam Boyutta Gör THY tarafından kabin ekiplerine gönderilen bilgilendirme duyurusuna göre, inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek. Bu kapsamda söz konusu yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek.

Yerli uçan araba AirCar ilk insanlı uçuşunu başarıyla tamamladı! 2 gün önce eklendi

Yeni düzenlemeyle birlikte, kabin ekiplerinin sorumluluğu da artırıldı. İniş sonrası yapılan “veda anonsunun” hemen ardından, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden kalkmamaları gerektiğine dair özel bir uyarı anonsu yapılması artık zorunlu.

Genelge yürürlüğe girdi

SHGM tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor;

“Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD - 2025/01 No.lu "Yolcu Anonsları Genelge"si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkanlara para cezası