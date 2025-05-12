Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkanlara para cezası uygulanacak

Erken kalkan yolcuya ceza
Yeni düzenlemeyle birlikte, kabin ekiplerinin sorumluluğu da artırıldı. İniş sonrası yapılan “veda anonsunun” hemen ardından, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden kalkmamaları gerektiğine dair özel bir uyarı anonsu yapılması artık zorunlu.
Genelge yürürlüğe girdi
SHGM tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor;
“Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD - 2025/01 No.lu "Yolcu Anonsları Genelge"si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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