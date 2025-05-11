BYD Türkiye'de paket oyunu: Üst paket görünümlü alt paket

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık yatırımında hızla ilerlerken ve 2026 yılında üretimi hedeflerken fiyatlandırma politikası (distribütör ALJ Türkiye) nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Şimdi ise BYD SEAL modelinde donanım isimlendirmesi nedeniyle firma tepkilerin odağı haline geldi.
Normalde Comfort ama burada Design
BYD, yüzde 100 elektrikli sedan modeli SEAL için global ve Avrupa’da Comfort, Design ve Excellence olmak üzere üç farklı donanım seviyesi sunuyor. Mayıs 2025’te halihazırda satışta olan Excellence donanımına ek olarak yüzde 10 ÖTV’li Design donanımı da satışa sunuldu. Bu model hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz:
BYD, Avrupa’da ve global pazarlarda Design ve Excellence paketlerini ağırlıklı olarak sunuyor, Almanya’da ise Comfort paket da satışta. Dış pazarlarda Design donanım ile Excellence donanım arasındaki tek fark HUD (Head up Display). Dolayısıyla batarya dahil diğer bileşenler aynı. Comfort paket ise en “boş” diyebileceğimiz donanım seviyesi.Kaynakça https://www.byd.com/de/e-fahrzeuge/seal https://www.bydauto.com.tr/seal Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu
250 Kişi Okuyor (6 Üye, 244 Misafir) 23 Masaüstü 227 Mobil
3563 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli otomobil, Türkiye Haberleri ve