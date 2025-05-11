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    BYD Türkiye'de paket oyunu: Üst paket görünümlü alt paket

    Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye macerası çetrefilli geçmeye devam ediyor. Şimdi de BYD’nin SEAL modeline eklediği Design paketinin aslında en alt Comfort paketi olduğu ortaya çıktı.

    Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık yatırımında hızla ilerlerken ve 2026 yılında üretimi hedeflerken fiyatlandırma politikası (distribütör ALJ Türkiye) nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Şimdi ise BYD SEAL modelinde donanım isimlendirmesi nedeniyle firma tepkilerin odağı haline geldi.

    Normalde Comfort ama burada Design

    BYD Türkiye'de paket oyunu: Üst paket görünümlü alt paket
    BYD Almanya'da satılan SEAL ve donanım paketleri

    BYD, yüzde 100 elektrikli sedan modeli SEAL için global ve Avrupa’da Comfort, Design ve Excellence olmak üzere üç farklı donanım seviyesi sunuyor. Mayıs 2025’te halihazırda satışta olan Excellence donanımına ek olarak yüzde 10 ÖTV’li Design donanımı da satışa sunuldu. Bu model hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz:

    BYD, Avrupa’da ve global pazarlarda Design ve Excellence paketlerini ağırlıklı olarak sunuyor, Almanya’da ise Comfort paket da satışta. Dış pazarlarda Design donanım ile Excellence donanım arasındaki tek fark HUD (Head up Display). Dolayısıyla batarya dahil diğer bileşenler aynı. Comfort paket ise en “boş” diyebileceğimiz donanım seviyesi.

    BYD Türkiye'de paket oyunu: Üst paket görünümlü alt paket
    Ancak ilginç olan şu; Türkiye’de satılan Design paket ile Excellence arasındaki fark dış pazarlardan çok farklı. Batarya, çekiş tipi, motor, menzil, jant ve koltuklar gibi donanımlar faklı. Çünkü aslında Design olarak adlandırılmış olan donanım seviyesi esasında Comfort. BYD Türkiye’nin neden aracın donanım seviyesinde farklı bir isimlendirme tercih etti bilinmez ancak özellikle sosyal medyada bu konu ciddi bir eleştiri odağı haline gelmiş durumda.
    Kaynakça https://www.byd.com/de/e-fahrzeuge/seal https://www.bydauto.com.tr/seal
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