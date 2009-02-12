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Sony, melez medya diskiyle oyun ve filmleri bir arada sunabilir

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony, melez medya diskiyle oyun ve filmleri bir arada sunabilir
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Toshiba destekli HD DVD formatını aylar önce malup ederek yüksek tanımlı medya dünyasının sözü geçen tek formatı olarak endüstri standardı olma yolunda önemli bir başarı elde eden Blu-ray için Sony'nin çalışmaları son sürat devam ediyor. Formatını en büyük destekçisi durumundaki Japon elektronik devi, formatın daha da popüler olması için alternatif çalışmaları gündeminden eksik etmiyor.

Gelen yeni bilgilere göre firma, yıl sonuna doğru farklı içerikleri tek bir çatı altında toplayacak yeni bir melez (hybrid) medya diski üzerinde çalışıyor. Henüz detaylar bilgiler açıklanmış olmasa da yeni disk ile film ve oyun gibi ayrı satılan içeriklerin tek bir çatı altında tüketicilere sunulabileceği belirtilirken bu konuda ilk işareti PS3 donanım pazarlama direktörü John Koller vermiş oldu.

İlgili melez medya diski son dönemde sıkça karşılaştığımız filmi çekilen oyun veya oyundan film uyarlaması gibi büyük bütçeli prodüksiyonların pazarlaması ve daha çok kullanıcıya ulaşması konusunda etkili olması beklenebilir.


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Batuist 10 yıl
çok pahalılar...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

çok pahalılar...


BLu-Ray film'ler mi ?
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goxel1989 10 yıl
oyun ve oyunun filmi veya tam tersi durumlarda çok iyi bir çözüm olur ve en azından yabancı ülkelerde çok satacağına eminim
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DarkSidesOfMe 10 yıl
yine ps3 odaklı bir disk gelebilir
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