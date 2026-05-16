Tam Boyutta Gör Sony, Xperia 1 VIII modeliyle birlikte yapay zeka kamera asistanını tanıttı. Xperia Intelligence ile desteklenen bu özellik, yapay zeka yardımıyla sahne ve hava koşulunu analiz ederek en uygun kamera ayarlarını öneriyor. Bu, renk tonlarını, lens seçimini ve bokeh efektlerini içeriyor. Kulağa etkileyici gelse de çıkan sonuçlar tartışmalı. Sony’nin sosyal medyadan paylaştığı görüntülere tepkiler çığ gibi yağıyor.

Yapay zeka asistanının ürettiği görseller şaşırtıcı!

Paylaşılan tanıtım görsellerinde, yapay zekanın parlaklık, renk ve kontrast ayarlarını düzgün yapamadığı görülüyor. AI ile oluşturulan görüntüler, çok daha parlak, hatta aşırı parlak ve daha az renk ve kontrast içeriyorlar.

Sony, yapay zeka aracıyla görüntülerin iyileştirildiğini söyleyen ancak çok parlak ve tuhaf görsellerle bizi karşı karşıya bıraktıran tek marka değil. Google’ın Smart Enhance aracı da daha keskin ve daha parlak görüntüler sağlıyor ancak Sony’nin gösterdiği kadar kötü değil. Tabii ki gerçekten uzak bu görüntüleri beğenen kişiler de var.

Sony: AI fotoğrafları düzenlemiyor, önerilerde bulunuyor!

Sony, paylaşımın ardından özelliğin nasıl çalıştığına dair açıklamada bulundu: "Yapay zeka kamera asistanı, çekimden sonra fotoğrafları düzenlemiyor; sahneye ve nesneye bağlı olarak farklı yaratıcı yönde 4 ayar öneriyor. İstediğiniz seçeneği seçebilir veya kendi ayarlarınızı kullanabilirsiniz." Açıklamanın üzerine, kullanıcılardan orijinal görüntünün yapay zeka önerilerinden çok daha iyi olduğu yönünde yanıtlar geldi.

Sony'nin yeni yapay zeka kamera asistanı yerden yere vuruldu!

