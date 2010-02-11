Sony, Playstation 3'ün yazılım güncellemesi ile 3D Blu-ray uyumu kazanacağını açıkladı

Sony Playstation 3

Dünyanın en sevilen oyun konsollarından biri olan Sony Playstation 3'ün, oyun konsolu olması yanında aynı zamanda bir Blu-ray oynatıcısı olduğu biliniyor. Her iki özelliğe de sahip olmak isteyen kullanıcıların seçimi olan PS3'ün, Sony'nin yapacağı yazılım güncellemesi ile 3D Blu-ray uyumu kazanacağı açıklandı. Bu sayede oyun konsolu 3D TV'ler ile kullanılarak 3 boyutlu görüntüler sunabilecek ve Blu-ray oynatıcılar arasında hala iyi bir seçenek olduğunu gösterecek.

Sony'nin Amerika oyun bölümlerinin yöneticisi John Keller, yapılacak ayrı güncellemeler ile oyun konsolunun stereoskopik oyunlara ve 3 boyutlu görüntülere uyumlu olacağını belirtti. Yazılım güncellemelerinin ise önümüzdeki yaz kullanıcılara sunulması bekleniyor.

3 boyutlu teknolojilere sahip ürünlerin teker teker duyurulduğu bu zamanlarda, Sony, bu üç boyutlu yarışa farklı bir boyut kazandırdı. Bu teknolojilere sahip ürünlerin piyasaya sürülmeye başlanacağı zaman olarak görülen 2010 yılının ikinci yarısından sonra, kullanıcıları farklı boyutlarda yepyeni deneyimlerin beklediğini söyleyebiliriz.