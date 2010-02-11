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Sony, Playstation 3'ün yazılım güncellemesi ile 3D Blu-ray uyumu kazanacağını açıkladı

Sony, Playstation 3'ün yazılım güncellemesi ile 3D Blu-ray uyumu kazanacağını açıkladı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Sony Playstation 3

Dünyanın en sevilen oyun konsollarından biri olan Sony Playstation 3'ün, oyun konsolu olması yanında aynı zamanda bir Blu-ray oynatıcısı olduğu biliniyor. Her iki özelliğe de sahip olmak isteyen kullanıcıların seçimi olan PS3'ün, Sony'nin yapacağı yazılım güncellemesi ile 3D Blu-ray uyumu kazanacağı açıklandı. Bu sayede oyun konsolu 3D TV'ler ile kullanılarak 3 boyutlu görüntüler sunabilecek ve Blu-ray oynatıcılar arasında hala iyi bir seçenek olduğunu gösterecek.

Sony'nin Amerika oyun bölümlerinin yöneticisi John Keller, yapılacak ayrı güncellemeler ile oyun konsolunun stereoskopik oyunlara ve 3 boyutlu görüntülere uyumlu olacağını belirtti. Yazılım güncellemelerinin ise önümüzdeki yaz kullanıcılara sunulması bekleniyor.

3 boyutlu teknolojilere sahip ürünlerin teker teker duyurulduğu bu zamanlarda, Sony, bu üç boyutlu yarışa farklı bir boyut kazandırdı. Bu teknolojilere sahip ürünlerin piyasaya sürülmeye başlanacağı zaman olarak görülen 2010 yılının ikinci yarısından sonra, kullanıcıları farklı boyutlarda yepyeni deneyimlerin beklediğini söyleyebiliriz.


http://www.whathifi.com/News/Sony-confirms-PlayStation-3-will-support-3D-after-firmware-update/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
gözlüksüz 3d sony led tv ler çıkıyor
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Poyri 8 yıl

DH Misafiri
gözlüksüz 3d sony led tv ler çıkıyor

Bir de kaynak falan gostersen super olur da ben beklemiyorum yakin zamanda gozluksuzleri
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aydogdu1453 9 yıl
Bunlar reklam kokan hareketler önce firmwareye tr dil getirsinler ondan sonra sıra 3d'ye gelsin.Daha söylenecek çok şey var ama fazla sevinmeyin bunun altından mutlaka bir çakallık çıkar.Malum konsoldan sözde para kazanamıyolar ya şimdi 3d oyun yapıp 300 liradan satarlar herhalde.
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aphex5 9 yıl
1080p ve 3d yayınlar için hdmi 1.4 bağlantı kullanmak gerekli olacak deniyor.
şu anda kullandığımız 1.3 kablolar ise maksimum 720p boyutunda iletebilecek 3d görüntüyü.
bu durumda ps3'de hdmi 1.4 desteği olmadığına göre çok anlamlı değil 3d desteği olması.
yani 3d olsun diye niye çözünürlükten ödün verelim ki.
ya gidip 1080p 3d görüntü alabileceğimiz ekipman alırım ya da 2d seyretmeye devam ederim ben.
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DarkPlayer00 9 yıl
para tuzağı



















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befuzorro 9 yıl
3d için tv değiştirmek gerekmiyor ben mevcut lcdimde digiturk plustan gözlükle izledim
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milyondabir 9 yıl
iyidi ps3 en fazla 50 hz kadar destekliyordu galiba yanlisim varsa düzeltin cunki sattim
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bynekm 9 yıl
Daha hd' de bile oynayamadık yahu bırak 3 boyutluyu
Şaka bir yana 3 boyutlu için meraklananlar için gayet güzel haber
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sadtneverdie 9 yıl
nesi süper kaçınızda 120 hz lcd var ? destek veriyorlarda gözlük alacaksın lcd alakacasın bilmem ne yapacaksın....
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sagopata 9 yıl
Gözlüğe gerek yok ;)
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Ygal 9 yıl
Bu süper oldu.
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psnnetworkcard 9 yıl
Hemde ne canavar

Sıra geldi 3D destekli televizyon almaya
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Daxteroy 9 yıl
Media canavarı.

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