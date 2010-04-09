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Sony, Walkman'leri ile uyumlu yeni hoparlörlerini duyurdu

Sony, Walkman'leri ile uyumlu yeni hoparlörlerini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Tüketici elektroniğinde dünyadaki sayılı üreticilerden biri olan Japonya merkezli Sony, 30 yılı aşkın süredir kullanıcıları ile buluşturduğu Walkman markalı ürünlerine yönelik dört yeni hoparlörünü duyurdu.

Sony, Walkman'leri ile uyumlu yeni hoparlörlerini duyurdu
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Sony RDP-NWV500

RDP-NWV500 isimli ilk model, daha çok taşınabilir olmayı ve yer sıkıntısı olan kullanıcılar düşünülerek geliştirilmiş. Tasarımı biraz termosu andıran hoparlör, biri 56 mm çapında mid-bas sürücüsü diğeri 20 mm çapında mid-tiz sürücüsü olmak üzere toplam 16 Watt güç ile 2 kanaldan ses veriyor. Üst kısmında bulunan sürücü çıkışlarının yapısı ile sağladığı 360 derece görebilirliğiyle çevresindeki her açıya ses verebiliyor. NWV500'ün otomobillerde de kullanılması amaçlandığından araç içi bağlantıyla güç alıp kullanılabiliyor(batarya bulunmuyor). Avrupa çıkış tarihi hakkında bilgi bulunmayan NWV500'ün 24 Nisan tarihinde yaklaşık 210 Dolar fiyat etiketiyle Japonya'da piyasada olması bekleniyor.

 

Sony, Walkman'leri ile uyumlu yeni hoparlörlerini duyurdu
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Sony RDP-NW1

Firmanın Walkman uyumlu diğeri model RDP-NW1 ise FM/AM radyolu, alarm özellikli bir ürün. 50 mm çaplarında, 6 Watt gücünde stereo hoparlöre sahip olan NW1, Sony'nin Mega Bass ve Mega Xpand ses geliştirme teknolojilerini de destekliyor. Üst panelde bulunan fazla sayıdaki ayar tuşları düşünüldüğünde ön panelin alt kısmındaki tek renkli LCD ekranın bilgilendirmelerinin kullanıcı için kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan NW1'in 24 Nisan tarihinde 140 Dolar civarı bir fiyat etiketi ile Japonya piyasasında olması bekleniyor.

 

Sony, Walkman'leri ile uyumlu yeni hoparlörlerini duyurdu
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Sony NAS-V7M

Sony'nin duyurduğu diğer iki taşınabilir hoparlör çözümleri olan NAS-V5 ve NAS-V7M ise büyük oranda benzer özelliklere sahipler. Internet radyo(vTuner ya da SHOUTcast ile) özelliği bulunan hoparlörler, 32 Bit destekli ses işlemcili amfiye sahip. Bu sayede 65 mm çapında, 15 Watt gücündeki stereo hoparlörlerinden, dinleyicilere daha ayrıntılı bas, mid ve tiz sesleri ulaştırılması amaçlanıyor. V7M modelini, V5 modelinden üstün kılan bazı özellikler bulunuyor. V7M, 16 GB'lık depolama alanı ile ek cihazlara ihtiyaç duymazken, DLNA desteği ile bu desteğe sahip diğer cihazlardaki parçaları oynatabiliyor. Bağlantıda DLNA yanında, USB ile bilgisayara bağlanıp istenilen parçaların kopyalanabilmesi veya CD'deki parçaları ses dosyasına dönüştürüp depolama birimine kopyalanması da mümkün. Siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip V5 modelinin fiyatı yaklaşık 430 Dolar iken, gümüş ve altın renk seçeneklerine sahip V7M modelinin fiyatı yaklaşık 540 Dolar olarak belirlenmiş. Japonya çıkış tarihi ise 26 Haziran.

Sony, Walkman'leri ile uyumlu yeni hoparlörlerini duyurdu
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Sony NAS-V5M

Dört model de bağlanan aynı zamanda Walkman markalı medya oynatıcıları şarj edebilme görevi görebiliyor. Walkman dışındaki medya oynatıcılar ise 3,5 mm jak aracılığıyla bağlanarak kullanılabiliyorlar(Sony'nin basın duyurusunda hangi modellerle uyumlu olduğunu belirten bir ibare bulunmuyor). Kendi ürünlerinin yanısıra rakibi olan iPod'lara da Dock hoparlörler üreten Sony'nin bu pazarda kullanıcılara hayli bol seçenek sunduğunu söylemek mümkün.


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lj94 9 yıl
bence sony ipod lardan kat kat daha iyi ses veriyor.hele walkman özellikli telefonlarına acoustic yüklenince hiç bir şey tanımıyorlar.
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DH Misafiri 9 yıl
Sony bence cok kötü yönetiliyor,hele SonyEricsson bir facia...hala piyasa adam gibi bir modelleri bile yok,TR piyasasına verdikleri daha dogrusu vermedikleri önem bariz belli internet sitesine 3 ay içinde, 6 ay içinde elinizde deyip şeker veriyorlar sanki millete...Sony'nin 80,lerdeki 90,lardaki calıskanlıgı hırsı liderligi asla yok...cok titanic battı silindi gitti acilen toparlanması lazım Samuray'ın ...
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sahafiec 9 yıl
...
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acbold 9 yıl
1 ve 2. beğendim. değişik bi tasarım olmuş brincisi :D
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darkaura 9 yıl
eskiden sony bu islerde nerdiyse tekeldi. bide simdiki konumuna bakiyorumda
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sertacaygun 9 yıl
iPod'lar karşısında Sony kötü durumda diye tahmin ediyordum ama...
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