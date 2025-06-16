Sony, her yıl en az bir büyük tek oyunculu oyun çıkaracak

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Tam Boyutta Gör Sony, küresel oyun endüstrisinde yaşanan belirsizliklere rağmen PlayStation ekosistemini güçlendirecek kararlı bir stratejiye yöneliyor. Şirket, her yıl en az bir büyük çaplı, birinci parti tek oyunculu AAA oyunu piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ancak bu hedef, "doğru zamanda ve doğru kalitede" gerçekleşmesi şartıyla hayata geçiriliyor.

Sony’den her yıl hikaye odaklı oyun gelecek

Tam Boyutta Gör Sony Interactive Entertainment’ın Stüdyo İş Grubu CEO’su Hermen Hulst, yakın zamanda yaptığı kurumsal bir açıklamada bu yaklaşımı bir kez daha vurguladı: “Tek oyunculu oyunlarda, PlayStation Studios’tan oyuncuların beklediği kalite düzeyinde ve doğru zamanda, her yıl istikrarlı şekilde en az bir büyük çaplı oyun sunmaya odaklanıyoruz.” Hulst, şirketin stüdyo tarafında kaliteye, zamanında teslimata, oyuncu etkileşimine ve kârlılığa odaklandığını belirtti. Özellikle PlayStation Studios’tan çıkan tek oyunculu hikaye odaklı oyunların, markanın prestijini belirleyen en önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

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Sony’nin bu yılki planları, hedeflerinin üzerinde bir tempoda ilerliyor. PlayStation cephesi, 2025’te yalnızca bir değil, iki büyük AAA oyunla karşımıza çıkacak: Death Stranding 2 ve yeni Ghost of Yotei. Özellikle Ghost of Yotei, daha önce GTA 6 ile çakışacağı düşünülürken, Rockstar’ın oyununu 2026 Mayıs ayına ertelemesiyle Ekim ayı lansmanı için önemli bir boşluk yakalamış oldu. Sony’nin uzun vadeli yayın takviminde ise merakla beklenen Wolverine ve Intergalactic gibi oyunlar yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Hulst, yalnızca hikaye temelli oyunlara odaklanmadıklarını, servis modeline sahip yapımlar için de sürdürülebilir gelir hedefiyle yatırımlar yapıldığını aktardı. Dolayısıyla Sony, yayın stratejisini ikiye bölerek hem geleneksel oyuncu kitlesini memnun etmeyi hem de uzun vadeli gelir modelleriyle yeni kitleleri platforma çekmeyi amaçlıyor.

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Sony, her yıl en az bir büyük tek oyunculu oyun çıkaracak

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