Sony’den oyunların PC portları için açıklama: “Acelemiz yok”

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Tam Boyutta Gör Sony, rakibi Microsoft’un agresif çoklu platform stratejisinden farklı olarak, PC’ye oyun taşıma sürecinde frene basmaya devam ediyor. PlayStation 5’in değerini ve cazibesini korumayı öncelik haline getiren şirket, büyük bütçeli özel yapımlarını yalnızca doğru zaman geldiğinde PC oyuncularıyla buluşturuyor.

Sony Interactive Entertainment’ın Stüdyo İş Grubu CEO’su Hermen Hulst, geçtiğimiz günlerde yapılan bir sunumda, şirketin PC portları konusunda ölçülü ve bilinçli bir yol izlediğini bir kez daha vurguladı. Hulst, “Oyun serilerimizi konsoldan yeni kitlelere ulaştırma konusunda gerçekten titiz davranıyoruz. Bu konuda çok ölçülü ve dikkatli bir yaklaşım izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konsol önceliği korunuyor

Tam Boyutta Gör Spider-Man 2 ve God of War Ragnarok gibi amiral gemisi yapımların PC sürümleri, PS5 çıkışlarının üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra geldi. Sony, bu oyunları donanım vitrini olarak konumlandırıyor ve öncelikle konsol satışlarını artırmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, PlayStation markasının prestijini korurken aynı zamanda PC pazarında da temkinli bir büyüme sağlıyor.

Sony’nin stratejisi, oyunları ilk etapta PlayStation’a özel tutarak sadık bir konsol kitlesi yaratmak ve ardından geniş kitlelere açılmak üzerine kurulu. Hulst, özel yapımların Sony'nin marka kimliğinde belirleyici bir unsur olduğunu ve bu oyunların sadece PlayStation’da sunulabilecek kalite ve performansı sergilediğini belirtiyor.

Stellar Blade, Sony’nin en büyük PC çıkışı oldu 19 sa. önce eklendi

Geçmişte yalnızca eski oyunlarını PC’ye getiren Sony, artık daha güncel yapımları da PC’ye taşımaya başladı. Nisan 2024’te PS5 için çıkan Stellar Blade, yalnızca birkaç gün önce PC’ye gelmesine rağmen büyük bir başarı yakaladı. Sony’nin eski yöneticilerinden Shuhei Yoshida, Xbox’ın eş zamanlı çıkış stratejisine karşın Sony’nin gecikmeli port politikasıyla da “para bastığını” söylemişti.

Sony Interactive Entertainment CEO’su Hideaki Nishino ise Microsoft’un eş zamanlı çoklu platform çıkış stratejisini dikkatle izlediklerini, ancak şu anki yaklaşımlarını değiştirmeye ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. Nishino, “İş dünyasındaki rekabetin bizi yenilik yapmaya ittiğini düşünüyoruz. Mevcut stratejimize güveniyor ve bağlıyız, acil bir değişiklik yapma ihtiyacımız yok” dedi.

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