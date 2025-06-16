Stellar Blade, Sony’nin en büyük PC çıkışı oldu

Stellar Blade, doğal olarak çok oyunculu olmayan yapımlar arasında liderliğe yerleşmiş durumda. Zira çok oyunculu aksiyon oyunu Helldivers 2, 458.709 eş zamanlı oyuncuyla hâlâ zirvede yer alıyor. Yine de SHIFT UP gibi bağımsız bir stüdyonun bu denli başarılı bir çıkış yapması, Sony’nin gelecekte farklı iş birliklerine daha açık olabileceğini gösteriyor. Öte yandan Stellar Blade’in başarısı tesadüf değil. Oyun, DLSS 4 gibi gelişmiş teknolojilerle PC’ye gelirken sorunsuz bir çıkışa da imza attı. Halihazırda Steam’de “Çok Olumlu” kullanıcı notuna sahip olan oyun, 20 bini aşkın değerlendirme ile başarısını tescillemiş durumda.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.