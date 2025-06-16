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    Stellar Blade, Sony’nin en büyük PC çıkışı oldu

    Stellar Blade'in PC çıkışı, ilk birkaç gününde God of War ve Marvel's Spider-Man gibi PlayStation hitlerinden daha fazla oyuncu çekerek Sony’nin en büyük PC hamlesi haline geldi.

    Stellar Blade, Sony’nin en büyük PC çıkışı oldu Tam Boyutta Gör
    SHIFT UP tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz hafta PC platformuna adım atan Stellar Blade, Sony’nin şimdiye kadarki en başarılı tek oyunculu PC oyunu lansmanına imza attı. Daha önce PlayStation 5 için piyasaya sürülen ve beğeni toplayan bilim kurgu aksiyon-macera oyunu, Steam’deki etkileyici çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Sony’de yüzler güldü

    Stellar Blade, Sony’nin en büyük PC çıkışı oldu Tam Boyutta Gör
    Steam verilerine göre Stellar Blade, lansman haftasında eş zamanlı oyuncu sayısında 192.078 gibi çarpıcı bir zirveye ulaştı. Bu sayı, daha önce PlayStation’ın en yüksek rakamına sahip olan Ghost of Tsushima’nın 77.154 oyunculuk rekorunu neredeyse üçe katladı. Bu performansla birlikte oyun, God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn, The Last of Us ve Uncharted gibi köklü serileri geride bıraktı. Stellar Blade, sadece üç günde PC'de 1 milyon kopya sattı.

    Stellar Blade, doğal olarak çok oyunculu olmayan yapımlar arasında liderliğe yerleşmiş durumda. Zira çok oyunculu aksiyon oyunu Helldivers 2, 458.709 eş zamanlı oyuncuyla hâlâ zirvede yer alıyor. Yine de SHIFT UP gibi bağımsız bir stüdyonun bu denli başarılı bir çıkış yapması, Sony’nin gelecekte farklı iş birliklerine daha açık olabileceğini gösteriyor. Öte yandan Stellar Blade’in başarısı tesadüf değil. Oyun, DLSS 4 gibi gelişmiş teknolojilerle PC’ye gelirken sorunsuz bir çıkışa da imza attı. Halihazırda Steam’de “Çok Olumlu” kullanıcı notuna sahip olan oyun, 20 bini aşkın değerlendirme ile başarısını tescillemiş durumda.

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    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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