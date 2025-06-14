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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 kullanıcı sayısı, ilk kez PlayStation 4'ü geride bıraktı

    Sony, PlayStation 5'in aktif kullanıcı sayısının ilk kez PlayStation 4'ü geçtiğini açıkladı. Bu dönüm noktası, yeni nesil konsolun PS4'ü tahtından indirdiğini gösteriyor.

    PlayStation 5 kullanıcı sayısı, PlayStation 4'ü geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Sony, yaptığı resmi açıklamayla önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını duyurdu. 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla PlayStation 5 kullanıcı sayısı, aktif PlayStation 4 kullanıcılarını ilk kez geride bıraktı. Bu gelişme, PS5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık 3,5 yıl sonra gerçekleşmiş oldu.

    Pazarın yeni lideri PlayStation 5

    Şirket, bu başarıda PS5'in satış rakamlarının yanı sıra artan oyun kütüphanesi, hizmet entegrasyonu ve donanım tedarik zincirinin normale dönmesinin büyük rol oynadığını belirtti. Ayrıca PlayStation Plus hizmetinde yapılan yenilikler ve bazı önemli özel oyunların piyasaya çıkması da kullanıcı geçişini hızlandırdı. Yayınlanan verilerde PS5 oyuncularının, PlayStation'ın aylık 124 milyon aktif kullanıcısının çoğunluğunu oluşturduğu gösteriliyor.

    PlayStation 5 kullanıcı sayısı, PlayStation 4'ü geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    PS4, uzun yıllar boyunca PlayStation tarihinin en popüler konsollarından biri olmuştu. Ancak bu veriler, Sony'nin yeni nesil konsolu PS5'in artık pazarda lider konuma yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor. Şirketin yeni stratejisi, bu ivmeyi daha da artırmaya yönelik olacak.
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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