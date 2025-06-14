PlayStation 5 kullanıcı sayısı, ilk kez PlayStation 4'ü geride bıraktı

Şirket, bu başarıda PS5'in satış rakamlarının yanı sıra artan oyun kütüphanesi, hizmet entegrasyonu ve donanım tedarik zincirinin normale dönmesinin büyük rol oynadığını belirtti. Ayrıca PlayStation Plus hizmetinde yapılan yenilikler ve bazı önemli özel oyunların piyasaya çıkması da kullanıcı geçişini hızlandırdı. Yayınlanan verilerde PS5 oyuncularının, PlayStation'ın aylık 124 milyon aktif kullanıcısının çoğunluğunu oluşturduğu gösteriliyor.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.