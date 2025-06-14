PlayStation 5 kullanıcı sayısı, ilk kez PlayStation 4'ü geride bıraktı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, yaptığı resmi açıklamayla önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını duyurdu. 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla PlayStation 5 kullanıcı sayısı, aktif PlayStation 4 kullanıcılarını ilk kez geride bıraktı. Bu gelişme, PS5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık 3,5 yıl sonra gerçekleşmiş oldu.

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Pazarın yeni lideri PlayStation 5

Şirket, bu başarıda PS5'in satış rakamlarının yanı sıra artan oyun kütüphanesi, hizmet entegrasyonu ve donanım tedarik zincirinin normale dönmesinin büyük rol oynadığını belirtti. Ayrıca PlayStation Plus hizmetinde yapılan yenilikler ve bazı önemli özel oyunların piyasaya çıkması da kullanıcı geçişini hızlandırdı. Yayınlanan verilerde PS5 oyuncularının, PlayStation'ın aylık 124 milyon aktif kullanıcısının çoğunluğunu oluşturduğu gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör PS4, uzun yıllar boyunca PlayStation tarihinin en popüler konsollarından biri olmuştu. Ancak bu veriler, Sony'nin yeni nesil konsolu PS5'in artık pazarda lider konuma yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor. Şirketin yeni stratejisi, bu ivmeyi daha da artırmaya yönelik olacak.

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