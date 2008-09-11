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Sony'den kablosuz OLED televizyon

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
12,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OLED tabanlı televizyon ve görüntüleyicilerin önümüzdeki yıllarda sektör standardı haline geleceği uzmanlar ve analistelerce tartışıladursun, sektör devi firmalar OLED teknolojisini kullanan cihazlar hazırlamaya devam ediyorlar. OLED teknolojisiyle yakından ilgilinene üreticilerden Sony, hazırladığı yeni bir televizyonunu daha gün ışığına çıkardı. XEL-1 kodlu televizyonun küçük kardeşi olan yeni model 11" boyutunda ve sadece 3mm kalınlığında. Kbalosuz bağlantı özelliğine sahip olan ve ilk etapta Japonya'da kullanıma sunulması beklenen OLED tabanlı yeni televizyon 960x540 çözünürlüğünü destekliyor ve tv alıcısına ek olarak pil paketine de ev sahipliği yapıyor. sahip olduğu belirtiliyor. Ürünün fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.
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KANUNI61 11 yıl
ledli tvler reklam panolarındakullanılmıyordu ?
sony aşmış olayı cözünürlük fena deyil

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leon23 11 yıl
sony'dir ne yapsa yeridir
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BiLgiSeaRcheR 11 yıl
Abi SONY bambaşka bişey ya yapıyor adamlar bizde böyle bakıp bakıp yorum yazıyoruz anca işte
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ogameci 11 yıl
sony durmuş durmuş arka arkaya patlatıyor modelleri bu aralar

hangi birine bakıcaz şaşırdım valla
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