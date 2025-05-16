Samsung, ekranın her yerinden algılayan parmak izi okuyuculu OLED paneli tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, bükülen, katlanan, rulo haline gelebilen ve hatta gerilen OLED panellerin ardından Sensor OLED paneli tanıttı. SID fuarında gösterilen bu panel, ekranın her noktasından parmak izi ve kalp atış hızını algılayan yerleşik sensöre sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Samsung, gelecek telefonlarında yeni pil teknolojisi kullanacak 6 sa. önce eklendi

Tam ekran parmak izi okuyucu

Mevcut ekran içi parmak izi okuyucular, OLED panelin altına monte edilmiş ayrı sensörler oluyor. Cihazın parmak izini algılayabilmesi için belli bir alan içine dokunmak gerekiyor. Ancak Sensor OLED panelde OLED biriktirme işlemi sırasında panele organik bir fotodiyot (OPD) katmanı yerleştirildiğinden parmağın ekranda nereye dokunduğunun bir önemi kalmıyor, parmak izi her yerden algılanıyor.

Dahası Sensor OLED panel, akıllı saatler ve bileklikler gibi kalp atış hızını, kan basıncını ve stres seviyesini tespit edebiliyor. Bu teknoloji, OLED ışığının kan damarlarının daralması ve genişlemesine bağlı olarak farklı şekilde nasıl yansıdığına dayanıyor. OPD katmanı daha sonra bu verileri sağlık bilgilerine dönüştürüyor.

Sensor OLED Ekran teknolojisini gelecekte premium akıllı telefonlarda görebiliriz; çünkü bu teknoloji aynı zamanda çeşitli sağlık takibi özellikleri de sunabilir. Yeni panel, akıllı telefonları daha ince hale de getirecek çünkü ayrı bir modüle olan ihtiyacı ortadan kaldırarak dahili alanı azaltıyor.

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Samsung, tam ekran parmak izi sensörlü OLED paneli tanıttı