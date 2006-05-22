Sony'den Vaio UX180P : UMPC katili Micro PC

Intel'in UMPC (Ultra Mobile PC) konseptine uygun bilgisayarlar tanıtıla dursun Sony, bu konseptin dışında kalan ve Micro PC olarak nitelendirdiği yeni Vaio UX180P PC'sini görücüye çıkardı. Görünüş olarak Intel ve Microsoft'un standartlarını belirledikleri UMPC'leri andıran Vaio UX180P Micro PC, yerleşik sürgülü klavyesi, ekran çözünürlüğü ve işlem gücü olarak UMPC'lerden bir adım önde görünüyor.

Intel'in Ultra Low Voltage CPU (çok düşük enerji ihtiyacı duyan işlemciler, yaklaşık 5.5w) serisinden Core Solo işlemci taşıyan Vaio UX180P'de 4.5" boyutlarında, XBrite teknolojisine sahip, 1024x600 piksel çözünürlükte (UMPC'lerde 800x600) dokunmatik LCD ekran bulunmakta.

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Sony Vaio UX180P'de harf girişi UMPC'lerden farklı olarak yerleşik klavye ile yapılıyor. Cihazın prototipini kullanma şansı bulan yabancı editörler, tuşları yakın ve basması zor olarak değerlendirseler de bir çok kişi, yerleşik klavyeyi dokunmatik ekrana tercih edecektir. Cihazda standart klavyenin yanı sıra, kasanın sağına ve soluna yerleştirilmiş olan ek fonksiyon tuşları da bulunuyor. 150 x 95 x 32mm boyutlarında ve 520 gram ağırlığında olan Vaio UX180P'de Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı yetenekleri de es geçilmemiş. WiFi 802.11 a/b/g standartlarını destekleyen cihaz, EDGE destekli ağlara da bağlanabilmekte.

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Intel Core Solo U1400 (1.20GHz, 2MB L2 Cache) işlemci, 512MB 400MHz DDR2 RAM, 128MB paylaşımlı belleği bulunan Intel 950 Media Accelerator grafik kartı, düşmelere karşı koruması bulunan 5400RPM 30GB sabit disk, 10/100 ethernet, 1 adet USB 2.0 portu, kulaklık ve mikrofon bağlantıları, Memory Stick kart yuvası, biri ön yüzde diğeri arka yüzde olmak üzere 2 adet dijital kamera gibi donanımsal özelikleri bulunan Vaio UX180P, güvenlik için yerleşik parmak izi okuyucu da içeriyor. Ayrıca Microsoft Streets & Trips GPS yazılımı yüklü olarak gelen Vaio UX180P, Bluetooth destekli GPS alıcıları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. İsteğe bağlı olarak sonradan temin edilebilen masa üstü istasyonu ile cihaza istenirse, 1 adet IEEE 1394 portu, 3 adet USB 2.0 portu, TV çıkışı, monitör çıkışı eklenebiliyor.

Ürünün sahip olduğu donanımsal özellikler ve boyutlarına göre, tekrar şarj gerektirmeksizin kullanım süreleride oldukça iyi. Zira standart batarya ile 3.5 saat çalışabilen cihaz, kuvvetlendirilmiş batarya ile 7 saat ortalama kullanım süresi sunuyor. Haziran ayında yaklaşık olarak 1800$ satış fiyatı ile piyasaya sürülecek olan Sony Vaio UX180P, sahip olduğu özellikler ve görünüş itibariyle tam bir UMPC katili gibi durmakta.

Boyut ve kullanım şekli olarak bir PC'den daha çok PDA'yı andıran Vaio UX180P, eğer el yazısı tanıma ve gelişmiş sanal klavye gibi fonksiyonları bulunan Microsoft Windows XP Tablet PC Edition kullanıyor olsaydı klasmanında rakipsiz bir ürün halini alabilirdi. Vaio UX180P yurtdışında yaşayanlar için www.sony.com adresinden ön siparişe sunulmuş durumda. İstediğiniz her yerde müzik dinlemek, film izlemek gibi çoklu ortam görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek olan cihaz, aynı zamanda yüksek bağlantı olanakları ve işlem gücü ile işlerinizide takip etmenize olanak veriyor.

http://www.learningcenter.sony.us/assets/itpd/notebooks/ux_series/article/specs.html