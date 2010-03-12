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Sony'nin 3D LCD TV'sini denedik!

9 yıl
258,5b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin 3D TV lansmanında Playstation 3'ün 3D yeteneklerini deneme fırsatı bulduk.

Sony'nin 3D TV lansmanında Playstation 3'ün 3D yeteneklerini deneme fırsatı bulduk.


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logarkapağı 9 yıl
inceleme güzel mesut bey
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clopin 9 yıl
gelecek nesile acıyorum gözlüksuz adam kalmayacak
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Paramedik 112 9 yıl
DH Video'ları açılmıyor nedense. Dur bir de ABP'yi kapatayım.
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spearfishing 9 yıl
bu cihazin fiyati nedir
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elmasuyum 9 yıl
Gözünüzü dünyaları verseler satarmıydınız? Gözü yoran bir teknoloji. Uzun vadede göze vereceği zararlar bile tam bilinmiyor. Temkinli yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum.
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goxxxel 9 yıl
Gözlükler harika :)
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panasonica 9 yıl
eldeeki ps3 leri çöpe atarız artık :he:
amaç yeni ps3 3D yi milete gaktırmaktan bşka bişe değil, bu sony politikası.japanyada 150 usd...atar çöpe alır yenisini...bizde 5 katı fiata satıyorlar
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NECO ksk 9 yıl
gözlükle 3d olayı saçma gözlüksüz 3d tvler çıkacak deniliyordu o zaman belki bişeyler olur
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perikentli 9 yıl
ancak bu tvleri 5 yılsonra alabiliriz ancak ozaman uygun fiyata gelirler yoksa şimdi alisharikalar diyarı
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Hakanonur 9 yıl
oyunlarda çok güzel performans vereceğini sanırım sony her zaman icadı yapar diğerleri de kopyalar forewer sony diyorum.
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swrty 9 yıl
hahaha :D cok güzel olmus gözlüler xD
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