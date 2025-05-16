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Tam Boyutta Gör Xiaomi, uzun süredir beklenen kendi işlemcisi XRING 01'i resmi olarak duyurdu. Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamada, işlemcinin adının "Xiaomi XRING 01" olacağı paylaşıldı. Qualcomm'un eski yöneticilerinden Qin Muyun'un başta olduğu proje, Mayıs sonunda resmi olarak geliyor.

Teknik detaylar yakında geliyor

Kaçıranlar için XRING ismi ilk kez geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Şu an için her ne kadar teknik detaylar paylaşılmasa da, önceki sızıntılar XRING 01'in ARM’ın en güncel tasarımlarını kullanan sekiz çekirdekli yapı sunacağı yönünde: 3.2GHz frekansında çalışan Cortex-X925, üç adet 2.6GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.0GHz Cortex-A520. Grafik tarafında ise 1.3GHz hızında çalışan Imagination IMG DXT72 GPU bulunacak.

Ayrıca yeni yonga setinin TSMC'nin 4nm N4P süreciyle üretileceği belirtiliyor. Ancak Xiaomi'nin 3nm üretim için de geçtiğimiz yıl başarılı bir tape-out süreci geçirdiğini hatırlatalım. Dolayısıyla bu stratejik tercih, şirketi üretim maliyetlerini kontrol altında tutmanın yanı sıra, ABD'nin olası yaptırımlarından da uzak tutabilir.

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Bu arada XRING 01'in geliştirilme sürecinde 1000’den fazla mühendisin çalıştığı bildiriliyor. Bu bölümün başında ise doğrudan CEO Lei Jun'a bağlı olan, eski bir Qualcomm yöneticisi bulunuyor. Şimdilik, XRING 01 için lansmanın bu ay bitmeden yapılması bekleniyor. Dolayısıyla kısa bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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Resmen geliyor: Xiaomi XRING 01 isimli kendi işlemcisini duyurdu