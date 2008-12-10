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Sparkle 2GB GDDR2 bellekli GeForce 9600GT modellerini duyurdu

10 yıl
36,1b
1
69
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle 2GB GDDR2 bellekli GeForce 9600GT modellerini duyurdu
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Calibre serisi performans odaklı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, yüksek bellek kapasitesine sahip, GeForce 9600GT tabanlı yeni modellerini duyurdu. İkisi 1GB GDDR2, diğer ikisi ise 2GB GDDR2 bellekli toplam dört yeni modelini anons eden Sparkle'ın yayınladığı teknik özellik tablosuna göre, yeni modeller 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip.

,Bilindiği üzere geçtiğimiz Şubat ayında anons edilen GeForce 9600GT, 256-bit bellek veri yoluna ve 64x paralel işlem birimine sahip. Sparkle soru işaretleri doğuran bu duruma muhtemelen resmi bir açıklama ile yanıt verecektir. Mavi renkli baskılı devre ve çift slot tasarıma sahip özel soğutucularıyla dikkat çeken kartların grafik işlemcisi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de ve bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor.

Çift DVI konnektörüne sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartlarının yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sparkle 2GB GDDR2 bellekli GeForce 9600GT modellerini duyurdu
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Arranger. 9 yıl
128bit, ddr2 ve 2gb. Bilgisayardan anlamayanlar için süper bir kart.
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IgorStravinsky 9 yıl
Ne de alıcısı olur ama. Bildiğin 2 GB görünsün millet birşey sansın diye çıkartılmış.
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DH Misafiri 9 yıl
yukarda arkadaş sadece 4de 1 i kullanılabilio demiş 2gb ekran kartının ne yani onca 1 gb yada 2 gb ekran kartları bosuna mı var o zmn herkez 512 mg alr saçma geldi bana sapphire drr5 4870 2gb vapor x soğutmalı ekran kartı alıcam kullanan varsa yorum yazarsa sevinirimm !
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DH Misafiri 9 yıl
hmm ben de 2gb 4870 vapor x sapphire ddr5 ekran kartı alıcam nasıl acaba kullanan varsa yorum yazarsa sevinirim
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ymetin 9 yıl
sistem topluyorum ekran kartı kaçlık olsun hacıııı şeklindeki sorulara verilcek çok güzel bir cevabım var artık
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request34 9 yıl
arkadaslar bende bu ekran kartından var 2 gb yazıyor dıe almadım ama bızım peder süpriz yapcam dıe gıtmıs exper almıs ıcınden bu ekran kartı cıktı suana kadar hıcbı oyunda performans sorunu yaşamadım baya kotu yorum var ama ben daha bı terslıkle karsılasmadım
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Caner3565 9 yıl
Arkadaşlar ben yeni bi kasa topluyorum özellikler şu bi yorum yaparmısınız iyimi kötü mü ? img194.imageshack.us/...
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K.Kahriman 9 yıl

Orjinalden alıntı: Caner3565

Arkadaşlar ben yeni bi kasa topluyorum özellikler şu bi yorum yaparmısınız iyimi kötü mü ?
img194.imageshack.us/...


kötü

sistem tavsiyeleri bölümüne konu açıp tavsiye isteyin . bu kadar para verip bu sistemi almayın yazık olur paraya
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SMTRSLN 10 yıl
Amma tantanası çıkar bu 2gb muhabbetinin yaw , düşünsene 1 gb ram 2gb ekran kartlı pc toplayıp satıosun yada casper vestel gibi çakallar high end pclerine koyarlar bunu:D
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
PCden pek anlamıyorsunuz tavsiye üzerine 9600GT alıyorsunuz, hem de 2GB. Ama çıkan sürprize bak:128 bit, DDR2


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SnRkRkMn 10 yıl
AndryTR kardeşim -placebo- nun dedigi gibi akıllı bir satış politikası var u adamların herkes senın gıbı anlamıyo pc den
adamlarda bunu bıldıgı için yapıyolar kartları sürüyolar piyasaya ben bu kartın geforce nın 200 serisinden daha fazla satılacagını düşünüyorum adama 2 gb dedın mı olay bıtıyo
YANLIŞMIYIM ?
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mamad 10 yıl
Bi hort ses, duydum atladım geldim. Yine güzide bir haber hort olmuş. Konu hortlatmaya lafım yok ama sıradan haberleri neden hortlatıyosunuz arkadaşlar.
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EIvII2AH 10 yıl
bir kartın gururruyla bu kadar oynanmak ki!!!!!! 9600gt kendinden nefret etti :)
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ahmetkep 10 yıl
Tam cahil işi.2 gb nin sadece 4 te 1 inin işe yarayacagını bilmeyenler için
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exelance1988 9 yıl
komediye bak 9600 ct 128 bit ddr2 2gb gül geç
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melyyh 10 yıl
2gb zaten gereksizken 128 bit ve ddr2 li bi 9600gt ye 2gb takmışlar. gördüğüm en saçma şey
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Highsenberg 10 yıl
Türkiye'de çok satabilecek potansiyeli olan kart.
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razorc 10 yıl
ya arkadaşım nasıl iş bu? 9600gt gpu'su 256-bit değil mi? g94 gpusunu kullanmayan bi 9600 gt mi yapmışlar?
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mertekin 10 yıl
Bir yanlışlık var gibi.9600GTler 256 bit,64 shaderlidir ve bildiğim kadarıyla bit ve shader desteği gpudan gelir.Yani 9600GT gpusunu kullanan bir kart 256 bit ve 64 shader olmak zorundadır.

Bunlar nasıl 128 bit ve 96 shader yapmışlar?Yoksa G94 gpusu yerine başka bir gpu kullanıp kendileri adını 9600GT mi koymuşlar.

Shaderleri kısma olduğunu biliyorum fakat fazlalaştırma nasıl oluyor bilmiyorum.Yada kart 256 bitte kendileri 128 bitemi düşürdüler acaba.(öyle bir şey varsa tabi.).
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