Sparkle 2GB GDDR2 bellekli GeForce 9600GT modellerini duyurdu

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Calibre serisi performans odaklı ekran kartlarıyla tanınan Sparkle, yüksek bellek kapasitesine sahip, GeForce 9600GT tabanlı yeni modellerini duyurdu. İkisi 1GB GDDR2, diğer ikisi ise 2GB GDDR2 bellekli toplam dört yeni modelini anons eden Sparkle'ın yayınladığı teknik özellik tablosuna göre, yeni modeller 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip.

,Bilindiği üzere geçtiğimiz Şubat ayında anons edilen GeForce 9600GT, 256-bit bellek veri yoluna ve 64x paralel işlem birimine sahip. Sparkle soru işaretleri doğuran bu duruma muhtemelen resmi bir açıklama ile yanıt verecektir. Mavi renkli baskılı devre ve çift slot tasarıma sahip özel soğutucularıyla dikkat çeken kartların grafik işlemcisi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de ve bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor.

Çift DVI konnektörüne sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartlarının yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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