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Sparkle ekran kartlarıyla birlikte 3D gözlük kiti hediye ediyor

9 yıl
14,3b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle ekran kartlarıyla birlikte 3D gözlük kiti hediye ediyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Sparkle, GeForce 210 ve üstü tüm ekran kartlarıyla birlikte yeni bir 3D paketi sunmaya başlıyor. Firmadan gelen bilgilere göre GeForce 9400GT ve GeForce 9500GT haricinde, GeForce G210 ve üzerindeki tüm modeller ile birlikte kullanıcılara bir çift 3D gözlük, 350'den fazla oyunda 3D gözlük desteği sağlayan 3DVision yazılımı, 3D film ve video oynatıcısı ile birlikte Valve Portal, Half-Life 2 Deathmatch, Half-Life 2: Lost Coast oyuncular için HDR demosu içeren seviye demoları ve Peggle Extreme oyununun hediye edilecek.

Sınırlı bir süre önce devam edecek kampanya çerçevesinde kullanıcılarına giriş seviyesi 3D deneyimi yaşatmayı hedefleyen Sparkle, fiyatlar hakkındaysa henüz bir açıklamada bulunmadı.


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artenis 9 yıl
hazır gozluk takılmısı war karta dırek :p
ucuz...
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MÇKR_06 9 yıl
iyi düşünce
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IgorStravinsky 9 yıl
Yahu zaten gözlük 5-10 lira bişey. Yiyosa 100 Hzlik monitör versinler
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KANUNI61 9 yıl
eee kartlar elde kalınca bişekilde satacaklar
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suslu76 9 yıl
bi fuarda cod4 ü oynamıştım o hali ile iyi gibiydi (fuar compex idi zannedersem)
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OverClocK1ng 9 yıl
İyi de onlar acayip gözümü ağrıtıyor. O sinemadan aşırdıkların. Yanlış anlama gözümü falan yoruyor anlamında değil. Burnuma da oturmuyor, tam geriye itince de ağrı yapıyor. Düzgün bir gözlük yapamamışlar...
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cenkyyy 9 yıl
o kadar pc le haşır neşirim falan hayla şu 3d gözlüklerin olayını çözebilmiş değilim gülmeyin arkadaşlar gerçekten tam olarak ne işe yarar ?
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.:EMRE:. 9 yıl
Oyunun 3D olarak akıcı ve kaliteli bir şekilde oynana bilmesi için minimum 9600GT ve üstü bir kart lazım ki 9600 bile yetersiz bana göre.
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sonersec 9 yıl
Güzel bir uygulama. Artık oldukça fazla oyun 3d gözlüğe destek vermeye başladı.
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StreamRolleR 9 yıl
bende en az 30 tane var her sinemadan cökus yaptım icin :D
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