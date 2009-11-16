Sparkle ekran kartlarıyla birlikte 3D gözlük kiti hediye ediyor

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Sparkle, GeForce 210 ve üstü tüm ekran kartlarıyla birlikte yeni bir 3D paketi sunmaya başlıyor. Firmadan gelen bilgilere göre GeForce 9400GT ve GeForce 9500GT haricinde, GeForce G210 ve üzerindeki tüm modeller ile birlikte kullanıcılara bir çift 3D gözlük, 350'den fazla oyunda 3D gözlük desteği sağlayan 3DVision yazılımı, 3D film ve video oynatıcısı ile birlikte Valve Portal, Half-Life 2 Deathmatch, Half-Life 2: Lost Coast oyuncular için HDR demosu içeren seviye demoları ve Peggle Extreme oyununun hediye edilecek.

Sınırlı bir süre önce devam edecek kampanya çerçevesinde kullanıcılarına giriş seviyesi 3D deneyimi yaşatmayı hedefleyen Sparkle, fiyatlar hakkındaysa henüz bir açıklamada bulunmadı.