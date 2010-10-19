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SPB Mobile Shell 5.0'a ait tanıtım videoları yayınlandı

SPB firmasının akıllı telefonlar için hazırladığı arayüz programı Mobile Shell 5.0, Android, Windows Mobile 6.5 ve Symbian ^3 işletim sistemli telefonlarda görüntülendi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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SPB firmasının akıllı telefonlar için hazırladığı arayüz programı Mobile Shell 5.0, Android, Windows Mobile 6.5 ve Symbian ^3 işletim sistemli telefonlarda görüntülendi.

SPB'nin i arayüz uygulaması olan Mobile Shell'in eski sürümleri Windows Mobile tabanlı telefonlarda son derece popüler bir uygulama olarak dikkat çekiyordu. Yaklaşık 8 aydır üzerinde çalışılan Mobile Shell 5.0 ise çoklu platform desteği ile kullanıcı sayısını kat kat arttıracak gibi görünüyor. Yenilenmiş arayüzü, efektleri ve ivme sensörü desteği ile dikkat çeken Mobile Shell 5.0, Android, Symbian ^3 ve Windows Mobile için hazırlanıyor.

SPB Mobile Shell 5.0, Samsung Galaxy S, HTC HD2 ve Nokia N8 gibi sınıflarının en iddiaları telefonlarında görüntülendi. SPB'nin Mobile Shell 5.0'ı yakın bir zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor.








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DH Misafiri 7 yıl
Thanks for spending time on the comptuer (writing) so others don't have to.
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clopin 9 yıl
Olay nedir anlamadım .
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TektusKOR 9 yıl
Kesinlikle mükemmel bir stabilite ile çalışıyor.Telefonumu bana sevdiren program.Yeni versiyonunu dört gözle bekliyorum...C6 CFW kullanıyorum ama hiç memnun kalmadım.v60 gelsin (gelmezse de v51 devam) hemen yükleyip bu programa geçicem.
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mbjk 9 yıl
belki renk olarak değil ama en güzel htc ye yakısmıs dev gibi :))
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Batuist 9 yıl
android ve nokianın symbianı için neysede HD2'nin kütük gibi menü tasarımını biraz daha estetik bir hale sokarsa iyidir..
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