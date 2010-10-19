SPB Mobile Shell 5.0'a ait tanıtım videoları yayınlandı

SPB firmasının akıllı telefonlar için hazırladığı arayüz programı Mobile Shell 5.0, Android, Windows Mobile 6.5 ve Symbian ^3 işletim sistemli telefonlarda görüntülendi.

SPB'nin i arayüz uygulaması olan Mobile Shell'in eski sürümleri Windows Mobile tabanlı telefonlarda son derece popüler bir uygulama olarak dikkat çekiyordu. Yaklaşık 8 aydır üzerinde çalışılan Mobile Shell 5.0 ise çoklu platform desteği ile kullanıcı sayısını kat kat arttıracak gibi görünüyor. Yenilenmiş arayüzü, efektleri ve ivme sensörü desteği ile dikkat çeken Mobile Shell 5.0, Android, Symbian ^3 ve Windows Mobile için hazırlanıyor.

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SPB Mobile Shell 5.0, Samsung Galaxy S, HTC HD2 ve Nokia N8 gibi sınıflarının en iddiaları telefonlarında görüntülendi. SPB'nin Mobile Shell 5.0'ı yakın bir zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor.