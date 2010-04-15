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Spire yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu PacificBreeze'yi duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Spire yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu PacificBreeze'yi duyurdu
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Spire yaklaşan yaz ayları öncesinde dizüstü bilgisayarını daha serin çalıştırmak isteyenler için PacificBreeze adını verdiği evrensel soğutucusunu duyurdu. 14-inç ve 17-inç arasındaki dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 350 x 272 x 35 mm boyutlarındaki Alüminyum soğutucu, kaymayı önleyen koruyucu ayaklara sahip. 1500 devir/dakika hızında çalışan ve 21dbA gürültü yaratan 80mm çapında iki fanla donatılan PacificBreeze'de ekstra bağlantı için iki adet USB 2.0 portuna da yer veriliyor.

Spire tarafından Mayıs ayında pazara sunulacak PacificBreeze'nin yurt dışı satış fiyatı 49.99$ olacak.

Spire yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu PacificBreeze'yi duyurdu
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Spire yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu PacificBreeze'yi duyurdu
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kittyhunter 9 yıl
30dbA insanın rahatça uyuyabileceği bir sınır, 21dbA ise oldukça iyi olmalı. Fiyatı iyi gibi gözüktü bana, tam bir bilgim yok soğutucu fiyatları hakkında.
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