Spire yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu PacificBreeze'yi duyurdu

Spire yaklaşan yaz ayları öncesinde dizüstü bilgisayarını daha serin çalıştırmak isteyenler için PacificBreeze adını verdiği evrensel soğutucusunu duyurdu. 14-inç ve 17-inç arasındaki dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 350 x 272 x 35 mm boyutlarındaki Alüminyum soğutucu, kaymayı önleyen koruyucu ayaklara sahip. 1500 devir/dakika hızında çalışan ve 21dbA gürültü yaratan 80mm çapında iki fanla donatılan PacificBreeze'de ekstra bağlantı için iki adet USB 2.0 portuna da yer veriliyor.

Spire tarafından Mayıs ayında pazara sunulacak PacificBreeze'nin yurt dışı satış fiyatı 49.99$ olacak.