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    2. Dünya Savaşı temalı Türk yapımı oyun Storm Warfare'in Dizay Şefi ile özel röportaj

    Bu videomuzda geçtiğimiz haftalarda kapalı betası düzenlenen 2. Dünya temalı kart oyunu Storm Warfare'in Dizayn Şefi Ethem Onur Bilgiç ile oyun üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

    Oyun sektörünün her geçen gün büyümesiyle birlikte yerli geliştirici ekiplerimizden de çeşitli oyunlar görüyoruz ve bazı yapımlar gerçekten de global pazarda iddialı olabilecek, çok keyifli yapımlar oluyor. Geçtiğimiz haftalarda da bu oyunlardan birisi olan Storm Warfare'in kapalı betasına katıldım. 

    Betanın ardından da oyunun Dizayn Şefi olan Ethem Onur Bilgiç ile oyunun tasarım kısmını konuştuğumuz bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Gelecekte kendisiyle daha farklı videolarla da ekran karşısında olacağız.

    Storm Warfare'in resmi sayfasına buradan ulaşabilir ve dilerseniz oyunun çıkış sürecini takip edip, betalara da kayıt olabilirsiniz. Buradan da Ethem Onur Bilgiç'in Twitter adresine ulaşabilirsiniz. 

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