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Super Talent çok-düşük profilli DDR3 bellek modülünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent çok-düşük profilli DDR3 bellek modülünü duyurdu
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Bellek üretimsorinde sektörün iddialı isimlerinden Amerika merkezli Super Talent, sunucu sistemler için hazırladığı çok-düşük profilli yeni DDR3 bellek modülünü duyurdu. 2GB kapasiteli, regidtered DIMM formundaki yeni bellek modülü, 1.82cm'lik uzunluğu ile standart modüllere kıyasla 1.2cm daha kısa. Özellikle kompakt yapılı sunucu sistemleri hedef alan yeni bellek modülü 1333MHz'de çalışıyor ve 1.5v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geliyor. EEPROM kapsamında termal sensöre de sahip olan bellek modülünün stabilitesi bu sayede daha rahat gözlemleniyor.

OEM sistem üreticileri için satışa sunulan çok-düşük profilli yeni bellek modülü için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Tolgá 10 yıl
1333 MHZ in cl9 olması biraz saçma değilmi
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