    Nvidia, telefonlarda kullanılan belleklere saldırıyor: Telefon fiyatları da artabilir

    Nvidia’nın AI sistemlerinde LPDDR kullanma planı, akıllı telefon belleği tedarik zincirini sarsabilir. Analistler, artan talebin sunucu belleği fiyatlarını 2026’da ikiye katlayabileceğini öngörüyor.

    Nvidia, telefonlarda kullanılan belleklere saldırıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yapay zeka sunucularında akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR bellek tipine geçme kararı, küresel bellek tedarik zincirini yeniden şekillendirebilir. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapora göre bu değişim, 2026’nın sonuna kadar sunucu belleği fiyatlarını iki katına çıkarabilir.

    LPDDR belleklerde talep patlaması

    Son iki ayda üreticilerin odağını yapay zeka çiplerine uygun yüksek performanslı bellek çözümlerine kaydırması nedeniyle dünya genelinde eski nesil belleklerde belirgin bir kıtlık yaşanıyordu. Ancak Counterpoint, sektörün karşısına çok daha büyük bir sorun çıktığını belirtiyor. Nvidia’nın sunucu güç tüketimini azaltmak amacıyla DDR5 yerine LPDDR kullanmaya yönelmesi, telefon ve tabletlerde görülen bu düşük güç tüketimli belleklere talebi olağanüstü seviyeye çekebilir.

    Nvidia, telefonlarda kullanılan belleklere saldırıyor Tam Boyutta Gör
    Her bir yapay zeka sunucusunun bir akıllı telefona kıyasla çok daha fazla bellek yongasına ihtiyaç duyması, Counterpoint’e göre sektörün karşılayamayacağı büyüklükte ani bir talep artışı yaratacak. Bu nedenle LPDDR üretim kapasitesine geçişin tüm segmentlerde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

    Samsung, SK Hynix ve Micron gibi dev üreticiler halihazırda yüksek bant genişliğine sahip belleklere (HBM) odaklanmak için eski DRAM üretimini kısmış durumda. Buna karşın Nvidia’nın LPDDR’a yönelmesi bu firmaların sınırlı üretim hatlarını yeniden dağıtmasını gündeme getiriyor.

    Telefonlar da etkilenebilir

    Counterpoint, “Ufukta görünen en büyük risk, gelişmiş belleklerle ilgili. Nvidia'nın son zamanlarda LPDDR'ye yönelmesi, onların büyük bir akıllı telefon üreticisi ölçeğinde bir müşteri olduğu anlamına geliyor. Bu, bu ölçekteki talebi kolayca karşılayamayan tedarik zinciri için büyük bir değişim” dedi.

    Araştırma şirketi, sunucu belleği fiyatlarının 2026 sonunda ikiye katlanacağını öngörürken genel bellek fiyatlarında da mevcut seviyelere kıyasla 2026’nın ikinci çeyreğine kadar yüzde 50 artış beklendiğini bildiriyor. LPDDR belleklere yönelik talep patlaması sektörde fiyat artışlarını tetikleyebilir. Belleklerin daha kıt olması, akıllı telefon fiyatlarına da yansıyabilir.

    Halihazırda PC ve sunucularda kullanılan DDR5 yaklaşık gigabit başına 1,50 dolar seviyesinde seyrederken, düşük segment telefonlarda yer alan DDR4 2,10 doların üzerinde işlem görüyor. Hatta gelişmiş HBM3e bile yaklaşık 1,70 dolar seviyesinde kalarak daha ucuz durumda. Bu da nasıl bir senaryonun içinde bulunulduğunu net bir şekilde gösteriyor.

    Bellek sektöründeki genel sıkıntı nedeniyle Nvidia, AMD ve diğer GPU üreticilerinin bazı orta ve üst segment ekran kartlarının üretimini kısmayı değerlendirdiğine dair raporlar da geliyor. Dolayısıyla 2026, çoğu sektörde fiyatların arttığı bir yıl olabilir. Hatta PowerColor, 2026’da ekran kartı fiyatlarının daha da yükselebileceği konusunda uyarıda bulunarak alımların erkene çekilmesini önerdi.

