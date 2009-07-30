Super Talent dünyanın en küçük 32GB kapasiteli USB belleğini duyurdu

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, dünyanın en küçük 32GB kapasiteli USB belleğini duyurduğunu açıkladı. Firnanın Pico serisi altında hazırladığı ve 6 farklı varyasyonu bulunan kompakt tasarıml sürücüler, USB 2.0 ara birimini destekliyor ve 30MB/sn'ye varan veri transfer hızı sunabiliyorlar.

32GB Pico C Gold (24 ayar Altın kaplı), Pico C Nickel (Nikel kaplı) ve Pico E Gold olmak üzere farklı seçeneklere sahip olan yeni USB bellek ailesinin ömür boyu garanti ile 85$ seviyesinden satışa sunulması beklenirken, donanım şifreleme özelliğine sahip olan versiyonlarının ise 99$ seviyesinden kullanıma sunulacağı ifade edilmekte.