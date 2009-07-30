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Super Talent dünyanın en küçük 32GB kapasiteli USB belleğini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent dünyanın en küçük 32GB kapasiteli USB belleğini duyurdu
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, dünyanın en küçük 32GB kapasiteli USB belleğini duyurduğunu açıkladı. Firnanın Pico serisi altında hazırladığı ve 6 farklı varyasyonu bulunan kompakt tasarıml sürücüler, USB 2.0 ara birimini destekliyor ve 30MB/sn'ye varan veri transfer hızı sunabiliyorlar.

32GB Pico C Gold (24 ayar Altın kaplı), Pico C Nickel (Nikel kaplı) ve Pico E Gold olmak üzere farklı seçeneklere sahip olan yeni USB bellek ailesinin ömür boyu garanti ile 85$ seviyesinden satışa sunulması beklenirken, donanım şifreleme özelliğine sahip olan versiyonlarının ise 99$ seviyesinden kullanıma sunulacağı ifade edilmekte.


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Kaiser Soeze 10 yıl
Satın almak için k4tech.com.tr/... veya bilisimcarsi.com/... sitelerini ziyaret ediniz. Krom-Nikel-Altın modelleri mevcuttur.
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Aktif Çamur 10 yıl
Ne kıro işi olmuş, titanyum filan olsaymıştı
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wolf1907 10 yıl
metalik rengi var ama baktığım yorumlarda tavsiye edilmemiş...
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orqun_0693 10 yıl
cok class duruo cok gzl gayette ucuz bence ozellıklerıne gore 30mb/sn okumahızı war harıci hdd gibi,24 ayar altın kaplı baqsana xD
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