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Super Talent'ın 512GB kapasiteli yeni SSD'si 1500$'lık fiyatla satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent'ın 512GB kapasiteli yeni SSD'si 1500$'lık fiyatla satışa sunuldu
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, yüksek kapasiteli SSD modelinin satışına başladı. Firmanın 512GB'lık depolama alanıyla pazarın satışına başlanan en yüksek kapasiteli SSD modellerinden birisi olan MasterDrive RX isimli yeni model, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan 2.5" boyutundaki yeni SSD'nin 230MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor.

JMicron kontrolcünün kullanıldığı 512GB'lık yeni SSD modeli yurt dışında 1499$'lık satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Bilindiği üzere günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'ler yani katı hal diskleri, performans, güç tüketimi, veri güvenliği ve taşınabilirlik gibi konularda, sabit disklere kıyasla ciddi avantajlara sahipler.


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max975 10 yıl
kapasite iyi olmuş ama fiyat çok fena..
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
çok ucuzmuş.bunları bukadar ucuza satmasınlar yaw


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sertacaygun 10 yıl
OCZ, Intel ve Toshiba'dan başkası alınmaz bu SSD'lerde, eğer SSD alınacaksa. "Konvansiyel" diye tabir edilen HDD'ler benim favorim en az 5-6 sene daha.
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husNUKE 10 yıl
şu an sas disk almak daha mantık bence, bunların fiyatı 2 yıl daha alınacak seviyeye gelmez
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fatihcanery 10 yıl
sakızın yanında verirlerse alırım :D
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Mr NO 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

sakızın yanında verirlerse alırım :D


Kasanın içindekini neyin yanında verdiler?
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
İyi para valla 1500 Dolar.

Sistem toplanır o paraya.
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V.K. 10 yıl
kendi açımdan gigabayt maliyeti 1$ a indiği zaman anca alınabilecek konuma geldiğini düşünüyorum.

getirisi çok büyük ancak maliyeti çok yüksek
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkerler
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