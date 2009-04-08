Super Talent'ın 512GB kapasiteli yeni SSD'si 1500$'lık fiyatla satışa sunuldu

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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, yüksek kapasiteli SSD modelinin satışına başladı. Firmanın 512GB'lık depolama alanıyla pazarın satışına başlanan en yüksek kapasiteli SSD modellerinden birisi olan MasterDrive RX isimli yeni model, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. SATA-II arabirimiyle uyumlu olan 2.5" boyutundaki yeni SSD'nin 230MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor.

JMicron kontrolcünün kullanıldığı 512GB'lık yeni SSD modeli yurt dışında 1499$'lık satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Bilindiği üzere günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'ler yani katı hal diskleri, performans, güç tüketimi, veri güvenliği ve taşınabilirlik gibi konularda, sabit disklere kıyasla ciddi avantajlara sahipler.