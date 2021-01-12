Surface Pro 7 Plus yükseltilebilir SSD ile geliyor

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Microsoft’un donanım pazarında iyi bir yer edinmesini sağlayan Surface taşınabilir bilgisayar serisi CES 2021 fuarında da sahneye çıktı. Surface Pro 7 Plus modeli Intel Xe grafikler ve yükseltilebilir SSD ile geliyor.

Surface Pro 7 Plus özellikleri ve fiyatı

Surface Pro 7 Plus serinin geleneksel tasarımını devam ettiriyor ve ekran çerçevelerini inceltme konusunda biraz tereddütlü. Bu da rakiplerine göre nispeten kalın ve kompakt olmayan bir gövde ortaya çıkarıyor.

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12.3 inçlik ekranda 2736 x 1824 piksel çözünürlük sunan model USB Tip-C, USB Tip-A ve Surface Connect portlarını koruyor. LTE versiyonunda nano SIM tepsisi, WiFi versiyonunda microSD kart okuyucusu yer alıyor.

Onbirinci nesil Intel işlemciler ile gelen Surface Pro 7 Plus modeli Intel Xe grafikleri ile artık oyun konusunda da başarılı olacak. 32GB RAM ve 1TB SSD seviyesine kadar seçenekler sunan model 15 saate kadar da kullanım süresine imza atıyor.

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Ürünün dikkat çekici tarafı yükseltilebilir SSD sürücü ile gelmesi. Microsoft bileşen dizilimini bunun için baştan aşağı değiştirmiş. Arka alt kısımdaki kapağı açıktan sonra kullanıcılar kolay bir şekilde SSD sürücüsünü değiştirebilecek. Surface Pro 7 Plus modelinin Core i3, 8GB RAM ve 128GB depolama barındıran baz versiynu 899$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2021/01/11/microsoft-surface-pro-7-plus-announced-with-significant-upgrades-but-no-5g/

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