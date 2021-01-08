FAA, ticari maksatlı sesten hızlı uçuş testlerinin ABD'de yapılmasına izin verdi

Ticari maksatlı süpersonik uçuş dönemini yeniden hayata geçirmek isteyen Boom Supersonic ve Hermeus gibi şirketler için sevindirici haber nihayet geldi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), ticari maksatlı süpersonik uçuş testlerinin ABD’de yapılabilmesine yeşil ışık yaktı.
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FAA, yolcuların birçok nokta için uçaklarda geçirdiği süreyi neredeyse yarı yarıya azaltma potansiyeli bulunan süpersonik uçuşlara yönelik testlerin ABD topraklarında yapılmasına yönelik onay izni alınmasına kapsamındaki son kuralı da yayınladı. 6 Ocak Çarşamba günü yayınlanan kurala yönelik yapılan açıklamada, “Söz konusu kuralla sivil maksatlı süpersonik uçakların emniyetli bir şekilde geliştirilme sürecini kolaylaştırılmayı umuyoruz” sözlerine yer verildi.
Ticari amaçlı süpersonik uçuşları yeniden hayatımızın bir parçası haline getirmeye kararlı şirketlerden Boom Supersonic takipçilerimizin hatırlayacağı üzere XB-1 isimli prototipi geçtiğimiz Ekim ayı içinde tanıtmıştı.
Şirket, bu süreçten sonra FAA’nın alacağı kararı beklemeye başlamıştı. Zira FAA, 1973 yılında aldığı kararda Mach 1 hızın üzerindeki ticari uçuşlara bunların neden olduğu sonik patlama sebebiyle ABD içinde izin vermiyordu. Alınan son kararla bu engel de kalkmış oldu. Artık şirketler, süpersonik testler için FAA onayı alınabilmesinin usul ve yöntemlerine kavuşmuş oldu.
ABD Ulaştırma Bakanı Elaine L. Chao ise açıklamasında, “Bugün alınan karar, sivil maksatlı süpersonik uçuşlar için oldukça önemli bir adım. Atılan bu adım aynı zamanda bakanlığın emniyetli teknolojik gelişmelere bakışının da bir göstergesi” ifadelerini kullandı.
https://interestingengineering.com/faa-approves-commercial-supersonic-flight-testing-in-us Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.