FAA, ticari maksatlı sesten hızlı uçuş testlerinin ABD'de yapılmasına izin verdi

Tam Boyutta Gör Ticari maksatlı süpersonik uçuş dönemini yeniden hayata geçirmek isteyen Boom Supersonic ve Hermeus gibi şirketler için sevindirici haber nihayet geldi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), ticari maksatlı süpersonik uçuş testlerinin ABD’de yapılabilmesine yeşil ışık yaktı.

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FAA, yolcuların birçok nokta için uçaklarda geçirdiği süreyi neredeyse yarı yarıya azaltma potansiyeli bulunan süpersonik uçuşlara yönelik testlerin ABD topraklarında yapılmasına yönelik onay izni alınmasına kapsamındaki son kuralı da yayınladı. 6 Ocak Çarşamba günü yayınlanan kurala yönelik yapılan açıklamada, “Söz konusu kuralla sivil maksatlı süpersonik uçakların emniyetli bir şekilde geliştirilme sürecini kolaylaştırılmayı umuyoruz” sözlerine yer verildi.

Ticari amaçlı süpersonik uçuşları yeniden hayatımızın bir parçası haline getirmeye kararlı şirketlerden Boom Supersonic takipçilerimizin hatırlayacağı üzere XB-1 isimli prototipi geçtiğimiz Ekim ayı içinde tanıtmıştı.

Şirket, bu süreçten sonra FAA’nın alacağı kararı beklemeye başlamıştı. Zira FAA, 1973 yılında aldığı kararda Mach 1 hızın üzerindeki ticari uçuşlara bunların neden olduğu sonik patlama sebebiyle ABD içinde izin vermiyordu. Alınan son kararla bu engel de kalkmış oldu. Artık şirketler, süpersonik testler için FAA onayı alınabilmesinin usul ve yöntemlerine kavuşmuş oldu.

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ABD Ulaştırma Bakanı Elaine L. Chao ise açıklamasında, “Bugün alınan karar, sivil maksatlı süpersonik uçuşlar için oldukça önemli bir adım. Atılan bu adım aynı zamanda bakanlığın emniyetli teknolojik gelişmelere bakışının da bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

https://interestingengineering.com/faa-approves-commercial-supersonic-flight-testing-in-us

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