Swiftech'ten yüksek performanslı ekran kartları için yeni su soğutma bloğu

Soğutucu çözümleri hazırlayan Swiftec firmas, yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı yeni su soğutma bloğunu duyurdu. 49.6 x 49.6 x 31.2 mm boyutlarında ve 141 gram ağırlığında olan MCW80 isimli yeni blok, GeForce GTX 480 gibi kartların ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı.

Siyah bir kaplamaya sahip olan Bakır tabanlı yeni blok, krom kaplı G 1/4" konnektörleriyle geliyor ve güncel pek çok su soğutma çözümüyle uyum sergiliyor. 0.25mm pim matrix özelliği sayesinde yüksek soğutma performansı vaad eden blok, Arctic Céramique isimli macun ile geliyor.

Swiftech'in yeni su soğutma bloğu MCW80, yurt dışında 56.95 dolar seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.