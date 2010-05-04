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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Swiftech'ten yüksek performanslı ekran kartları için yeni su soğutma bloğu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,2b
1
5
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Soğutucu çözümleri hazırlayan Swiftec firmas, yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı yeni su soğutma bloğunu duyurdu. 49.6 x 49.6 x 31.2 mm boyutlarında ve 141 gram ağırlığında olan MCW80 isimli yeni blok, GeForce GTX 480 gibi kartların ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı.

Siyah bir kaplamaya sahip olan Bakır tabanlı yeni blok, krom kaplı G 1/4" konnektörleriyle geliyor ve güncel pek çok su soğutma çözümüyle uyum sergiliyor. 0.25mm pim matrix özelliği sayesinde yüksek soğutma performansı vaad eden blok, Arctic Céramique isimli macun ile geliyor.

Swiftech'in yeni su soğutma bloğu MCW80, yurt dışında 56.95 dolar seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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akakivanc 9 yıl
tek eksisi gpu dışında başka bileşenleri sogutmuyor
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Batuist 9 yıl
artık bundan sonra su soğutma çözümlerinin daha fazla haberi çıkar.. fermiyi hava soğutma paklamıyor...
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sahafiec 9 yıl
...
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aykunsezer 9 yıl
yine bir swiftech klasiği olacak gibi duruyor blok. testler çıksa da ona göre yorum yapabilsek bir an önce..
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IgorStravinsky 9 yıl

sahafiec

performansı hakkında pek bilgi verilmemiş olsa da kaliteli bir izlenim bırakıyor.
zaten yeni GTX'leri stok soğutma ile kullanacaklar ses sorununa nasıl çözüm bulacaklar bilmem.
su soğutması en makul çözüm gibi görünüyor özellikle de OC yapacaklara...

Su soğutmalı kasalarda dünyanın parası yav
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