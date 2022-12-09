Synced - ön inceleme: Yeni ücretsiz online oyunumuz olabilecek mi?

Geliştiriciliğini NExT Studios'un yaptığı yeni online F2P oyun Synced'i geçtiğimiz hafta kapalı betada denedik. Bu hafta çıkacak olan açık betadan önce de fikirlerimizi sizinle paylaşmak istedik.

Yayıncılığını Level Infinite'in yaptığı, geliştiriciliğini ise NExT Studios'un yaptığı Synced isimli oyun için geçtiğimiz hafta bir kapalı beta düzenlendi. Biz de oyunun PvE modunu denedik ve fikirlerimizi sizinle paylaşmak istedik. Synced temelde üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir aksiyon oyunu. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu oyun özellikle grafikleriyle ve savaş mekanikleriyle dikkat çeken bir oyun.

Oyunun açık betası 10 Aralık 2022'de başlayacak ve iki gün boyunca oyunu deneyebileceksiniz. Oyun çıkışında ücretsiz bir oyun olacak ancak bu beta sürecinde Steam üzerinden oyunu denemenizde fayda var çünkü umutlandıran bir deneyim sunuyor. Oyunun Steam sayfası üzerinden betaya ulaşabilirsiniz.

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