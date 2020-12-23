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    Tasarımıyla dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite masamızda - Kutu Açılışı

    1
    16 sa.
    2,3b
    3
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Uygun fiyatı ve tasarımsal özellikleriyle dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite ofisimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkartıyor ve sizlerle birlikte özelliklerine, performansına göz atıyoruz.

    Özellikleriyle ve yeni nesil tasarım diliyle kendinden fazlasıyla bahsettirecek olan Oppo Reno 4 Lite ofisimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkartıyor ve genel olarak donanımlarına birlikte göz atıyoruz. Bulunduğu segmente göre ekran ve kamera özellikleriyle dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite ile ilgili daha fazla bilgiye videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Trine 2: Complete Story adlı oyun ile test yapar mısın?
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    sendemail (umit erdem) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doyurucu bir tanıtım videosu olmuş ,

    Sonraki inceleme videosunda ;

    Uygulamalar arası geçişte şişme ,kasma yapıyor mu ?
    Fotoğraf keskinliği ,renk doygunluğu , ve noise olup olmadığı hakkında bilgi verilecek mi?

    DH'de yeni yüzler görmek güzel , diğer arkadaşlar turşu kuruyordu artık ne öyle...
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    Xtrud (Harun Yahya) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yenilikçi tasarım ödülü verdikleri cihaz çakma P40 Lite :) 3600e realme 7 pro varken anca Promotör tavsiyesi ile teknolojiden uzak kesim alır bunu
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    strathmorea (alper ozan) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Donanım Haber de bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyorum. Umarım eski haline döner. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ'ın yoklukları inanılmaz derecede hissediliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Crashlone 10 sa. ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    youtube'u çok geç keşfettikleri için olabilir.
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