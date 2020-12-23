Tasarımıyla dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite masamızda - Kutu Açılışı

Video Editörü
Uygun fiyatı ve tasarımsal özellikleriyle dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite ofisimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkartıyor ve sizlerle birlikte özelliklerine, performansına göz atıyoruz.
Özellikleriyle ve yeni nesil tasarım diliyle kendinden fazlasıyla bahsettirecek olan Oppo Reno 4 Lite ofisimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkartıyor ve genel olarak donanımlarına birlikte göz atıyoruz. Bulunduğu segmente göre ekran ve kamera özellikleriyle dikkat çeken Oppo Reno 4 Lite ile ilgili daha fazla bilgiye videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!
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Sonraki inceleme videosunda ;
Uygulamalar arası geçişte şişme ,kasma yapıyor mu ?
Fotoğraf keskinliği ,renk doygunluğu , ve noise olup olmadığı hakkında bilgi verilecek mi?
DH'de yeni yüzler görmek güzel , diğer arkadaşlar turşu kuruyordu artık ne öyle...