Tatung'dan Dual Xeon ve Opteron Blade sunucular

Sunucu piyasasının en güçlü ve yoğun Blade sunucularına ilk defa Opteron'lar eklendi. 4U yüksekliğinde ki sunucu kasası toplam 10 adet sunucuyu barındırabiliyor (1U 4,3 cm). Xeon modellerde her sunucuda Dual Xeon varken, Opteron'larda tek işlemci bulunuyor. Her sunucuda 4 adet ram slotu, 1 adet 2,5" inch IDE (Opteron modelinde 2) disk yuvası ve yarım yükseliğe sahip PCI-X yuvası bulunuyor. Sunucuların tek kötü özelliğide zaten IDE disk bulundurmaları. Yakında Seagate'in Savvio modeli ile 10,000 devir/dakika ve SCSI bağlantı sonunda hayata geçecek. Tabii blade sunucularda SCSI kullanılması halen zor zira kablolar esnek olmadığından dar yerler büyük sorun. Ama yakında çıkacak olan Serial SCSI yada kısaltılmışı SAS ile bu sorunda çözülecek.

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Her sunucu yuvasına takıldığında otomatik olarak enerji ve 2 adet Gigabit ethernet ile arka taraftaki tüm sunucuları birbirine bağlayan Gigabit Switch'e entegre oluyor. Toplam 4 tane 600 Watt'lık güç kaynağının toplam dördüde kullanılmakta birisi bozulsa bile 3 tane yetmekte. 2 Adet Switch yuvası, 2 adet yüksek hızlı fan yuvası ve yine arka tarafta yönetim 2 adet yönetim sistemi yuvası bulunuyor. Bunların hepsi yedekli olduğundan birisinde sorun çıksa bile diğerleri ile devam edebiliyorsunuz. Xeon işlemciler 2.4 Ghz'de Low Voltaj iken, tek işlemcili Opteron 246HE 2.0 hızında çalışan 55 watt tüketen bir model. Tahminen 90 nm teknolojisi ile çift Opteron 2.0 Ghz civarında modeller görebileceğiz.

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Diskler yuvalar herşey dahil 10 sunucunun aşağı yukarı maliyeti sunucu başına 850$ civarı. Bu tür sunucular özellikle düşük maliyet gerektiren Web barındırma, Oyun sunucuları, uzaktan hesaplama sistemleri ve ağla tek bilgisayar gibi davranan sistemler için çok verimli zira 42U'luk standart bir iskeleye 200 Opteron, 400 Xeon işlemci sığdırabiliyorsunuz. En yoğun sunucular ise Pentium M tabanlı HP'nin ProLiant BL10e G2 sunucuları ile 2U'ya 20 tane sunucu koymak mümkün.