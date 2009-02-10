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Tayvan'da yapılacak Intel Geliştiriciler Forumu (IDF) 2009 iptal ediliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan'da yapılacak Intel Geliştiriciler Forumu (IDF) 2009 iptal ediliyor
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Global ekonomik krizin yarattığı daralma, piyasalardaki dalgalanma ve bu gelişmeler paralelinde satışların düşmesi firmaları özellikle de çok uluslu firmaları tasarruf önlemleri almaya itiyor. Yarıiletken endüstrinin ve işlemci pazarının lider isimlerinden Intel de acil eylem planı çerçevesinde gündemine aldığı tedbirleri devreye sokmaya başladı.

Son çeyrekte %90'a varan net gelir kaybı yaşayan, yıllarca aradan sonra ilk defa bu çeyrekte zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilen Intel'in, masrafları kısmak adına 16 ve 17 Kasım tarihlerinde Tayvan'da yapılacak Geliştiriciler Forumu'nu iptal ettiği belirtiliyor. Öte yandan Beijing'de yapılacak etkinliğin ise iki günden bir güne indirileceği ve daha daha bölgesel bir etkinlik olacağı belirtiliyor.


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SupermanPrime 10 yıl
adam %90 zarar edio hala ucuza işlemci üretmio ben bunu anlayamadım
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buraoca2 10 yıl
Intel'in bazı yerleri tutuşuyor ;) Zarar etme tehlikesinden daha fazlası olduğunu düşünüyorum :)
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megamanyak 10 yıl
Büyük Olay!! Gerçekten iptal edilmesi işlerin yolunda gitmediğinin habercisi...
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DarkSidesOfMe 10 yıl
iptal edilmesi gerçekten şaşırtıcı
intelin çok önem verdiği bir organizasyondu
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Mesudum 10 yıl
Hocam "Beijing" lafı İngilizce. Bunun Türkçesi "Pekin". Çin'in (China - P.R.C.) başkenti
Lütfen, biraz daha duyarlı olalım!
.oO°Oo.
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Storm Bringer 10 yıl
Kasım'a daha çok var.
Demek ki söylenenler doğru.
Kriz derinleşecek.
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max975 10 yıl
eee milleti kazıklarken bu günleri düşüneceksin
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