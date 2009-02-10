Tayvan'da yapılacak Intel Geliştiriciler Forumu (IDF) 2009 iptal ediliyor

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Global ekonomik krizin yarattığı daralma, piyasalardaki dalgalanma ve bu gelişmeler paralelinde satışların düşmesi firmaları özellikle de çok uluslu firmaları tasarruf önlemleri almaya itiyor. Yarıiletken endüstrinin ve işlemci pazarının lider isimlerinden Intel de acil eylem planı çerçevesinde gündemine aldığı tedbirleri devreye sokmaya başladı.

Son çeyrekte %90'a varan net gelir kaybı yaşayan, yıllarca aradan sonra ilk defa bu çeyrekte zarar etme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilen Intel'in, masrafları kısmak adına 16 ve 17 Kasım tarihlerinde Tayvan'da yapılacak Geliştiriciler Forumu'nu iptal ettiği belirtiliyor. Öte yandan Beijing'de yapılacak etkinliğin ise iki günden bir güne indirileceği ve daha daha bölgesel bir etkinlik olacağı belirtiliyor.