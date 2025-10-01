Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünya çapında çip üretiminde lider konumda olan Tayvan merkezli TSMC, ABD’deki yeni üretim tesislerini hızlandırarak yüksek teknolojili çipleri planlanandan çok daha erken piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Arizona’daki yeni fabrikası, özellikle ileri seviye süreçlerin üretiminde kritik bir rol üstlenecek.

Planlar 1 yıl erkene çekildi

ABD yönetimi, TSMC’den ülke içinde üretim kapasitesinin yarısını gerçekleştirmesini talep ederek, Çin-Tayvan arasındaki jeopolitik gerilimlere karşı güvenliği sağlamayı hedefliyor. Taiwan Economic Daily’nin aktardığına göre Arizona’daki Fab 3 tesisi, 2nm teknolojisi ve 1.6nm sınıfı A16 sürecini 2027 yılı itibarıyla ABD’ye taşıyacak. Bu, orijinal takvimden bir yıl önce.

TSMC, şu anda Arizona tesislerinde 4nm çiplerin seri üretimini sürdürüyor ve 3nm üretim hatlarını da kuruyor. Üretimin de yıl sonuna kadar başlaması hedefleniyor. Ancak şirketin asıl dikkat çeken planı, 2027 yılına kadar 2nm ve A16 (1,6nm) üretimini başlatacak olan Fab 4 ile ABD’nin Tayvan’a göre sadece bir yıl geride kalacak olması. Genel takvime göre TSMC’nin 2nm üretimi önümüzdeki çeyrekte başlayacak, A16 ise 2026’nın ikinci yarısında tanıtılacak.

Samsung, 2nm'de TSMC'den müşteri kapmak için fiyatları düşürdü 1 gün önce eklendi

Trump döneminde başlayan ABD’de güçlü ve bağımsız bir çip tedarik zinciri oluşturma çabası uygulamada da etkili bir yöntem olarak görünmeye başladı. Yeni hükümet politikaları kapsamında, TSMC’nin ABD yatırımlarını artırmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Şirketin 2026 yılı itibarıyla ABD çip talebinin en az yüzde 30’unu karşılaması ve Arizona’daki altı fabrika üzerinden üretimi sürdürmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC’nin 1.6nm üretim süreci ABD yolunda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: