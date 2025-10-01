TSMC’nin 1.6nm üretim süreci ABD yolunda

Planlar 1 yıl erkene çekildi
ABD yönetimi, TSMC’den ülke içinde üretim kapasitesinin yarısını gerçekleştirmesini talep ederek, Çin-Tayvan arasındaki jeopolitik gerilimlere karşı güvenliği sağlamayı hedefliyor. Taiwan Economic Daily’nin aktardığına göre Arizona’daki Fab 3 tesisi, 2nm teknolojisi ve 1.6nm sınıfı A16 sürecini 2027 yılı itibarıyla ABD’ye taşıyacak. Bu, orijinal takvimden bir yıl önce.
TSMC, şu anda Arizona tesislerinde 4nm çiplerin seri üretimini sürdürüyor ve 3nm üretim hatlarını da kuruyor. Üretimin de yıl sonuna kadar başlaması hedefleniyor. Ancak şirketin asıl dikkat çeken planı, 2027 yılına kadar 2nm ve A16 (1,6nm) üretimini başlatacak olan Fab 4 ile ABD’nin Tayvan’a göre sadece bir yıl geride kalacak olması. Genel takvime göre TSMC’nin 2nm üretimi önümüzdeki çeyrekte başlayacak, A16 ise 2026’nın ikinci yarısında tanıtılacak.
Trump döneminde başlayan ABD’de güçlü ve bağımsız bir çip tedarik zinciri oluşturma çabası uygulamada da etkili bir yöntem olarak görünmeye başladı. Yeni hükümet politikaları kapsamında, TSMC’nin ABD yatırımlarını artırmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Şirketin 2026 yılı itibarıyla ABD çip talebinin en az yüzde 30’unu karşılaması ve Arizona’daki altı fabrika üzerinden üretimi sürdürmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...