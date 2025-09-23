Giriş
    MediaTek, ABD’de çip üretimini değerlendiriyor

    MediaTek, ABD’de TSMC Fab 21’de çip üretimini değerlendiriyor. ABD üretimi maliyetli olsa da MediaTek’e müşterilere erişim ve tarifelerden kaçınma avantajı sunabilir.

    MediaTek, ABD’de çip üretimini değerlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, bazı çiplerini ABD’de üretme olasılığını masaya yatırıyor. Şirket, Amerikan müşterilerin yerel üretim taleplerini karşılamak amacıyla TSMC ile Arizona’daki Fab 21 fabrikasında üretim yapmayı görüşüyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse MediaTek bu tesiste üretim talebinde bulunan ilk Amerikan dışı şirket olacak.

    MediaTek’in gözü TSMC’nin ABD’deki tesisinde

    ABD’de üretilen çiplerin Tayvan’dakilere göre daha maliyetli olmasına rağmen bu adım MediaTek’in bazı müşterilere erişimini kolaylaştırabilir ve olası gümrük tarifelerden kaçınmasını sağlayabilir. Şirketin Kurumsal Başkan Yardımcısı JC Hsu, Nikkei’ye verdiği demeçte, planların henüz resmi olarak imzalanmadığını vurguladı. Hsu, hedeflenen üretim alanlarını otomotiv parçaları ve daha sıkı düzenlemelere veya stratejik öneme sahip uygulamalara yönelik çipler olarak tanımladı.

    Ancak Hsu, üretimin ne zaman başlayacağı veya hangi üretim teknolojisinin kullanılacağı konusunda detay vermedi. Görünüşe göre MediaTek, TSMC’nin ABD ekosisteminde üretimden pay almak ve böylece olası her türlü lojistik etkilerden kaçınmak istiyor. Bilindiği üzere TSMC’nin N2 üretim sürecine ilgi duyan bir düzineden fazla şirket var ve MediaTek’in ABD’deki N2 yetenekli kapasiteden pay almak istemesi oldukça doğal.

    Bununla birlikte TSMC’ın Fab 21 tesisinde henüz otomotiv sanayisi için uygun çipler üretilmiyor. TSMC başlangıçta tüketici elektroniği ile yapay zeka/HPC çipleri için N5 ve N4 üretim süreçlerine odaklanmıştı. MediaTek’in bahsettiği otomotiv çiplerinin üretimi için TSMC’nin gerekli sertifikaları tesisi için alması gerekiyor. TSMC, halihazırda gelişmiş otomotiv uygulamalarına (ADAS, güç aktarma organları veya batarya yönetim çipleri gibi) özel N5A, N4A ve N3A süreç teknolojilerini kendi anavatanında sunuyor.

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

