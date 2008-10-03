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Team Group Rainbow serisi USB belleklerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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1994 yılında Tayvan'da kurulan ve hazırladığı yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Team Group, Rainbow serisi yeni USB belleklerini duyurdu. 32.1x16.5x4.83m boyutlarında ve 4 gram ağırlığında olan yeni bellek ailesi dahilinde 2GB, 4GB ve 8GB'lık modeller hazırlandı. Turuncu, Yeşil ve Beyaz renk alternatifleri hazırlanan yeni seri dahilindeki sürücülerin, 23MB/sn okuma ve 10MB/sn yazma hızlarına sahip olan bellekler ayrıca USB 2.0 arabirimini desteklemekte. Windows, Linux ve MAC ortamlarında kullanılabilen Rainbow serisi yeni USB belleklerin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken şu an için fiyatları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.


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ScreamEagles 11 yıl
haber için teşeküürler fx.


Orjinalden alıntı: fx57

2GB, 4GB ve 85GB'lık modeller hazırlandı.

Yanlız 85 GB yok sanırım daha piyasada
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Vega_dj 11 yıl
nerden alabiliriz bunları ve fiyatları tabiki :)
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