Technics ilk tam kablosuz kulaklığını satışa çıkarıyor.

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Ses teknolojileri pazarında 55 yılı geride bırakan Panasonic’in Technics markası geçtiğimiz günlerde özel bir pikap satışa sunmuştu. Marka şimdi tam kablosuz kulaklık sınıfına ilk adımı atıyor.

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Technics EAH-AZ70W özellikleri ve fiyatı

Technics EAH-AZ70W tam kablosuz kulaklık modeli ilk olarak CES 2020 fuarında görücüye çıkmıştı. 10mm dinamik sürücüler; grafen kaplaması ile orta ve yüksek sesleri iyileştiriyor. Yine akustik kontrol odası hava akışını düzenliyor.

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Dual Hybrid teknolojisi analog/dijital işlem birimini kullanarak hem dış mikrofondan sesleri topluyor (Feedforward) hem de iç mikrofondan kullanıcının ne dinlediğini tespit ediyor (Feedback). Böylece sektörde öncü bir gürültü engelleme teknolojisi elde ediliyor. Gürültü engelleme özelliği uygulama üzerinden ve dış dokunmatik yüzeyden kontrol edilebiliyor.

Tek şarjda 6.5 saat kullanılabilen kulaklık, kılıfı ile bunu 19.5 saate çıkarıyor. Yeni seri yaz aylarında piyasada olacak. Technics EAH-AZ70W modeli 250$ fiyat etiketine sahip.

https://newatlas.com/wearables/technics-az70w-noise-canceling-true-wireless-earphones/

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