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    Technics ilk tam kablosuz kulaklığını satışa çıkarıyor.

    Technics EAH-AZ70W tam kablosuz kulaklık Dual Hybrid teknolojisi sayesinde sektörde öncü bir gürültü engelleme özelliği sunabiliyor. Technics EAH-AZ70W özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Technics ilk tam kablosuz kulaklığını satışa çıkarıyor.
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    Ses teknolojileri pazarında 55 yılı geride bırakan Panasonic’in Technics markası geçtiğimiz günlerde özel bir pikap satışa sunmuştu. Marka şimdi tam kablosuz kulaklık sınıfına ilk adımı atıyor.

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    Technics EAH-AZ70W özellikleri ve fiyatı

    Technics EAH-AZ70W tam kablosuz kulaklık modeli ilk olarak CES 2020 fuarında görücüye çıkmıştı. 10mm dinamik sürücüler; grafen kaplaması ile orta ve yüksek sesleri iyileştiriyor. Yine akustik kontrol odası hava akışını düzenliyor.

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    Dual Hybrid teknolojisi analog/dijital işlem birimini kullanarak hem dış mikrofondan sesleri topluyor (Feedforward) hem de iç mikrofondan kullanıcının ne dinlediğini tespit ediyor (Feedback). Böylece sektörde öncü bir gürültü engelleme teknolojisi elde ediliyor. Gürültü engelleme özelliği uygulama üzerinden ve dış dokunmatik yüzeyden kontrol edilebiliyor.

    Tek şarjda 6.5 saat kullanılabilen kulaklık, kılıfı ile bunu 19.5 saate çıkarıyor. Yeni seri yaz aylarında piyasada olacak. Technics EAH-AZ70W modeli 250$ fiyat etiketine sahip.



    https://newatlas.com/wearables/technics-az70w-noise-canceling-true-wireless-earphones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolcum (Murat Can) 5 gün
    Özellikler ve görünümü yeni aldığım Jabra Elite Active 75 T' ye benzettim.
    Tecnics iyidir ama o fiyat bandında Bose , Sennheiser gibi üst seviye markaların ürünleri de var, kıyaslama videolarını görmeyi bekliyorum.
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    eAkman (hic yok) 4 gün yolcum
    Soz konusu Technics ise saydiniz markalar pek kaale alinmaz.
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün
    Technics yapmışsa kaliteli bir ürün çıkmıştır. Hatta ses kalitesi açısında referansa model olabilir.
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    çağrı yılmaz 6 gün yeni yorumcu
    Technics'i battı diye biliyorum ben yanlışmıyım acaba. Yada karıştırdım mı
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    der_Kaiser 5 gün çağrı yılmaz
    Batmaktan ziyade tüketici elektroniğini bırakmıştı. Sadece DJ ekipmanları alanında faaliyet gösteriyordu.

    Sonradan 5-6 yıl kadar önce High End ses ekipmanları üretimine geri döndü.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 6 gün
    Technics in amfisini kullanıyorum, ses kalitesi muazzam
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    djkubi (Kubilay cabuk) 6 gün
    Fiyat uygun
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün (düzenlendi)
    Vay be, hey gidinin Technics'i. Panasonic de aslında dandik bir firma değil ama, bu nasıl bu hale düştüyse.

    Zamanında Technics ile ilişkimiz şu düzeydeydi.



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    mokinto (umut AYDIN) 6 gün
    Technics batmamis miydi?
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