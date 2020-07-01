MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı

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Yazın ortalarına doğru ilerlediğimiz bu günlerde oyun donanımı üreticilerinin farklı kampanyaları da hız kesmeden devam ediyor. MSI oyuncu ürünlerinde Steam hediye kodu kampanyası başlamış durumda.

Steam kodu hediye

MSI tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitli oyuncu donanımlarını tek olarak veya kombinasyon halinde satın alanlara 300$’a kadar varan Steam kuponları hediye edilecek. Böylece oyuncular hız kesmeden oyunlarına devam edebilecekler.

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1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aldığınız ürünlerin seri numarasını gösteren barkodu ve faturanızda bu ürünün isminin gösterildiği alanı MSI hesabınıza yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında kuponlar hesabınıza yatacak.

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Kuponlar sadece oyuncu monitörlerinde 50$ olarak belirlenmiş. Oyuncu masa üstü 100$, oyuncu masa üstü ve koltuk 130$, masa üstü ve monitör 200$, masa üstü-monitör-koltuk ise 300$ kuponu hak ediyor. Kampanya kapsamındaki ürünler şu şekilde:

Oyuncu masa üstü:

MEG Infinite X onuncu nesil Core i7/i9

MEG Trident X onuncu nesil Core i7/i9

MPG Trident AS onuncu nesil Core i7/i9

MPG Trident A onuncu nesil Core i7/i9

MPG Trident 3 ARCTIC onuncu nesil Core i7/i9

MPG Trident 3 onuncu nesil Core i7/i9

MAG Infinite S onuncu nesil Core i7/i9

MAG Infinite onuncu nesil Core i7/i9

MAG Codex 5 onuncu nesil Core i7/i9

MAG Codex S onuncu nesil Core i7/i9

Oyuncu monitörü:

Optix MPG27CQ

Optix MPG27CQ2

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Optix MPG341CQR

Optix MPG341CQRV

Optix MAG27CQ

Optix MAG271CQP

Optix MAG271CQR

Optix MAG272CQR

Optix MAG321CQR

Optix MAG321CURV

Optix MAG322CQR

Optix MAG322CQRV

Optix MAG341CQ

MAG274R

MAG273R

MAG273

MAG251RX

Oculux NXG251R

Oculux NXG252R

Oyuncu koltuğu:

MAG CH110

MAG CH120

MAG CH120X

https://www.msi.com/Promotion/be-fast

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