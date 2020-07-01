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    MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı

    MSI oyuncu monitörü, oyuncu masa üstü ve oyuncu koltukları Ağustos sonuna kadar 300$’a varan Steam hediye kuponları ile geliyor. Kampanya ülkemizde de geçerli.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı
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    Yazın ortalarına doğru ilerlediğimiz bu günlerde oyun donanımı üreticilerinin farklı kampanyaları da hız kesmeden devam ediyor. MSI oyuncu ürünlerinde Steam hediye kodu kampanyası başlamış durumda.

    Steam kodu hediye

    MSI tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitli oyuncu donanımlarını tek olarak veya kombinasyon halinde satın alanlara 300$’a kadar varan Steam kuponları hediye edilecek. Böylece oyuncular hız kesmeden oyunlarına devam edebilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

    1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aldığınız ürünlerin seri numarasını gösteren barkodu ve faturanızda bu ürünün isminin gösterildiği alanı MSI hesabınıza yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında kuponlar hesabınıza yatacak.

    MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı
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    Kuponlar sadece oyuncu monitörlerinde 50$ olarak belirlenmiş. Oyuncu masa üstü 100$, oyuncu masa üstü ve koltuk 130$, masa üstü ve monitör 200$, masa üstü-monitör-koltuk ise 300$ kuponu hak ediyor. Kampanya kapsamındaki ürünler şu şekilde:

    Oyuncu masa üstü:

    MEG Infinite X onuncu nesil Core i7/i9

    MEG Trident X onuncu nesil Core i7/i9

    MPG Trident AS onuncu nesil Core i7/i9

    MPG Trident A onuncu nesil Core i7/i9

    MPG Trident 3 ARCTIC onuncu nesil Core i7/i9

    MPG Trident 3 onuncu nesil Core i7/i9

    MAG Infinite S onuncu nesil Core i7/i9

    MAG Infinite onuncu nesil Core i7/i9

    MAG Codex 5 onuncu nesil Core i7/i9

    MAG Codex S onuncu nesil Core i7/i9

    Oyuncu monitörü:

    Optix MPG27CQ

    Optix MPG27CQ2

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    Optix MPG341CQR

    Optix MPG341CQRV

    Optix MAG27CQ

    Optix MAG271CQP

    Optix MAG271CQR

    Optix MAG272CQR

    Optix MAG321CQR

    Optix MAG321CURV

    Optix MAG322CQR

    Optix MAG322CQRV

    Optix MAG341CQ

    MAG274R

    MAG273R

    MAG273

    MAG251RX

    Oculux NXG251R

    Oculux NXG252R

    Oyuncu koltuğu:

    MAG CH110

    MAG CH120

    MAG CH120X



    https://www.msi.com/Promotion/be-fast Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    Msi tirit tirt ?? ??
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    tobepeople 1 hf.
    300 dolar Steam kuponu verirsem 500 dolar fiyat farkı koyar zaten!
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    torabi 1 hf.
    Msi çok şımarık ve üçkağıtçı bir sirket haline geldi .ürünlerinin arasına kalitesi aşırı düşük ürünler sıkıştırarak satıyor.
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