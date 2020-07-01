MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı

Yazın ortalarına doğru ilerlediğimiz bu günlerde oyun donanımı üreticilerinin farklı kampanyaları da hız kesmeden devam ediyor. MSI oyuncu ürünlerinde Steam hediye kodu kampanyası başlamış durumda.
Steam kodu hediye
MSI tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitli oyuncu donanımlarını tek olarak veya kombinasyon halinde satın alanlara 300$’a kadar varan Steam kuponları hediye edilecek. Böylece oyuncular hız kesmeden oyunlarına devam edebilecekler.
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1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aldığınız ürünlerin seri numarasını gösteren barkodu ve faturanızda bu ürünün isminin gösterildiği alanı MSI hesabınıza yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında kuponlar hesabınıza yatacak.
Kuponlar sadece oyuncu monitörlerinde 50$ olarak belirlenmiş. Oyuncu masa üstü 100$, oyuncu masa üstü ve koltuk 130$, masa üstü ve monitör 200$, masa üstü-monitör-koltuk ise 300$ kuponu hak ediyor. Kampanya kapsamındaki ürünler şu şekilde:
Oyuncu masa üstü:
MEG Infinite X onuncu nesil Core i7/i9
MEG Trident X onuncu nesil Core i7/i9
MPG Trident AS onuncu nesil Core i7/i9
MPG Trident A onuncu nesil Core i7/i9
MPG Trident 3 ARCTIC onuncu nesil Core i7/i9
MPG Trident 3 onuncu nesil Core i7/i9
MAG Infinite S onuncu nesil Core i7/i9
MAG Infinite onuncu nesil Core i7/i9
MAG Codex 5 onuncu nesil Core i7/i9
MAG Codex S onuncu nesil Core i7/i9
Oyuncu monitörü:
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Optix MPG341CQR
Optix MPG341CQRV
Optix MAG27CQ
Optix MAG271CQP
Optix MAG271CQR
Optix MAG272CQR
Optix MAG321CQR
Optix MAG321CURV
Optix MAG322CQR
Optix MAG322CQRV
Optix MAG341CQ
MAG274R
MAG273R
MAG273
MAG251RX
Oculux NXG251R
Oculux NXG252R
Oyuncu koltuğu:
MAG CH110
MAG CH120
MAG CH120X
https://www.msi.com/Promotion/be-fast Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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