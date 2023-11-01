Tefal Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü - inceleme: Türkiye'nin en çok satanı

Bu videomuzda Türkiye'nin en çok satan buhar kazanlı ütüsü olan Tefal Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü'ye yakından bakıyoruz.

Kutunun içerisinde ütünün kendisi, 1.8 litrelik hacmi olan su haznesi ve çeşitli kağıtlar çıkıyor. Anlamış olacağınız gibi kutu içeriği sade ve aynı şekilde ürünün kurulumu da sade. Zaten genel olarak ütülerin kutu içeriği de kurulumu da sade olur asıl karmaşık ya da daha doğrusu zor olan kısmı kıyafetleri ütülemeye başladığımız kısım. Ütü tercihinizi yaparken hem rahatça çalışabilecek hem de uzun yıllar sizi götürebilecek ütüler tercih ediliyor. Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü de aslında rakipleriyle kıyaslandığında gerçekten daha kolay bir deneyim sunan ütü olduğunu söyleyebiliriz ki zaten bu yüzden de Türkiye’nin en çok satan buhar kazanlı ütüsü.

Öncelikle ütümüz hafif bir ütü kazanıyla birlikte bile 5 kilogramı geçmeyen bir ağırlığa sahip. Tasarım detaylarına geldiğimizde de yine basit yapısını görebiliyoruz. Ütünün üzerinde sadece buhar vermek için bir tuş bulunuyor, tuşun yeri de ideal bir yerde ve rahatlıkla tuşa istediğiniz zaman basabiliyorsunuz. Kazan kısmına geldiğimizdeyse dediğim gibi 1.8 litrelik bir hacmi olan su koyma yeri bulunuyor. Bu parça rahatlıkla söküp takılabiliyor ve hemen buradan da suyu koyabiliyoruz. Kazanın ön tarafına gelirsek açma-kapama tuşu, modlar arası geçiş yapmak için bir tuş ve bir de su haznesinin kontrolü için bir kısım bulunuyor. Ürünün ekonomik ve normal olmak üzere iki farklı modu bulunuyor.

Normalde bildiğiniz gibi ütülerin direkt olarak kendisi kabloyla elektrik veren bir yere bağlanır ancak bu ütümüzde böyle değil. Kazanın kendisi elektriğe bağlıyoruz, ütü de yine bir kabloyla kazana bağlı. Dilerseniz ütünün kablosunu altındaki bölüme sokarak daha kısa bir şekilde kullanabilirsiniz ya da uzun bir kabloya ihtiyacınız olursa da tamamen açabilirsiniz. Ürünün kullanım kısmına gelelim. Ütüyü açtığınız zaman öncelikle mod kısmının yanıp söndüğünü göreceksiniz. Eğer bu kısım yanıp sönüyorsa ütünüz henüz hazır değil demektir, yanıp sönme bittiği zaman ütülemeye başlayabilirsiniz. Saten veya pamuklu kıyafetler ütüleyeceğiniz zaman ekonomik moda alabilirsiniz. Diğer durumlarda da normal modu kullanabilirsiniz.

Düzgün bir ütüleme için aslında en önemli faktörlerden birisi buhar. Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü ise 7.5 barlık yüksek basınçlı kazan teknolojisi sayesinde bu kısımda üst düzey bir performans sunuyor. Dakikada 140 gramlık buhar çıkışı sayesinde hem ütüleme süreniz kısalıyor hem de daha düzgün kıyafetler elde ediyorsunuz. Ütü yaparkenki bir diğer önemli nokta da ütü yaparken oluşan lekeler. Bu ütüde ise giysileri lekesiz tutan damlama önleyici "Koruma Sistemi" ve uzun ömürlü performans sağlayan patentli kireç önleme sistemi sayesinde lekesiz rahat bir ütüleme performansı elde edebiliyorsunuz. Yani arasıra olan o ütüden damlayan su lekeleri bu ütüde bulunmuyor, ütümüz anlık bir şekilde o damlaları buhara dönüştürüyor. Ayrıca ütü tabanından gelen ısı ve buhar kombinasyonu sayesinde hijyen anlamında da başarılı bir ütü olduğunu söylemek gerek.

2600 watt'lık bir güce sahip olan Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü, Durilium AirGlide teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde ütünün alt kısmı yüzde 33 daha kaygan ve uzun süreli kullanım sunuyor. Son olarak Tefal'in autoclean katalitik kaplaması, yüksek verimli ütü için optimum buhar difüzyonu ile tabanın zaman içinde lekesiz ve mükemmel durumda kalmasına yardımcı oluyor. Ütüleme işleminiz bittikten sonra hemen ütüyü kazanın üzerine rahatlıkla yerleştirebilir ve kullanmayacağınız durumlarda buradaki kilidi takarak daha güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz. Ayrıca bu ütü ile birlikte acaba ütüyü fişten çektim mi derdine de son diyebiliriz. Ütü fişe takılıyken bir süre boyunca ütüyü kullanmazsanız ütü kendini otomatik olarak kapatıyor.