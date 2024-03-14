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    Katı meyve sıkacağı alınır mı? Yavaş sıkımın farkı ne?

    Bu videomuzda herkesin isteyip alıp ama bir türlü kullanmadığı katı meyve sıkacaklarını deniyoruz. Özellikle yavaş sıkımın farkını da sizlere anlatmaya çalıştık.

    Bu videomuzda Burak ile birlikte Amazon'dan aldığımız katı meyve sıkacaklarını deniyoruz. Her ikisi de yavaş sıkım olan bu katı meyve sıkacakları meyvelerin yavaş yavaş suyunun sıkılmasını sağladığı için hem rengini tam olarak veriyor hem de vitaminleri ve diğer besinleri büyük oranda öldürüyor. Ama iş temizliğe gelince elbette yıllardır diğer ürünlerde olduğu gibi bu ürünlerde de sorun. Birçok insan satın aldıktan sonra hevesle kullanıp ardından yılda bir iki kez kullanmak durumunda kalıyor. Bu yüzden bu konuda seçimi iyi yapmak lazım. Eğer seçiminiz satın almaksa aşağıda bizim incelediğimiz ürünleri bulabilirsiniz.

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