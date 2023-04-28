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    Tefal X-Plorer Serie 130 AI robot süpürge: Teknolojide yeni boyut 8 cm yükseklik

    Bu videomuzda Tefal'in paspas özellikli X-Plorer Serie 130 AI süpürgesine yakından bakıyoruz. 8 cm'lik kalınlığıyla sınıfının en incesi diyebiliriz.             

    Robot süpürgeler artık birçoğumuzun hayatına girmiş durumda. Markaların da ayrı ayrı bu sektöre girmesiyle birçok seçenek ortaya çıkmış oldu. Biz de bu videomuzda rakiplerinden özellikle bir konuda tamamen öne çıkan Tefal X-Plorer Serie 130 AI robot süpürgeyi bu videomuzda inceledik.

    Tefal X-Plorer Serie 130 AI robot süpürge 8 cm'lik kalınlığı ile robot süpürgeler arasında en ince olanlardan birisi. Bu sayede de diğer süpürgelerin giremediği yerleri süpürüp silebiliyor. Süpürgeye dair diğer tüm detayları videomuzda bulabilirsiniz. Ürünün kendisine de buradan ulaşabilirsiniz.

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