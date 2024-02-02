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    Elektrikli süpürge tavsiyesi için en iyi toz torbasız süpürgeler (2024)

    Yerleri tertemiz yapan en iyi elektrikli süpürgeler burada! İşte 2024'te alınabilecek en iyi toz torbasız süpürge tavsiyeleri, markaları ve fiyatları:           

    İyi bir süpürge makinesi, yerlerinizi temiz tutmanıza yardımcı olur ancak sizin için en iyi elektrikli süpürge, yer kaplamalarınız (döşemeleriniz), evil hayvanınızın olup olmadığı ve tabii ki bütçeniz gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Koltuk ve yatak altları gibi ulaşılması zor bazı noktaları ister istemez temizlemek durumunda olacağınızdan çok yönlülük de önemli. Süpürgeler, çok gelişmiş olsa da her gün dip köşe temizlik yapanlar için toz torbasız elektrikli süpürgeler fiyatları uygun olması nedeniyle hâlâ en iyi seçenek. Peki, 2024’te alınabilecek en iyi elektrikli süpürgesi hangisi? Elektrikli süpürge önerileri isteyenler için en iyi modeller burada.

    En İyi Elektrikli Süpürgeler 🧹
    Marka/Model 🔌 Fiyat 🏷️
    Samsung VC07R302MVP Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.950 TL
    Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge 7.248 TL
    Arnica ET14300 Tesla Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 5.499 TL
    Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge 3.399 TL
    Fakir Ranger Electronic Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 3.199 TL
    Philips PowerPro City FC9331/07 Torbasız Elektrikli Süpürge 6.507 TL
    Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge 3.499 TL
    Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge 14.298 TL
    Grundig VCC 7870 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.299 TL
    Arnica Pika ET14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.199 TL
    Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 27.899 TL

    Süpürge makinesi yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli süpürge markaları sıralamasında Dyson, Philips ve Samsung geliyor. 2024'te satın alınabilecek toz torbasız elektrikli süpürge tavsiyesi olarak ise Samsung VC07R302MVP, Dyson Cinetic Big Ball ve Arnica ET14300 modelleri yüksek emiş gücü, sessiz çalışmaları ve uygun fiyatlı olmalarıyla sıkça öneriliyor.

    1️⃣ Samsung VC07R302MVP Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

    en iyi elektrikli süpürge samsung VC07R302MVP Tam Boyutta Gör
    Samsung VC07R302MVP, en kaliteli elektrikli süpürge hangisi denildiğinde sayılabilecek birkaç popüler modelden biri. Samsung elektrikli süpürge, dar yerler, toz alma ve döşemeler için tasarlanmış üç aracı barındıran hızlı aksesuar tutucu özelliğiyle dikkat çekiyor. Temizliğe ara vermeden tüm aksesuarları kolayca değiştirebiliyor ve tümünü tek bir haznede saklayabiliyorsunuz. Samsung elektrik süpürgesi, elinizin yorulmaması için kolay kavranır sapa sahip. Süpürgenin toz haznesinin üzerindeki iki yıkanabilir filtre tozu hapsediyor ve yalnızca su kullanarak elle kolayca temizleniyor. Elektrik süpürgesi, ikisi yıkanabilir (sünger filtre ve kumaş filtre) dört filtreye sahip. Samsung, en iyi performans için filtrelerin düzenli olarak yıkanmasını öneriyor.
    • Toz kapasitesi: 2.5 litre
    • Maksimum güç tüketimi: 750 watt
    • Emiş gücü: 200 W
    • Gürültü düzeyi: 79 dBA
    • Toz toplama tipi: Torbasız
    • Güç kontrolü: Değişken gövde
    • Fırça: 2 adımlı
    • Aksesuar: Dar alan, Toz alma, Geniş toz alma, Aksesuar tutucu
    • Otomatik kablo sarıcı (5 metre kablo)

    Samsung VC07R302MVP Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kablosu 5 metre, 3 farklı ayrı temizleme aparatıyla birlikte geliyor. 1 hafta önce detaylı temizlik yapmamıza rağmen bu süpürgeyle yaptığım temizlikte ne kadar çok kir çıktığına şahit oldum. Özellikle saç temizliği mükemmel; kesinlikle kalıntı bırakmıyor ve gücüne göre ses desibeli gayet makûl seviyede. En düşükte bile çekiş gücü çok iyi. Plastik yapısı fazla olduğundan dert yanan arkadaşlarımız olmuş; eğer sert bir malzeme kullanılsaydı duvar kenarlarına, kapı eşiklerine zarar verme ihtimali olurdu. Ben ürünü beğendim.

    ✍🏻 Uzun yıllardır beyaz eşya olarak Samsung’un çamaşır makinesini memnuniyetle kullandığım için kalitesine inanarak bu elektrikli süpürgeyi satın aldım. Fiyatı ve küçüklüğüne bakarak gerçekten bu kadar güzel bir performans beklemiyordum. Bence gündelik kullanıma uygun, küçük boyutlu ama çok güçlü emişe sahip. Toz torbasız ideal bir süpürge. Filtreleri duru suyla kolayca yıkanabiliyor. Hafif ve rahat kullanımıyla yormuyor. Fiyat ve performans olarak emsalleriyle karşılaştırıldığında satın alanların pişman olmayacaklarını düşünüyorum.

    2️⃣ Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge

    en iyi toz torbasız süpürge philips FC9749 Tam Boyutta Gör
    Philips, en iyi elektrikli süpürge denildiğinde akla ilk gelen markalardan. Philips FC9749/07 modeli en çok tavsiye edilen torbasız elektrik süpürgesi modelleri arasında. Alerji Kilit sistemi, çalıştırmadan önce toz haznesinin tam olarak kapatıldığından emin olmanızı sağlayan bir sensöre sahip. Temiz ve ultra hijyenik ortam için tozu ve alerjenleri hapsediyor. Dijital güç kontrolü işlevi, tek bir düğmeye dokunarak sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik bölgeleri için emiş gücünü kolayca ayarlıyor. Toz haznesi tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmış. Aksesuarları arka bölmede kolayca saklayabiliyorsunuz. PowerCyclone 8 teknolojisi, daha uzun süre yüksek emiş gücü sağlıyor. Tüm zeminlerde yüksek performans için TriActive+ başlık mevcut. Alerjisi olan kişiler için Allergy H13 filtre sistemi, polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil ince toz parçacıklarının neredeyse tamamını hapsediyor.
    • Maksimum güç: 900 watt
    • Ses gücü seviyesi: 67 - 75 dB
    • Toz kapasitesi: 2 litre
    • Aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık, Entegre fırça
    • Aksesuar saklama: Dahili
    • Boşaltma filtresi: Allergy H13 filtre
    • Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
    • Kablo uzunluğu: 7 metre

    Philips FC9749/07 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Tek kelime ile mükemmel. Çekiş gücü süper. Ayar düğmesi ile emiş gücü düşürülüp yükseltilebiliyor. Motor kısmı hafif. Sapı metal olmasına rağmen kolu yormuyor. Bu modelin FC 50 ve 51 serisinden farkı iki seride de zeminde kullanılan ilave başlıkları var; özellikler aynı. Süpürgenin arka kapak içinde 2 adet başlık çıkıyor. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim

    ✍🏻 Ürün memnuniyet verici, çekim güçü çok iyi isterseniz çekim gücünü artırıp azaltabiliyorsunuz. İçerisinden farklı büyüklükte başlıklar çıkıyor. Bu başlıklar için ayrılmış bir bölmesi de var. Eski süpürgemizle süpürdüğümüz evi bu makineyle tekrar süpürdüğümüzde çıkan toza çok şaşırdık. Malzeme kalitesi, çekiş gücü gayet iyi ayrıca eski ürünlere göre oldukça hafif. LED ışıklı olduğu için çok şık bir görünümü var.

    3️⃣ Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

    en iyi elektrikli süpürge markası dyson Tam Boyutta Gör
    Dyson, en iyi elektrikli süpürge markası olarak piyasada yer alıyor. Cinetic Big Ball Absolute 2, en çok satılan Dyson elektrikli süpürge modeli. Filtre yıkamaya veya değiştirmeye son veren tek elektrikli süpürge. Bu nedenle emişi hiç kaybetiyor. Tek bir hareketle tozu ve kirleri dışarı atıyor, böylece hiç tozla temas etmiyorsunuz. Ultra etki siklonlar tıkanmayı önleyerek tozu yakalıyor. Ball teknolojisi sayesinde köşelere kolaylıkla geçiş zor alanlara ulaşabiliyorsunuz. El tutma yeri 360 derece dönebiliyor; bu sayede rahatça temizleyebiliyorsunuz. Dyson süpürge, geniş hazneye sahip olduğundan uzun süre durmadan temizlik yapabiliyorsunuz. Tek tıklamalı eklentiler, temizlik sırasında aparatları değiştirmeyi kolaylaştırıyor. Süpürgenin hortumu 127 cm’ye kadar uzayabiliyor; bu sayede yüksek alanları da temizlemek zahmetsiz.
    • Emiş gücü: 150 AW
    • Hazne kapasitesi: 1.7 litre
    • Filtreleme: Ömür boyu- Yıkanmaz
    • Siklon teknolojisi: Dyson Cinetic science
    • Toz toplama tipi: Torbasız
    • Kablo: 6.60 metre
    • Kolay yönlendirme için Ball teknolojisi
    • Hijyenik hazne temizliği
    • Dyson Cinetic bilimi
    • Aksesuarlar: Pnömatik başlık, Karbon lifli türbin başlık, Merdiven başlığı, Sert zemin başlığı, Mini türbin başlık ve Dar alan temizleme başlığı

    Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Birkaç gün kullandıktan sonra değerlendirmek istedim. Hakikaten elektrik kablosuna kadar mükemmel bir mühendislik tasarımı. Hele fotoğraflarını çektiğim aksesuarları diğer süpürge markalarındaki gibi sıradan değil. Karbon fırçalı turbo başlıklara motor taksanız bu kadar güçlü dönmez, tutamağındaki hava akış ayar tetiğinden dönüş hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca çok sesli bir süpürge değil. En azından kedimiz Pırtık sesinden diğer süpürgelerimiz gibi korkmuyor. Hortum ve aksesuarlar kol eklemleri gibi her yöne rahatça dönebiliyor. Toz hazinesini boşaltmak çok kolay. Zaten adı ile uyumlu yarım küre tekerlekleri sayesinde asla devrilmiyor. Plastik kalitesi ilk gördüğümüzde sanki kusurlu gibi dalgalı dalgalı siyah damarlar var gibi geldi ama dikkatli bakınca sanki kırılmaması için öyle tasarlanmış.

    ✍🏻 Bence toz filtresi olmaması ve dışarı kötü koku ve toz çıkarmaması başlı başına devrim. Çekiş gücü noktasında son seviye daha fazla çekiş gücüne gerek yok. Başlıkları çok lakin belli başlı 2-3 tanesi işinizi rahatlıkla görecek; diğer başlıklar ayda yılda bir ihtiyacınız olursa takarsınız. Devrildiği zaman hacı yatmaz rolü yapıyor ve kendiliğinden düzeliyor. Malzeme kalitesi sağlam ve ilk Dyson süpürgelere göre hem küçük hem de hafif. Halıda test ettim, resmen halının rengi açıldı. Hem halı içindeki pislikleri hem kedi tüyünü hem de halının kendi kopmaya yakın yada kopmuş tüylerini çekip alıyor. Boşaltma haznesi şarjlılara göre daha büyük. Kordon ve boru ele hafif geliyor. Kordon ve boru arasındaki açılı hareket eden bağlantı parçası tutuş ve yüksek yerlere ulaşmada başlı başına konfor sağlıyor. Kordon bükülse de eski haline geliyor. Tam zamanlı bir temizlikte şarj bitti, düşerse kırılır kaygısı olmadan dünyada alabileceğiniz en güçlü ve kullanışlı, teknolojik elektrik süpürgesi.

    4️⃣ Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge

    ucuz elektrikli el süpürgesi Grundig Vcc 2170 Tam Boyutta Gör
    Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge, uygun fiyatlı elektrikli süpürge modellerine bakanlara tavsiyemizdir. EPA12 filtresi sayesinde hava içindeki toz ve kirin neredeyse hepsini içinde hapsederek, özellikle alerjisi olanları, astım hastaları, bebekler gibi hassas bünyesi olanlar için hijyenik ortam sağlıyor. Kompakt tasarıma sahip ve çek-bırak kablosu sayesinde kolayca saklanabiliyor, hareketli tutma koluna sahip olmasıyla kolayca taşınabiliyor.
    • Motor gücü: 890 watt
    • Filtreleme: EPA 12
    • Toz kapasitesi: 2.5 litre
    • Ses seviyesi: 75 dB
    • Kolay saklama ve taşıma

    Grundig Vcc 2170 Kulanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün fiyatına göre çok kaliteli. Çekim gücü iyi, üstelik çok sessiz. Arçelik üretimi ve garantisi de Arçelik tarafından sağlanıyor.

    ✍🏻 Ben de sizler gibi ürünlerin yorumlarını okuyup alışveriş yapanlardanım. Elektrik süpürgesi gerçekten harika. Grundig markası hakkını vermiş. Malzeme çok kaliteli, gerçekten sessiz çalışıyor, bayıldım. Hiç tereddüt etmeyin alın.

    5️⃣ Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

    toz torbasız süpürge tavsiye Arnica ET14300 Tam Boyutta Gör
    Elektrikli süpürge tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir başka model de Arnica ET14300. Arnica Tesla toz torbasız elektrikli Süpürge,  3 in 1 emniyet sistemine sahip. Bu sistem sayesinde süpürge dik konumda kolayca taşınabiliyor, hazne içerisindeki tozların ortama dökülmesi engelleniyor. Haznenin tutma sapı yatay konumda hazneyi kilitliyor. Arnica elektrikli süpürgenin toz haznesinin kapağını yerine sabitlemek zorunda değilsiniz. Çalışmaya başladığında otomatik kapanma özelliği sayesinde kolayca temizlik yapmanızı sağlıyor. Yüksek motor gücü Arnica Tesla özel filtre sistemleri sayesinde evinizdeki tozu içerisine hapsediyor. Ekstra motor koruma filtresi ile uzun süreli kullanımlarda motor gücünü kaybetmeden sürekli yüksek performans ile çalışıyor. CYCLONE MAX Siklon teknolojisi sayesinde en küçük tozları dahi hazneye alıyor. Evcil hayvanlarınızın tüylerini temizleyebileceğiniz özel turbo dönen başlık ta geliyor.
    • Maksimum güç: 750 watt
    • Toz haznesi: 3 litre
    • Yıkanabilir Hepa 13 filtre
    • Elektronik emiş gücü ayar kontrolü
    • Ayakla kontrol için tasarlanmış açma kapama, kablo sarma düğmesi
    • Aksesuarlar: Dar uçlu boru, perde fırçası, koltuk temizleme aparatı
    • Işıklı LED gösterge paneli
    • Parke ve sert zemin süpürge ucu
    • Patentli teleskobik emiş borusu
    • Kablo uzunluğu: 8 metre

    Arnica ET14300 Kulanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Fiyatı ve karşılığında sergilediği performans süper. Ses noktasında yorumlarda belirtildiği gibi yüksek sesli değil. Filtre ile ilgili temizlik işlemine dikkat edildiği takdirde ses ve performans sorunu olmuyor. Gayet memnunum. Fazla para verip aynı garanti süresine sahip olan diğer süpürgelere hiç gerek yok. Koldan kumanda edilmesi çok büyük kolaylık (pilini takmayı unutmayın) Güle güle kullanın.

    ✍🏻 Ürün piyasanın en kaliteli süpürgesi memnun kaldık. Eksiksiz güzel bir şekilde elimize ulaştı. Tereddüt etmeden alabilirsiniz. Mükemmel çekimi var ve hiç kötü yorum görmedim. Çok araştırdık, herkes memnun ve aldık iyi ki de almışız.

    6️⃣ Grundig VCC 7870 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

    toz torbasız elektrik süpürgesi öneri Grundig VCC 7870 Tam Boyutta Gör
    Toz torbasız elektrikli süpürge kullanıcı yorumları iyi modellerden biri de Grundig VCC 7870. Grunding elektrikli süpürge Hepa 13 filtresiyle üst düzey toz tutma performası sunuyor. HEPA 13 filtre, toplanan tozların yüzde 99.8’ini hapsediyor. Toz haznesi göstergesi sayesinde toz doluluğunu görebiliyor ve torba değiştirme zamanının gelip gelmediğini kolayca anlayabiliyorsunuz. Etrafa toz dağıtmadan hazneyi boşaltmanız sağlaya Trayclean teknolojisi mevcut. Grunding elektrik süpürgesi, çok işlevli başlığıyla halıda ve düz zeminde kullanım sağlıyor. Grunding, 3 kullanımda bir filtrenin temizlenmesi önerisinde bulunuyor.
    • Motor gücü: 750 watt
    • Ses seviyesi: 76 dB
    • Toz haznesi kapasitesi: 2.7 litre
    • Filtre tipi: HEPA 13
    • Kompakt boyut
    • Yüksek çekim gücü

    Grundig VCC 7870 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürünü hemen açtım. Toz hazinesini yerine taktım. Gayet kolayca oturuyor. Çıkarırken düğmesine basıp yukarı kolayca çekiyorsun. Toz haznesi kapağını da emniyetli yapmışlar, mandal basınca açılmaya izin veriyor. Borusunu ve parke başlığını taktım. Klipsili ve hemen oturuyor. Çekerken mandala basıp çıkarıyorsun. Ayrıca 3 adet farklı başlık var ve bunlar da gövdeye bir aparat yardımı ile yerleştirilebiliyor ve hemen çekip çıkarabiliyorsunuz, çok güzel. Süpürmeye gelirsek, hız ayar düğmesi var, çevirerek motor hızını kontrol edebiliyorsunuz. Maksimum ayarda halıyı yerden kaldırıyordu, yarısına düşürdüm ve gayet güzel süpürdü. Parke ve fayanslarda hızı neredeyse minimuma getirdim, vakumu güzel, parkeye yapışıp bırakmıyor. Bu süpürgeye puanım 9/10. Almak isteyene şiddetle tavsiye ederim.

    ✍🏻 10 numara 5 yıldız bir süpürge. Çok titiz bir kadınım ve iki kedili kızıma hediye olarak almıştım. Çok araştırdım, çok kararsız kaldım. Çok pahalı bir şey alamazdım ama evinde uçuşan tüylerden ben bile bıkmıştım. Yorum yapanlara gerçekten teşekkürler, az bile söylemişler. Bu fiyata inanılmaz çekiş gücü, harika performans ve süper kalite. Üretenleri gönülden kutluyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum ki kolay kolay etmem. Eviniz tertemiz mis gibi oluyor, çekiş gücü harika!

    7️⃣ Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge

    karaca elektrikli süpürge en iyi model Vantuz Action Force F3 Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı deneyimlerine göre en iyi elektrikli süpürgeler listesine Karaca’nın Vantuz Action Force F3 ile modeliyle devam ediyoruz. Karaca Vantuz Action Force elektrikli süpürge, geliştirilmiş teknolojileri ve yüksek performansı ile oldukça pratik. Easy Click teknolojisi ile açma kapama tuşuna hafifçe basarak temizliğe başlıyorsunuz. Karaca elektrikli süpürge, elin kaymasını önleyerek tutuş kolaylığı sağlayan ergonomik tutma sapı ve eğilmeden temizlik yapmayı sağlayan 18 kademeli Ergotouch teleskobik boruya sahip. Parke ve halı için yüksek vakum ve kolay bir sürüş için düşük vakum ayarı bulunuyor. 360 derece dönerek manevra kabiliyetini arttıran özel tekerleklere sahip. Easy Catch sistemi sayesinde temizliği bitirdiğinizde güç kablosu otomatik olarak sarılıyor. Patentli 2 katmanlı motor koruma filtre sistemi mevcut. Bagless teknolojisi ile toz torbası gerektirmeyen, 2 litre genişlikte şeffaf veya saydam olabilme özellikli toz haznesine sahip. Ayrıca uzun süre değiştirmeden kullanılabilen HEPA 13 filtreye sahip. Quick Clean Toz Haznesi sayesinde temizlik sonrasında toz haznesini tek tuşla kolayca yerinden çıkarabiliyor, tozlar etrafa dökülmeden kontrollü bir biçimde temizleyebiliyorsunuz.
    • Motor gücü: 899 watt
    • Emiş gücü: 185 aw
    • Toz haznesi kapasitesi: 2 litre
    • Torba tipi: Toz torbasız
    • HEPA 13 filtre
    • 2 katmanlı motor koruma filtre sistemi
    • Kolay sarılabilir kablo sistemi
    • Easy click tuş sistemiyle kolay açma kapama
    • Quick clean toz haznesi
    • Kablo uzunluğu: 5 metre
    • Aksesuarlar: Parke halı fırçası, Koltuk ucu, Kenar köşe aparatı

    Karaca Vantuz Action Force F3 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kullandıktan sonra yorum yapmak istedim. Süpürge harika, çekiş gücü çok güçlü. İlk kullandığımda süpürmekte aşırı zorlandım sonra farkettim ki süpürgenin uç başlığında min/max tuşu varmış. Minimum ayarda gayet rahat süpürülebiliyor, maksimum ayarda da derin süpürme yapıyor. İlk süpürmede çıkan toza inanamadım. Çok memnun kaldım, alın aldırın.

    ✍🏻 O kadar kaliteli ki, vakum gücünü minimuma düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Şahsen çabuk doluyor diye şikayet ediyordum ama, içindeki filtreye bakınca evimizin temizlendiğini anladım. Harika bir süpürge. Kesinlikle fiyat performans ürünü.

    8️⃣ Philips PowerPro City FC9331/07 Torbasız Elektrikli Süpürge

    philips toz torbasız elektrikli süpürge modeli Tam Boyutta Gör
    Philips PowerPro City FC9331/07, en çok tavsiye edilen elektrik süpürgesi modellerinden. Philips 4000 serisi torbasız elektrikli süpürge, hafif, fazla yer kaplayan kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. PowerCyclone 5 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre kuvvetli emiş gücü ve yüksek performans sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırıyor. TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uyguluyor. Taban halıların derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alıyor. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların dibinde biriken toz ve kirleri topluyor. Toz haznesini tek elle boşaltmanız mümkün. Tutma yerinde mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için kullanabileceğiniz toz fırçası mevcut. Allergy H13 filtre sistemiyle polen, evcil ayvan tüyleri ve tozlar dahil ince toz parçacıkların neredeyse tamamını hapsediyor. ActiveLock bağlantı elemanları, süpürgenin aparatlarını boruya kolayca takmanızı sağlıyor. Sert zeminlerde çizilmeyi önlemek için yumuşak fırça başlığı mevcut.
    • Maksimum giriş gücü: 900 watt
    • Ses gücü seviyesi: ≤80 dB
    • Toz haznesi: 1.5 litre
    • Filtreleme seviyesi: HEPA13
    • Kablo uzunluğu: 6 metre
    • Aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Entegre fırça, Sert zemin başlığı

    Philips PowerPro City FC9331/07 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bence kendi segmentinde alınabilecek en iyi süpürgelerden biri. Çekim gücü çok iyi, çok ince halılarda tabii ki biraz zor oluyor çünkü; tuttumu bırakmıyor, nerdeyse tozun zerresi kalmıyor. Sese gelince, sonuçta bir motor çalışıyor elbette biraz ses yapıcak. Özelliklerinde bahsedilmemiş ama dik konumda park etme özelliği de var. Bu özellik büyük rahatlık, yerden tasarruf ediyorsunuz. Metal boruyu çıkardığınızda ucundaki küçük fırça ile toz bile alabiliyorsunuz. Daha ne olsun! Almak isteyenler bence tereddüt etmeden alabilir.

    ✍🏻 Harika bir süpürge. Temiz sandığımız evden çıkan tozu pisliği görünce hayret ettik. Eski süpürgemiz gerçekten süpürmüyormuş, bizi kandırıyormuş. Boyutu ideal, haznesi gayet yeterli, sesi çok az.

    9️⃣ Arnica Pika ET14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

    arnica torbasız elektrik süpürgesi Tam Boyutta Gör
    Gerçek kullanıcı deneyimlerine göre Arnica Pika ET14410, toz torbasız elektrikli süpürgeler arasında en iyilerden biri. Ergonomik tasarıma sahip olan Arnica elektrikli süpürge, toz torbası çırpma veya toz torbası değiştirme işini ortadan kaldırıyor. Kolaylıkla çıkarılan ve geri takılan şeffaf toz haznesinin dolu olup olmadığını gözünüzle kontrol ederek, gerekiyorsa hemen çıkarıp çöpe dökebiliyorsunuz. Hazneyi dilerseniz yıkayıp, tamamen kuruyunca pratik bir şekilde yerine takabiliyorsunuz. Hortumu, patentli teleskobik emiş borusu ve fiş uzunluğu bakımından ev veya iş yeri ortamında ergonomi yaratan Arnica Pika, toz torbasız süpürgeler arasında öne çıkıyor.
    • Emiş gücü: 750 watt
    • Toz haznesi kapasitesi: 2.5 litre
    • Yıkanabilir AFS filtre
    • Teleskobik emiş borusu
    • Kablo uzunluğu: 8 metre
    • Otomatik çek-bırak kablo sarıcı
    • Aksesuarlar: Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı

    Arnica Pika ET14410 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün sessiz çalışıyor, halıyı kaldırıyor güçlü çekişli, hepa filtresi de var hiç toz atmıyor. Küçük olduğu için yer kaplamıyor. Beğendik, babama aldım bende de premium modeli var aynılar çok güçlü fazla para vermeye gerek yok, alın derim.

    ✍🏻 Alırken çok tereddütte kalmıştım, marka ile ilgili hiçbir deneyime sahip değildim. Ürün aynı yorumlarda yazıldığı gibi tam bir fiyat performans ürünü. Çekiş gücü oldukça iyi, toz torbasının olmaması büyük avantaj. Alın, aldırın derim.

    🔟 Fakir Ranger Electronic Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi

    fakir toz torbasız elektrikli süpürge Tam Boyutta Gör
    Fakir Ranger Electronic toz torbasız elektrikli süpürge yüksek performansıyla evinizdeki kir ve tozlardan, yemek kırıntılarından ve kırılan eşyalarınızdan arta kalan döküntülerden kurtulmanızı sağlayacak. Çok fonksiyonlu başlıklarıyla pratik kullanım sağlayan Fakir elektrikli süpürge, ergonomik tasarımıyla temizlik işini kolaylaştırıyor. Yüksek performanslı gücüyle istenmeyen tozlardan etkili bir şekilde kurtulmanızı sağlıyor. Toz torbasız olarak tasarlanan elektrikli süpürge, 1,5 litrelik toz kapasitesiyle ergonomik kullanım sağlıyor. Düşük ses seviyesi sayesinde temizlik esnasında gürültü yapmıyor. Geniş alanlarda kolay manevra kabiliyetiyle kullanım kolaylığı sağlayan Fakir süpürge, teleskopik vakum borusu ve farklı işlevsel aparatlarıyla hem yüksek hem de ulaşılması zor alanlarda bile yüksek performans gösteriyor.
    • Güç: 850 watt
    • Toz haznesi kapasitesi: 1.5 litre
    • Ses seviyesi: 77.9 dB
    • Filtreleme: HEPA 13 filtre
    • Kablo uzunluğu: 5 metre
    • Cyclone teknolojisi
    • Aksesuarlar: Kenar köşe aparatı, Hassas mobilya aparatı, yer aparatı

    Fakir Ranger Electronic Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürünü daha küçük bekliyordum ama bence ideal süpürge boyutunda. Evim küçük olduğu için çok yer kaplamıyor. Çekiş gücüne gelince, max seviyede eşim bile süpürürken zorlandı, resmen halıyı yutuyor. Süpürge ucunda max-min özelliği var; değiştirip daha kolay süpürebiliyorsunuz. Ben max özellikte kesinlikle süpüremem, orta ve min ayarda bile çok güzel çekiyor. Bütün evi temizledim ve çıkan toza gerçekten inanamadım. Haznenin yarısı tozla kaplandı. Uzun zamandır süpürge için araştırma içindeyim. Bence tam bir fiyat performans ürünü. Çok para vermiyim ama güzel temizlik istiyorum diyorsanız şans verilecek bir süpürge. Filtre ve toz haznesi düzenli olarak temizlenirse bence uzun yıllar kullanılacak bir ürün. Fakir kalitesi bence.

    ✍🏻 Çok memnun kaldım. Çok iyi bir süpürge. Farklı alanlarda kullanmak için farklı aparatlarının olması çok iyi. Mükemmel bir şekilde toz çekiyor. Çekim gücü çok iyi. Halıları bile kaldırıyor; maksimum ayarda kullanması gerçekten kas gücü gerektiriyor.

    2024 en iyi elektrikli süpürge tavsiye listemizde emiş gücü yüksek, sessiz çalışan, toz torbasız modellere yer verdik. Güncel listemizde yer alan elektrik süpürgesi modellerini Efsane Cuma 2024 döneminde çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

    Elektrikli süpürge alırken nelere dikkat edilmeli 👇

    elektrikli süpürge alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    1. Tasarımı ve kullanım kolaylığı
    2. Güç tüketimi
    3. Emiş gücü
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    En İyi Elektrikli Süpürgeler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 310874

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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