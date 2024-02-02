Elektrikli süpürge tavsiyesi için en iyi toz torbasız süpürgeler (2024)

- En İyi Elektrikli Süpürgeler 🧹
- 1️⃣ Samsung VC07R302MVP Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- 2️⃣ Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge
- 3️⃣ Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge
- 4️⃣ Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge
- 5️⃣ Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- 6️⃣ Grundig VCC 7870 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- 7️⃣ Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge
- 8️⃣ Philips PowerPro City FC9331/07 Torbasız Elektrikli Süpürge
- 9️⃣ Arnica Pika ET14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- 🔟 Fakir Ranger Electronic Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi
- Elektrikli süpürge alırken nelere dikkat edilmeli 👇
- Yorumlar
İyi bir süpürge makinesi, yerlerinizi temiz tutmanıza yardımcı olur ancak sizin için en iyi elektrikli süpürge, yer kaplamalarınız (döşemeleriniz), evil hayvanınızın olup olmadığı ve tabii ki bütçeniz gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Koltuk ve yatak altları gibi ulaşılması zor bazı noktaları ister istemez temizlemek durumunda olacağınızdan çok yönlülük de önemli. Süpürgeler, çok gelişmiş olsa da her gün dip köşe temizlik yapanlar için toz torbasız elektrikli süpürgeler fiyatları uygun olması nedeniyle hâlâ en iyi seçenek. Peki, 2024’te alınabilecek en iyi elektrikli süpürgesi hangisi? Elektrikli süpürge önerileri isteyenler için en iyi modeller burada.
|Marka/Model 🔌
|Fiyat 🏷️
|Samsung VC07R302MVP Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
|4.950 TL
|Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge
|7.248 TL
|Arnica ET14300 Tesla Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
|5.499 TL
|Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge
|3.399 TL
|Fakir Ranger Electronic Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi
|3.199 TL
|Philips PowerPro City FC9331/07 Torbasız Elektrikli Süpürge
|6.507 TL
|Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge
|3.499 TL
|Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge
|14.298 TL
|Grundig VCC 7870 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
|3.299 TL
|Arnica Pika ET14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
|3.199 TL
|Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
|27.899 TL
Süpürge makinesi yorumları dikkate alınarak, en iyi elektrikli süpürge markaları sıralamasında Dyson, Philips ve Samsung geliyor. 2024'te satın alınabilecek toz torbasız elektrikli süpürge tavsiyesi olarak ise Samsung VC07R302MVP, Dyson Cinetic Big Ball ve Arnica ET14300 modelleri yüksek emiş gücü, sessiz çalışmaları ve uygun fiyatlı olmalarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Samsung VC07R302MVP Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- Toz kapasitesi: 2.5 litre
- Maksimum güç tüketimi: 750 watt
- Emiş gücü: 200 W
- Gürültü düzeyi: 79 dBA
- Toz toplama tipi: Torbasız
- Güç kontrolü: Değişken gövde
- Fırça: 2 adımlı
- Aksesuar: Dar alan, Toz alma, Geniş toz alma, Aksesuar tutucu
- Otomatik kablo sarıcı (5 metre kablo)
Samsung VC07R302MVP Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kablosu 5 metre, 3 farklı ayrı temizleme aparatıyla birlikte geliyor. 1 hafta önce detaylı temizlik yapmamıza rağmen bu süpürgeyle yaptığım temizlikte ne kadar çok kir çıktığına şahit oldum. Özellikle saç temizliği mükemmel; kesinlikle kalıntı bırakmıyor ve gücüne göre ses desibeli gayet makûl seviyede. En düşükte bile çekiş gücü çok iyi. Plastik yapısı fazla olduğundan dert yanan arkadaşlarımız olmuş; eğer sert bir malzeme kullanılsaydı duvar kenarlarına, kapı eşiklerine zarar verme ihtimali olurdu. Ben ürünü beğendim.
✍🏻 Uzun yıllardır beyaz eşya olarak Samsung’un çamaşır makinesini memnuniyetle kullandığım için kalitesine inanarak bu elektrikli süpürgeyi satın aldım. Fiyatı ve küçüklüğüne bakarak gerçekten bu kadar güzel bir performans beklemiyordum. Bence gündelik kullanıma uygun, küçük boyutlu ama çok güçlü emişe sahip. Toz torbasız ideal bir süpürge. Filtreleri duru suyla kolayca yıkanabiliyor. Hafif ve rahat kullanımıyla yormuyor. Fiyat ve performans olarak emsalleriyle karşılaştırıldığında satın alanların pişman olmayacaklarını düşünüyorum.
2️⃣ Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge
- Maksimum güç: 900 watt
- Ses gücü seviyesi: 67 - 75 dB
- Toz kapasitesi: 2 litre
- Aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık, Entegre fırça
- Aksesuar saklama: Dahili
- Boşaltma filtresi: Allergy H13 filtre
- Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
- Kablo uzunluğu: 7 metre
Philips FC9749/07 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tek kelime ile mükemmel. Çekiş gücü süper. Ayar düğmesi ile emiş gücü düşürülüp yükseltilebiliyor. Motor kısmı hafif. Sapı metal olmasına rağmen kolu yormuyor. Bu modelin FC 50 ve 51 serisinden farkı iki seride de zeminde kullanılan ilave başlıkları var; özellikler aynı. Süpürgenin arka kapak içinde 2 adet başlık çıkıyor. İhtiyacı olanlara tavsiye ederim
✍🏻 Ürün memnuniyet verici, çekim güçü çok iyi isterseniz çekim gücünü artırıp azaltabiliyorsunuz. İçerisinden farklı büyüklükte başlıklar çıkıyor. Bu başlıklar için ayrılmış bir bölmesi de var. Eski süpürgemizle süpürdüğümüz evi bu makineyle tekrar süpürdüğümüzde çıkan toza çok şaşırdık. Malzeme kalitesi, çekiş gücü gayet iyi ayrıca eski ürünlere göre oldukça hafif. LED ışıklı olduğu için çok şık bir görünümü var.
3️⃣ Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge
- Emiş gücü: 150 AW
- Hazne kapasitesi: 1.7 litre
- Filtreleme: Ömür boyu- Yıkanmaz
- Siklon teknolojisi: Dyson Cinetic science
- Toz toplama tipi: Torbasız
- Kablo: 6.60 metre
- Kolay yönlendirme için Ball teknolojisi
- Hijyenik hazne temizliği
- Dyson Cinetic bilimi
- Aksesuarlar: Pnömatik başlık, Karbon lifli türbin başlık, Merdiven başlığı, Sert zemin başlığı, Mini türbin başlık ve Dar alan temizleme başlığı
Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Birkaç gün kullandıktan sonra değerlendirmek istedim. Hakikaten elektrik kablosuna kadar mükemmel bir mühendislik tasarımı. Hele fotoğraflarını çektiğim aksesuarları diğer süpürge markalarındaki gibi sıradan değil. Karbon fırçalı turbo başlıklara motor taksanız bu kadar güçlü dönmez, tutamağındaki hava akış ayar tetiğinden dönüş hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca çok sesli bir süpürge değil. En azından kedimiz Pırtık sesinden diğer süpürgelerimiz gibi korkmuyor. Hortum ve aksesuarlar kol eklemleri gibi her yöne rahatça dönebiliyor. Toz hazinesini boşaltmak çok kolay. Zaten adı ile uyumlu yarım küre tekerlekleri sayesinde asla devrilmiyor. Plastik kalitesi ilk gördüğümüzde sanki kusurlu gibi dalgalı dalgalı siyah damarlar var gibi geldi ama dikkatli bakınca sanki kırılmaması için öyle tasarlanmış.
✍🏻 Bence toz filtresi olmaması ve dışarı kötü koku ve toz çıkarmaması başlı başına devrim. Çekiş gücü noktasında son seviye daha fazla çekiş gücüne gerek yok. Başlıkları çok lakin belli başlı 2-3 tanesi işinizi rahatlıkla görecek; diğer başlıklar ayda yılda bir ihtiyacınız olursa takarsınız. Devrildiği zaman hacı yatmaz rolü yapıyor ve kendiliğinden düzeliyor. Malzeme kalitesi sağlam ve ilk Dyson süpürgelere göre hem küçük hem de hafif. Halıda test ettim, resmen halının rengi açıldı. Hem halı içindeki pislikleri hem kedi tüyünü hem de halının kendi kopmaya yakın yada kopmuş tüylerini çekip alıyor. Boşaltma haznesi şarjlılara göre daha büyük. Kordon ve boru ele hafif geliyor. Kordon ve boru arasındaki açılı hareket eden bağlantı parçası tutuş ve yüksek yerlere ulaşmada başlı başına konfor sağlıyor. Kordon bükülse de eski haline geliyor. Tam zamanlı bir temizlikte şarj bitti, düşerse kırılır kaygısı olmadan dünyada alabileceğiniz en güçlü ve kullanışlı, teknolojik elektrik süpürgesi.
4️⃣ Grundig Vcc 2170 Toz Torbasız Süpürge
- Motor gücü: 890 watt
- Filtreleme: EPA 12
- Toz kapasitesi: 2.5 litre
- Ses seviyesi: 75 dB
- Kolay saklama ve taşıma
Grundig Vcc 2170 Kulanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün fiyatına göre çok kaliteli. Çekim gücü iyi, üstelik çok sessiz. Arçelik üretimi ve garantisi de Arçelik tarafından sağlanıyor.
✍🏻 Ben de sizler gibi ürünlerin yorumlarını okuyup alışveriş yapanlardanım. Elektrik süpürgesi gerçekten harika. Grundig markası hakkını vermiş. Malzeme çok kaliteli, gerçekten sessiz çalışıyor, bayıldım. Hiç tereddüt etmeyin alın.
5️⃣ Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- Maksimum güç: 750 watt
- Toz haznesi: 3 litre
- Yıkanabilir Hepa 13 filtre
- Elektronik emiş gücü ayar kontrolü
- Ayakla kontrol için tasarlanmış açma kapama, kablo sarma düğmesi
- Aksesuarlar: Dar uçlu boru, perde fırçası, koltuk temizleme aparatı
- Işıklı LED gösterge paneli
- Parke ve sert zemin süpürge ucu
- Patentli teleskobik emiş borusu
- Kablo uzunluğu: 8 metre
Arnica ET14300 Kulanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fiyatı ve karşılığında sergilediği performans süper. Ses noktasında yorumlarda belirtildiği gibi yüksek sesli değil. Filtre ile ilgili temizlik işlemine dikkat edildiği takdirde ses ve performans sorunu olmuyor. Gayet memnunum. Fazla para verip aynı garanti süresine sahip olan diğer süpürgelere hiç gerek yok. Koldan kumanda edilmesi çok büyük kolaylık (pilini takmayı unutmayın) Güle güle kullanın.
✍🏻 Ürün piyasanın en kaliteli süpürgesi memnun kaldık. Eksiksiz güzel bir şekilde elimize ulaştı. Tereddüt etmeden alabilirsiniz. Mükemmel çekimi var ve hiç kötü yorum görmedim. Çok araştırdık, herkes memnun ve aldık iyi ki de almışız.
6️⃣ Grundig VCC 7870 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- Motor gücü: 750 watt
- Ses seviyesi: 76 dB
- Toz haznesi kapasitesi: 2.7 litre
- Filtre tipi: HEPA 13
- Kompakt boyut
- Yüksek çekim gücü
Grundig VCC 7870 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü hemen açtım. Toz hazinesini yerine taktım. Gayet kolayca oturuyor. Çıkarırken düğmesine basıp yukarı kolayca çekiyorsun. Toz haznesi kapağını da emniyetli yapmışlar, mandal basınca açılmaya izin veriyor. Borusunu ve parke başlığını taktım. Klipsili ve hemen oturuyor. Çekerken mandala basıp çıkarıyorsun. Ayrıca 3 adet farklı başlık var ve bunlar da gövdeye bir aparat yardımı ile yerleştirilebiliyor ve hemen çekip çıkarabiliyorsunuz, çok güzel. Süpürmeye gelirsek, hız ayar düğmesi var, çevirerek motor hızını kontrol edebiliyorsunuz. Maksimum ayarda halıyı yerden kaldırıyordu, yarısına düşürdüm ve gayet güzel süpürdü. Parke ve fayanslarda hızı neredeyse minimuma getirdim, vakumu güzel, parkeye yapışıp bırakmıyor. Bu süpürgeye puanım 9/10. Almak isteyene şiddetle tavsiye ederim.
✍🏻 10 numara 5 yıldız bir süpürge. Çok titiz bir kadınım ve iki kedili kızıma hediye olarak almıştım. Çok araştırdım, çok kararsız kaldım. Çok pahalı bir şey alamazdım ama evinde uçuşan tüylerden ben bile bıkmıştım. Yorum yapanlara gerçekten teşekkürler, az bile söylemişler. Bu fiyata inanılmaz çekiş gücü, harika performans ve süper kalite. Üretenleri gönülden kutluyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum ki kolay kolay etmem. Eviniz tertemiz mis gibi oluyor, çekiş gücü harika!
7️⃣ Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge
- Motor gücü: 899 watt
- Emiş gücü: 185 aw
- Toz haznesi kapasitesi: 2 litre
- Torba tipi: Toz torbasız
- HEPA 13 filtre
- 2 katmanlı motor koruma filtre sistemi
- Kolay sarılabilir kablo sistemi
- Easy click tuş sistemiyle kolay açma kapama
- Quick clean toz haznesi
- Kablo uzunluğu: 5 metre
- Aksesuarlar: Parke halı fırçası, Koltuk ucu, Kenar köşe aparatı
Karaca Vantuz Action Force F3 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kullandıktan sonra yorum yapmak istedim. Süpürge harika, çekiş gücü çok güçlü. İlk kullandığımda süpürmekte aşırı zorlandım sonra farkettim ki süpürgenin uç başlığında min/max tuşu varmış. Minimum ayarda gayet rahat süpürülebiliyor, maksimum ayarda da derin süpürme yapıyor. İlk süpürmede çıkan toza inanamadım. Çok memnun kaldım, alın aldırın.
✍🏻 O kadar kaliteli ki, vakum gücünü minimuma düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Şahsen çabuk doluyor diye şikayet ediyordum ama, içindeki filtreye bakınca evimizin temizlendiğini anladım. Harika bir süpürge. Kesinlikle fiyat performans ürünü.
8️⃣ Philips PowerPro City FC9331/07 Torbasız Elektrikli Süpürge
- Maksimum giriş gücü: 900 watt
- Ses gücü seviyesi: ≤80 dB
- Toz haznesi: 1.5 litre
- Filtreleme seviyesi: HEPA13
- Kablo uzunluğu: 6 metre
- Aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Entegre fırça, Sert zemin başlığı
Philips PowerPro City FC9331/07 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bence kendi segmentinde alınabilecek en iyi süpürgelerden biri. Çekim gücü çok iyi, çok ince halılarda tabii ki biraz zor oluyor çünkü; tuttumu bırakmıyor, nerdeyse tozun zerresi kalmıyor. Sese gelince, sonuçta bir motor çalışıyor elbette biraz ses yapıcak. Özelliklerinde bahsedilmemiş ama dik konumda park etme özelliği de var. Bu özellik büyük rahatlık, yerden tasarruf ediyorsunuz. Metal boruyu çıkardığınızda ucundaki küçük fırça ile toz bile alabiliyorsunuz. Daha ne olsun! Almak isteyenler bence tereddüt etmeden alabilir.
✍🏻 Harika bir süpürge. Temiz sandığımız evden çıkan tozu pisliği görünce hayret ettik. Eski süpürgemiz gerçekten süpürmüyormuş, bizi kandırıyormuş. Boyutu ideal, haznesi gayet yeterli, sesi çok az.
9️⃣ Arnica Pika ET14410 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
- Emiş gücü: 750 watt
- Toz haznesi kapasitesi: 2.5 litre
- Yıkanabilir AFS filtre
- Teleskobik emiş borusu
- Kablo uzunluğu: 8 metre
- Otomatik çek-bırak kablo sarıcı
- Aksesuarlar: Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
Arnica Pika ET14410 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün sessiz çalışıyor, halıyı kaldırıyor güçlü çekişli, hepa filtresi de var hiç toz atmıyor. Küçük olduğu için yer kaplamıyor. Beğendik, babama aldım bende de premium modeli var aynılar çok güçlü fazla para vermeye gerek yok, alın derim.
✍🏻 Alırken çok tereddütte kalmıştım, marka ile ilgili hiçbir deneyime sahip değildim. Ürün aynı yorumlarda yazıldığı gibi tam bir fiyat performans ürünü. Çekiş gücü oldukça iyi, toz torbasının olmaması büyük avantaj. Alın, aldırın derim.
🔟 Fakir Ranger Electronic Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi
- Güç: 850 watt
- Toz haznesi kapasitesi: 1.5 litre
- Ses seviyesi: 77.9 dB
- Filtreleme: HEPA 13 filtre
- Kablo uzunluğu: 5 metre
- Cyclone teknolojisi
- Aksesuarlar: Kenar köşe aparatı, Hassas mobilya aparatı, yer aparatı
Fakir Ranger Electronic Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü daha küçük bekliyordum ama bence ideal süpürge boyutunda. Evim küçük olduğu için çok yer kaplamıyor. Çekiş gücüne gelince, max seviyede eşim bile süpürürken zorlandı, resmen halıyı yutuyor. Süpürge ucunda max-min özelliği var; değiştirip daha kolay süpürebiliyorsunuz. Ben max özellikte kesinlikle süpüremem, orta ve min ayarda bile çok güzel çekiyor. Bütün evi temizledim ve çıkan toza gerçekten inanamadım. Haznenin yarısı tozla kaplandı. Uzun zamandır süpürge için araştırma içindeyim. Bence tam bir fiyat performans ürünü. Çok para vermiyim ama güzel temizlik istiyorum diyorsanız şans verilecek bir süpürge. Filtre ve toz haznesi düzenli olarak temizlenirse bence uzun yıllar kullanılacak bir ürün. Fakir kalitesi bence.
✍🏻 Çok memnun kaldım. Çok iyi bir süpürge. Farklı alanlarda kullanmak için farklı aparatlarının olması çok iyi. Mükemmel bir şekilde toz çekiyor. Çekim gücü çok iyi. Halıları bile kaldırıyor; maksimum ayarda kullanması gerçekten kas gücü gerektiriyor.
2024 en iyi elektrikli süpürge tavsiye listemizde emiş gücü yüksek, sessiz çalışan, toz torbasız modellere yer verdik. Güncel listemizde yer alan elektrik süpürgesi modellerini Efsane Cuma 2024 döneminde çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Elektrikli süpürge alırken nelere dikkat edilmeli 👇
- Tasarımı ve kullanım kolaylığı
- Güç tüketimi
- Emiş gücü
- Toz haznesi kapasitesi
- Sessiz çalışma
- Hepa filtre
- Ağırlık
- Garanti süresi, yedek parça temini desteği
- Aparat ve başlıkları
- Enerji sınıfı
En İyi Elektrikli Süpürgeler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 310874Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.