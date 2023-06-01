Hijyende devrim: Tek kullanımlık ve biyolojik olarak çözünen sabun geliştirildi

Tam Boyutta Gör El yıkamanın halk sağlığı açısından faydaları iyi bilinmekle birlikte, gelişmekte olan bazı ülkelerde sabun karşılanamaz bir lükstür. Araştırmacılar şimdi, akan suya erişimi olmayan bölgelerde halk sağlığını iyileştirme konusunda büyük umut vaat eden tek kullanımlık, biyolojik olarak çözünebilen bir sabun geliştirdi.

El yıkamada devrim

Sabunla el yıkama, birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemenin her zaman basit ve son derece etkili bir yolu olmuştur. Sabun ve su ikilisi mikropları öldürmese de, onları ellerinizden uzaklaştırır. Ancak Tanzanya gibi gelişmekte olan ülkelerde sabun ve suya erişim son derece sınırlıdır. 2020 yılında tipik bir küçük kasabada yapılan bir araştırmaya göre hanelerin yalnızca yüzde 13'ünde el yıkama imkanı bulunmakta. 2016 yılında, ülke genelinde hanelerin yalnızca yüzde 7'sinin ellerini yıkamak için sabun ve suya erişimi bulunuyordu.

Tam Boyutta Gör Tanzanya'nın Darüsselam ve Morogoro bölgelerin pilot bölge olarak seçen araştırmacılar “Tab Soap” olarak adlandırdıkları yeni bir el yıkama teknolojisi test etti. Bu tablet şeklindeki ürün sabun emdirilmiş biyolojik olarak parçalanabilir bambu bazlı materyallerden oluşuyor. Tablet kullanıldığında tuvaletlere, çöpe veya toprağa atılabiliyor ve orada çürüyebiliyor. Tabletler rulo halinde ya da yırtılabilir şekilde de sunulabiliyor.

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Çalışma küçük olsa da, araştırmacılar yeni el yıkama teknolojilerinde potansiyel görüyorlar. Hem maliyet noktasında sıvı sabun kadar etkili olan tablet sabun, el yıkama amacı için en ideal çözüm olarak görülüyor. Tek kullanımlık olduğundan dolayı çapraz bulaşma endişesi daha az. Sadece el yıkama için tasarlandığından ürünün yanlış kullanımı da zor. Aynı zamanda bambu bazlı alt tabaka ıslak kaldığı için, muhtemelen diğer el yıkama şekillerinden daha az su kullanıyor.

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Tek kullanımlık ve biyolojik olarak çözünen sabun geliştirildi