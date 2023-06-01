Hijyende devrim: Tek kullanımlık ve biyolojik olarak çözünen sabun geliştirildi

El yıkamada devrim
Sabunla el yıkama, birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemenin her zaman basit ve son derece etkili bir yolu olmuştur. Sabun ve su ikilisi mikropları öldürmese de, onları ellerinizden uzaklaştırır. Ancak Tanzanya gibi gelişmekte olan ülkelerde sabun ve suya erişim son derece sınırlıdır. 2020 yılında tipik bir küçük kasabada yapılan bir araştırmaya göre hanelerin yalnızca yüzde 13'ünde el yıkama imkanı bulunmakta. 2016 yılında, ülke genelinde hanelerin yalnızca yüzde 7'sinin ellerini yıkamak için sabun ve suya erişimi bulunuyordu.
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Çalışma küçük olsa da, araştırmacılar yeni el yıkama teknolojilerinde potansiyel görüyorlar. Hem maliyet noktasında sıvı sabun kadar etkili olan tablet sabun, el yıkama amacı için en ideal çözüm olarak görülüyor. Tek kullanımlık olduğundan dolayı çapraz bulaşma endişesi daha az. Sadece el yıkama için tasarlandığından ürünün yanlış kullanımı da zor. Aynı zamanda bambu bazlı alt tabaka ıslak kaldığı için, muhtemelen diğer el yıkama şekillerinden daha az su kullanıyor.Kaynakça https://newatlas.com/health-wellbeing/single-use-biodegradable-tab-soap-washes-away-cost-barrier-to-hygiene/ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0283741 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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