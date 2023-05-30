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    COVID-19 aşıları kanser büyümesine ve kalp iltihabına neden oluyor!

    Koronavirüs SARS-CoV-2 pandemisi artık ciddi bir tehdit olmaktan çıkmış olsa da son araştırmalar COVID-19 aşılarının insanların bağışıklık sistemini tehdit ettiğini ortaya koyuyor.
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    COVID-19 aşısı kanser büyümesine ve kalp iltihabına neden oluyor! Tam Boyutta Gör
    Vaccines dergisinde yayınlanan yeni hakemli makale, tekrarlanan Covid takviyelerinin yani aşılarının, ciddi Covid hastalığı riskini azaltmak yerine artırabildiğini gösteriyor. Araştırmada aşıların kanser büyümesine neden olabildiği ve bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasına sebep olan otoimmün hastalık riskini artırabildiğinin altı çiziliyor.

    Koronavirüs SARS-CoV-2 pandemisi ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra mRNA teknolojisine dayalı yeni bir aşı platformu piyasaya sunuldu. Küresel olarak, farklı platformlarda yaklaşık 13,38 milyar COVID-19 aşı dozu uygulandı. Bugüne kadar toplam nüfusun yüze 72,3'üne en az bir kez COVID-19 aşısı enjekte edildi. Bu aşıların etkisinin zaman içinde azaldığı ve bu nedenle belirli aralıklarla ek güçlendirici aşıların yapılması gerektiği de biliniyor.

    Birden fazla mRNA aşısı olanlarda kronik hastalık riski artıyor

    COVID-19 aşısı kanser büyümesine ve kalp iltihabına neden oluyor! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, son zamanlarda yapılan araştırmalarda, iki veya daha fazla mRNA aşısı uygulanan kişilerde anormal derecede yüksek İmmünglobülin G4 (IgG4) seviyeleri bulunduğu aktarılıyor. IgG4, bağışıklık sistemindeki hücrelerin kendi doku ve organlarına saldırması sonucu (otoimmün mekanizmalarla) organlarda hasarla yol açabilen kronik iltihabi romatizmal hastalıklarla ilişkilidir. IgG4 seviyelerini artıran genelde üç kritik faktör olduğu biliniyor: Aşırı antijen konsantrasyonu, tekrarlanan aşılama ve kullanılan aşı türü.

     

    COVID-19 aşısı kanser büyümesine ve kalp iltihabına neden oluyor! Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte, ortaya çıkan kanıtlar, mRNA aşılarıyla tekrarlanan aşılamadan sonra tespit edilen IgG4 seviyelerinde bildirilen artışın koruyucu bir mekanizma olmadığı aktarılıyor. Bunun yerine SARS-CoV2 hastalığındaki hedef spike proteinine karşı bir tür bağışıklık mekanizması oluşturduğu gösteriliyor. Yani, aşılar Covid’e karşı direnç gösteren bir bağışıklık sistemini tetikliyor olabilir. Yine araştırmada belirtildiği üzere tekrarlanan mRNA aşılaması nedeniyle artan IgG4, bağışıklık sisteminin kendi dokularına zarar vermesine, duyarlı bireylerde kanser büyümesini ve kalp kası iltihabına neden olabilir.

    Araştırma makalesinde durum, “Gözden geçirilen veriler, tekrarlanan aşılama ile tetiklenen IgG4 üretiminin hiçbir şekilde koruyucu bir mekanizma oluşturmadığını göstermektedir.” şeklinde ifade ediliyor. Araştırmacılar bu konuda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğine de işaret ediyor.

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    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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