COVID-19 aşıları kanser büyümesine ve kalp iltihabına neden oluyor!

Koronavirüs SARS-CoV-2 pandemisi ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra mRNA teknolojisine dayalı yeni bir aşı platformu piyasaya sunuldu. Küresel olarak, farklı platformlarda yaklaşık 13,38 milyar COVID-19 aşı dozu uygulandı. Bugüne kadar toplam nüfusun yüze 72,3'üne en az bir kez COVID-19 aşısı enjekte edildi. Bu aşıların etkisinin zaman içinde azaldığı ve bu nedenle belirli aralıklarla ek güçlendirici aşıların yapılması gerektiği de biliniyor.
Birden fazla mRNA aşısı olanlarda kronik hastalık riski artıyor
Araştırma makalesinde durum, “Gözden geçirilen veriler, tekrarlanan aşılama ile tetiklenen IgG4 üretiminin hiçbir şekilde koruyucu bir mekanizma oluşturmadığını göstermektedir.” şeklinde ifade ediliyor. Araştırmacılar bu konuda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğine de işaret ediyor.
merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)