Dünyanın ilk hidrojenle çalışan hipersonik jeti Mach 12 hızına ulaşacak

Hypersonix, mühendislik, ileri üretim ve test alanlarında görev yapan 45 kişilik ekibiyle çalışıyor. Şirket, birkaç yıldır sesten 12 kat daha hızlı (Mach 12) uçabilecek, sıfır karbon salımı yapan hidrojen yakıtlı bir hipersonik hava aracı üzerinde çalışıyor.
İlk test bu yıl yapılacak
Yatırımın 10 milyon dolarlık kısmı, Avustralya’nın Ulusal Yeniden Yapılanma Fonu Kurumu (NRFC) tarafından sağlandı. Bu, NRFC’nin savunma alanındaki ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor.
SPARTAN, hareketli parça içermeyen, havadaki oksijenle çalışan bir motor ve Mach 12’ye kadar hızlara ulaşabiliyor. Geleneksel kerosen yakıtlı scramjet’lerin aksine SPARTAN, hidrojen yaktığı için karbon emisyonu üretmiyor ve tekrar kullanılabiliyor. Toplanan fon, NASA ve ABD Savunma Bakanlığı destekli DART AE adlı hipersonik aracın test uçuşlarını finanse edecek. 3,5 metre uzunluğundaki bu araç, SPARTAN motoruyla güçlendiriliyor olacak.
Test uçuşu, bu yıl içinde NASA’nın Wallops Flight Facility üssünden Rocket Lab’in HASTE roketiyle gerçekleştirilecek. Bu görev, yeşil hidrojenle sürdürülebilir hipersonik uçuşun dünyadaki ilk örneği olacak.
İkinci araç da geliştirme aşamasında
3D baskı teknolojisiyle üretilen SPARTAN motoru, performans kadar üretim kolaylığı da sağlıyor. Yeniden kullanılabilir yapısı ve temiz yakıt kullanımı, sürdürülebilir savunma test sistemlerine olan küresel ilgiyi karşılamayı hedefliyor. Öte yandan Hypersonix, yıl sonuna doğru yeni bir yatırım turuna çıkarak hem ABD’deki varlığını büyütmeyi hem de yerel üretim tesislerini genişletmeyi planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
