Dünyanın ilk hidrojenle çalışan hipersonik jeti Mach 12 hızına ulaşacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avustralyalı havacılık girişimi Hypersonix Launch Systems, dünyanın hidrojenle çalışan yeniden kullanılabilir ilk hipersonik uçağını geliştirmek için 46 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Yatırım, ülkenin hipersonik uçuşta küresel lider olma hedefini desteklerken aynı zamanda Avustralya’nın savunma ve ileri imalat kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hypersonix, mühendislik, ileri üretim ve test alanlarında görev yapan 45 kişilik ekibiyle çalışıyor. Şirket, birkaç yıldır sesten 12 kat daha hızlı (Mach 12) uçabilecek, sıfır karbon salımı yapan hidrojen yakıtlı bir hipersonik hava aracı üzerinde çalışıyor.

İlk test bu yıl yapılacak

Yatırımın 10 milyon dolarlık kısmı, Avustralya’nın Ulusal Yeniden Yapılanma Fonu Kurumu (NRFC) tarafından sağlandı. Bu, NRFC’nin savunma alanındaki ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Tam Boyutta Gör 2019’da eski NASA araştırmacısı ve Queensland Üniversitesi profesörü Dr. Michael Smart tarafından kurulan Hypersonix, yeşil hidrojenle çalışan sürdürülebilir uçuş sistemleri geliştiriyor. Şirketin kalbinde ise tamamen 3D yazıcıyla üretilmiş SPARTAN scramjet motoru yer alıyor.

SPARTAN, hareketli parça içermeyen, havadaki oksijenle çalışan bir motor ve Mach 12’ye kadar hızlara ulaşabiliyor. Geleneksel kerosen yakıtlı scramjet’lerin aksine SPARTAN, hidrojen yaktığı için karbon emisyonu üretmiyor ve tekrar kullanılabiliyor. Toplanan fon, NASA ve ABD Savunma Bakanlığı destekli DART AE adlı hipersonik aracın test uçuşlarını finanse edecek. 3,5 metre uzunluğundaki bu araç, SPARTAN motoruyla güçlendiriliyor olacak.

Test uçuşu, bu yıl içinde NASA’nın Wallops Flight Facility üssünden Rocket Lab’in HASTE roketiyle gerçekleştirilecek. Bu görev, yeşil hidrojenle sürdürülebilir hipersonik uçuşun dünyadaki ilk örneği olacak.

İkinci araç da geliştirme aşamasında

Tam Boyutta Gör Şirket, aynı zamanda dört SPARTAN motorlu VISR adını taşıyan ikinci uçağının geliştirilmesine de hazırlanıyor. 8 metre uzunluğundaki bu platform, istihbarat, gözetleme, hızlı yük teslimatı ve uzay sistemleri testleri için tasarlandı. VISR’ın gövdesi yüksek sıcaklığa dayanıklı seramik kompozitlerden üretilecek.

ABD’li Anduril, insansız savaş uçağını ilk kez uçurdu 1 gün önce eklendi

3D baskı teknolojisiyle üretilen SPARTAN motoru, performans kadar üretim kolaylığı da sağlıyor. Yeniden kullanılabilir yapısı ve temiz yakıt kullanımı, sürdürülebilir savunma test sistemlerine olan küresel ilgiyi karşılamayı hedefliyor. Öte yandan Hypersonix, yıl sonuna doğru yeni bir yatırım turuna çıkarak hem ABD’deki varlığını büyütmeyi hem de yerel üretim tesislerini genişletmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Hidrojenle çalışan ilk hipersonik jet Mach 12 hızına ulaşacak!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: