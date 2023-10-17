Kim Nerede? 211 Chery'nin alt markası Jaecoo, Türkiye'ye geliyor: İşte satışa çıkacak ilk model 172 Geçmiş WhatsApp konuşmaları kolayca bulunabilecek: İşte yeni özellik 115 Bitcoin fiyatı sahte haberle uçtu, bir yayın platformu kaldıraçtan servet kazandı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Teknik ve estetiğin güçle buluşması: Realme 11 Pro + 5G

    Akıllı telefon fotoğrafçılığını sevenler için amiral gemisi gücünde, estetik bir tasarım ve teknik anlamda güçlü bir cihaz arayanlar için Realme 11 Pro+. 5G inceleme alanımızda.

    Realme 11 Pro+. 5G, markanın şimdiye kadar ürettiği en iyi kameralı telefon ve kalitesi dikkat çekici. Realme 11 Pro+ 5G; 120Hz AMOLED 6.7 inç boyutunda Vision kavisli ekran, 4X Kayıpsız Tek Lens yakınlaştırma SuperZoom özellikli 200MP OIS büyük ana kamera, 90 derece açı 32MP Selfie Kamerası, 5000 mAH güçlü kapasiteye sahip pil ve 26 dakikada yüzde 100 tam şarj sağlayan SUPERVOOC 100W hızlı şarj, Dimensity 7050 5G Yonga Setini güçlendiren 12 GB RAM ve 512 GB hafızaya sahip.

    11 Pro+taşıyan 5G'nin bu gücünü sunduğu kasasında ise GUCCI tasarımı premium vegan deri arka kısım kendisini rakiplerinden ayrıştırıyor. Premium hissiyatı son derece hafif bir kasada kullanıcısına yansıtan Realme 11 Pro +kasa 5G'nin renkleri ise Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili, Astral Siyah olarak geliyor. Cihaza dair merak edilen detayları yukarıdaki videomuzda bulabilirsiniz. 

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız