Teknik ve estetiğin güçle buluşması: Realme 11 Pro + 5G

Akıllı telefon fotoğrafçılığını sevenler için amiral gemisi gücünde, estetik bir tasarım ve teknik anlamda güçlü bir cihaz arayanlar için Realme 11 Pro+. 5G inceleme alanımızda.

Realme 11 Pro+. 5G, markanın şimdiye kadar ürettiği en iyi kameralı telefon ve kalitesi dikkat çekici. Realme 11 Pro+ 5G; 120Hz AMOLED 6.7 inç boyutunda Vision kavisli ekran, 4X Kayıpsız Tek Lens yakınlaştırma SuperZoom özellikli 200MP OIS büyük ana kamera, 90 derece açı 32MP Selfie Kamerası, 5000 mAH güçlü kapasiteye sahip pil ve 26 dakikada yüzde 100 tam şarj sağlayan SUPERVOOC 100W hızlı şarj, Dimensity 7050 5G Yonga Setini güçlendiren 12 GB RAM ve 512 GB hafızaya sahip.

11 Pro+taşıyan 5G'nin bu gücünü sunduğu kasasında ise GUCCI tasarımı premium vegan deri arka kısım kendisini rakiplerinden ayrıştırıyor. Premium hissiyatı son derece hafif bir kasada kullanıcısına yansıtan Realme 11 Pro +kasa 5G'nin renkleri ise Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili, Astral Siyah olarak geliyor. Cihaza dair merak edilen detayları yukarıdaki videomuzda bulabilirsiniz.

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