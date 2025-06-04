AI Günlükleri | Yapay zeka dünyası karıştı! Claude konuşuyor, robotlar dövüşüyor, enerji krizi büyüyor!

Yapay zeka haftası dolu dolu geçti! Cahit Arf'ın 1959'daki makalesi, Claude'un ses özelliği, robot boks turnuvası, yapay zekanın enerji krizi alarmı ve Google'ın komik hatası AI Günlükleri'nde

Bu hafta yapay zeka dünyasında önemli gelişmeler yaşandı! Bizler de sizlere yaşanan bu önemli gelişmeleri her hafta olduğu gibi Erdem Çınar'ın hazırladığı AI Günlükleri'nde ve daha sonra bu videoyla aktarmaya çalışıyoruz. Bu haftaki bölümümüzün başında geçtiğimiz 22-23 Mayıs tarihlerinde AIPA - Yapay Zeka ve Politikaları Derneği tarafından organize edilen Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın sayılı yapay zeka zirvelerinden biri olan AI Tomorrow Summit 2025'ten ve ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Ord. Prof. Cahit Arf üzerine kısa bir değerlendirme yaptık. Programımızda her hafta olduğu yer alan önemli diğer gelişmelerden bazıları ise şöyle sıralanıyor.

Anthropic, Claude'a sesli sohbet ve web arama özelliklerini ekledi. Artık Claude ile yazmaya gerek kalmadan konuşabilir, günde 20-30 sohbet yapabilirsiniz. Konuşma dökümü ve özeti de otomatik olarak sunuluyor. Bu gelişme Claude'u ChatGPT ile doğrudan rekabete taşıyor ve yapay zeka asistanları arasındaki yarışı kızıştırıyor.

Görsel AI alanında çığır açan gelişmeler yaşandı! Black Forest Labs'in Flux.1 Kontext modeli hem metinsel hem görsel komutları işleyerek, görseller arası devamlılık sağlayan düzenleme yetenekleri sunuyor. Tencent'ın HunyuanVideo-Avatar'ı ise tek fotoğraftan konuşan avatarlar oluşturabiliyor. Kling AI 2.1 güncellemesi de video üretim kalitesini bir üst seviyeye taşıdı. Bu gelişmeler içerik üretimi alanında devrim yaratacak!

Robotik dünyasında tarihi anlar yaşandı! Çin'de dünyanın ilk insansı robot boks turnuvası gerçekleştirildi. Unitree Robotics'in robotları ringde karşılaştı. Honor'un insansı robot alanına girmesi, Microsoft'un Copilot for Gaming'i beta teste çıkarması da dikkat çeken gelişmeler. Ancak büyük oyun stüdyoları AI kullanımından çekiniyor çünkü oyuncuları kızdırmaktan korkuyorlar.

Yapay zekanın enerji tüketimi alarm veriyor! Araştırmalar AI sistemlerinin 2025 sonuna kadar Bitcoin madenciliğinden daha fazla enerji tüketmeye başlayacağını gösteriyor. 2030'da tüketim 900 TWh'yi aşacak. Nvidia'nın HVDC güç mimarisi ve Shell'in daldırmalı soğutma sıvıları gibi çözümler geliştiriliyor. Uzayda güneş enerjisi projeleri de gündeme geliyor.

(Musk bir soru işareti bıraksa da) Grok'un Telegram'a 300 milyon dolarlık entegrasyonu, Google'ın Gmail ve Drive'a eklediği AI özellikleri, OnePlus AI'ın duyurulması ve ücretsiz Chatterbox TTS'nin çıkışı gibi gelişmeler de bu haftayı şekillendirdi. Google'ın AI'sının 2025'te olduğumuzu kabul etmemesi ise trajikomik bir hata olarak kayıtlara geçti! AI dünyasının nabzını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın!