Teknoloji ve inovasyon ev hayatını kolaylaştırıyor #hayatevesığıyor

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Teknolojinin gelişimiyle kullandığımız cihazların sayısı artarken, ev eşyaları da akıllı işlevlerle donanarak hayatımızda daha önemli bir yer ediniyor. Hem bireysel tüketiciler hem de iş dünyası için bilgisayarların yanı sıra, tablet, telefon, kulaklık başta olmak üzere farklı cihazlar kullanıyorlar. Bu cihazların şarj ihtiyacı kadar, eğlence içeriklerinin ya da toplantıların da mobil cihazlara doğru ağırlık kazandığı bir dönemi yaşıyoruz.

Sabit ve mobil internet bağlantılarının geniş bant hızlarına erişmesi, internet kullanımımızı da artırıyor. Statista’nın Ocak – Mart 2020 tarihleri arasında evdeki veri kullanımını geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştıran çalışması, veri tüketiminin Ocak ve Şubat aylarında ortalama yüzde 16, Mart ayında ise yüzde 18 arttığını ortaya koyuyor. Çalışmaya göre akıllı cihaz kullanımı özellikle Mart ayında en yüksek oranlara ulaşırken, ortalamada yüzde 30 büyüme yaşandı.

Son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasını da göz önüne aldığımızda hem ev hayatını hem de home office çalışanların hayatını kolaylaştıran pratik çözümlere yönelik arayışı artırıyor. Tüketici elektroniği sektörünün lider markası Anker, akıllı yaşam konseptli ürünleriyle tüm bu ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Eufy ile ıslak-kuru derinlemesine temizlik

Eufy robot süpürge modelleri, zorlu köşelere bile ulaşabilen fırçaları, yüksek emiş gücü ve yıkanabilir HEPA filtresi ile evcil hayvan tüyleri de dahil olmak üzere, derinlemesine temizlik yapabilmeleri ve sessiz çalışabilmeleriyle dikkat çekiyor.

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Eufy ailesinin en yeni ürünü olan L70 Hybrid, bu özelliklere Akıllı MOP adlı paspas işlevini de ekleyerek ıslak-kuru temizlik yapabiliyor. Bünyesindeki su haznesini kullanarak her türlü kir ve döküntüyü ortadan kaldıran L70 Hybrid, mobil uygulamadan, Google Asistan ve Amazon Alexa gibi sesli asistanlardan yönetilebiliyor. Yapay zekaya dayalı haritalama teknolojisi ve lazer navigasyon teknolojisi ile temizliği planlayarak kısa sürede bitirebiliyor. Ayrıca istendiğinde evin sadece belirli bölgelerini de temizleyebiliyor.

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Görüşmelere parti havası katın

Taşınabilir boyutlarına karşın, 80 Watt gibi yüksek bir ses çıkışı veren Soundcore Rave Mini, sahip olduğu BassUp teknolojisiyle düşük frekanslı ritimleri dahi gerçek zamanlı ayarlayabiliyor ve yüksek ses kalitesi sunuyor.

Dahili LED ışıklarıyla 6 farklı aydınlatma seçeneği bulunan Rave Mini, son dönemde sıkça gerçekleştirdiğimiz görüntülü sohbetlere de parti ve kutlama havası katıyor. Video görüşmelerinde birlikte müzik dinleyerek eğlenmek, sevdiklerinizle ve ailenizle online kutlamalar yapabileceğiniz Rave Mini, iki akıllı telefon ile eşleştirilebiliyor. Bluetooth hoparlördeki 5,25 inçlik subwoofer ve 2 inçlik tiz sürücü, müzik keyfini artırırken online görüşmeler için de kristal netliğinde ses kalitesi sunuyor.

Ev eğlencesi bambaşka bir boyuta taşınıyor

Nebula ailesi ise kişisel eğlence ve işi bir araya getiren, son derece yenilikçi çözümler olarak dikkat çekiyor. Bu aileden Nebula Capsule modeli, kaliteli ve yüksek çözünürlüklü projeksiyon ve 360 derece hoparlör özelliklerini bir araya getiriyor. Çantada taşınabilecek boyutlarıyla evin her köşesini sinema salonuna ya da toplantı odasına çevirebileceğiniz Nebula Capsule, Android işletim sistemi sayesinde Netflix, YouTube gibi popüler uygulamalara, Word, Excel gibi ofis dokümanlarına erişebiliyor. Ayrıca akıllı telefondan Nebula Connect uygulaması ile ya da uzaktan kumandasıyla kolayca kontrol edilebiliyor.

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Soundcore markasında yer alan soundbar ürünleri de kaliteli bir ev sineması çözümü sunuyor. Soundcore Infini Mini, 2.1 konfigürasyonu ile bas ve tizlerin eşsiz dengesini yakalıyor. Cihazın 40 Watt’lık güçlü ses çıkışı film, müzik, diyalog modlarıyla farklı koşullarda en iyi ses kalitesini sunuyor. Ergonomik tasarımlı uzaktan kumandası üzerinden multimedya özelliklerinin, ses seviyesinin, ses modlarının ve daha fazlasının ayarlanabilmesine olanak veren Infini Mini’ye istendiğinde Bluetooth ile uzaktan da bağlanılabiliyor.

Evden çalışanlara enerji dopingi

İşleri için birden fazla cihaz kullananların enerjisi hiç bitmesin diye Power Port ürün ailesini hazırlayan Anker, 5 yuvalı modelleri ile hızlı ve güvenli şarj özelliği sunuyor. Power Port 5, üzerindeki LED gösterge ile cihazların şarjı tamamlandığında haber verebiliyor. PowerIQ teknolojisi ile cihazların ihtiyaç duyduğu orijinal akım değerini algılayan cihaz, mümkün olan en yüksek hızda şarj ediyor. Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği sadece 38 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşırken, Voltage Boost ise uygun akımla kaliteli bir enerji akımı sağlıyor ve cihazların batarya ömrünü koruyor. Power Port 5, sadece akıllı telefon, tablet değil, 63 Watt çıkış gücü ile bir MacBook’u dahi şarj edebiliyor.

Soundcore markasındaki kablosuz kulaklık çözümleri ile artık telefon görüşmeleri ve telefon üzerinden gerçekleştirilen toplantılar çok daha temiz ve anlaşılabilir bir ses deneyimini sunuyor. Üstelik yoğun telefon trafiğinde bile gücünden bir şey kaybetmiyor. Soundcore Life Note, sadece 10 dakikalık şarj ile 1 saat çalışabiliyor. Şarj özellikli saklama kutusu ile 40 saate kadar kullanılabilen kulaklık, 4 mikrofonu ve arka plan gürültüsünü asgari seviyeye indiren yeni nesil teknolojisiyle iletişim kalitesini artırıyor.

Konferanslara özel PowerConf ise 6 mikrofonlu 360 derecelik ses çözümü ile toplantılarda mesafeyi ortadan kaldırıyor. 8 kişiye kadar ses algılayabilen PowerConf, Bluetooth ve USB-C ile bağlantı kurabiliyor. Özel DSP algoritması ile yankı önleme, arka plan gürültüsünü engelleme özelliklerine sahip olan çözüm, özellikle evden çalışılan şu günlerde kullanıcılara kesintisiz konferans yapabilme imkanı sağlıyor.

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