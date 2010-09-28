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TG: MSI ile yeni Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine söyleşi

8 yıl
39b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI Halkla ilişkiler uzmanı Gökhan Bodur ile birlikte yeni MSI Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde MSI Halkla ilişkiler uzmanı Gökhan Bodur ile birlikte yeni MSI Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine konuştuk


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cybernoid 7 yıl
ASUS kullanıcılarını kıskanıyorum. Daha önceki PC'imde Gigabyte anakartım tamire gitti, 1 hafta gibi kısa sürede garanti içine sokularak tamir yapılıp gönderildi. Servis ve müşteri memnuniyeti anlayışı budur. O yüzdendir ki, yeni anakartım yine Gigabyte. Bunlar garanti dışına çıkartmak için bahaneye bakıyorlar.

Ne demişler; Yapmak isteyen çaresini, yapmak istemeyen bahanesini bulur.


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zargana_11 7 yıl
MSI kalite ürünler sağlamaya çalışıyor, ancak tepe modelleri dışındaki modellere, satış sonrası yazılım desteği neredeyse yok gibi. Bu yüzden de benim aklımdaki sıralamaya göre 3. sıradan yukarıya geçemedi. Ama kullandığınızda, eğer fabrika çıkışı bir sorunu yoksa, başınızı ağırtmayacaktır en azından benimki ağırmadı.

Konuşmada agresif fiyattan söz ediliyor. Ekran kartı piyasasında 2011 yılında zirveyi pek çok kişiye göre Asus'la birlikte kapattı. Ancak agresif fiyata katılmıyorum çünkü MSi'in özel soğutucu kartları diğer markalara göre fahiş fiyatlara satılıyor. Agresiften kasıt buysa, doğru söylüyor!


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cybernoid 7 yıl
Servis Point çok yavaş ve çözümden yana değil. Servislerini değişmedikleri sürece bir daha MSI marka ürün almam.
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DH Misafiri 7 yıl
gt780 r modeli türkiyeye ne zaman geliyorrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Uwais 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

gt780 r modeli türkiyeye ne zaman geliyorrrrrrrrrrrrrrrrrr


yetkililer bizi duyuyorsa lütfen bu soruya cevap istiyoruz
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deilmycry_84 8 yıl
msi mı bidaha allah korusun müşteriyimi düşünüyorlar inanmam bozuk malları türkiyeye getiriyolar garaniye veriyosun bide pişkin pişkin sağlam deyip geri yollamıyolarmı deli ediyolar sanki yalan borcumuz var sanki kim ister aldıgı ürün sorunlu çıksın 1 ay servisi beklesin biz mazoşist miyiz :D katı kapasitörden kalın pcb den bahsetmiş ya allahını seversen msi mi üretti bu teknigi kim bilir kimin fikirlerini aldı önce servisini düzeltsin sonra bozuk malları getirip türkiyede insanları mağdur etmesin sözüm msi e gözünü sevem gigabyte türkiye nin çok teşekkür ediyorum adamlar harika maillerime cvp geliyor garantide de sorun yaşamadım yerinizde olsam msi almam artık ben almıyorum kafam rahat :)
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vatan1991 8 yıl
msı sattığı ürünleri aynı anda dünya piyasasına sürüyor sonuçta onlar için abd almanya türkiye farketmez hiç bir üretici için farketmez her üretici firma kazanmayı düşünür bunu msı da yapıyor. bazı arkadaşlar takmış kafayı aynı anda türkiyeye gelmiyor diye üretici firma daima kazanmaya bakar abd. almanya vs. ülkeler farketmez.
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northernlights 8 yıl
Güzel söyleşi olmuş.Teşekkürler.
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mahho88 8 yıl
ileride piyasa şenlenecek gibi.
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crowland 8 yıl
GÖKHAN BODUR bey ben msi orta seviye bir anakart kullandım ve cekimser olarak almıştım acaba pişman olurmuyum bozulur alma bir kaç arkadaşımdan şikayet aldım ama sonuçta garantisi var servisleri var güvendim aldım 3 ay sonra her şey yolundayken performansını cok begendıgım anakartım bozuldu bozulur dedım ve date gate e gonderdım 3 hafta sonra geldı ama ben problemımı duzgun bır sekılde yazmama ragmen test edıp problem yok dıyerek test sonuclarını gondermısler ama problemım devam edıyordu 3 haftada yaptıkları tek sey testı neyse geldı ve tekrar problemım devam ettı tekrar gonderdım bu sefer 6 hafta ya yakın bekledım bu sefer vatan bilgisayarda denedım vatan pc den almıstım ve calısanlarada soledım vatan pc calısanlarına onlarda bu teknık servısle alakalı dedıler ve yıne 40 gun bekledıkten sonra yenıden test edıp gondermısler ama ben msi a tekrar guvenmek ıstıyorum ve cevremde istiyo asus gigabyte alıyorum ve alıyoruz ne zaman msi guvenebılırız saygılar..
bu arada anakartım hala bozuk cope attım gıbı bır sey...
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TELESCOPE 8 yıl
güzeldi,teşekkürler.
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Atison 8 yıl
@Ju1i@~
MSI netbook üretimini durdumuş değil, aksine yurtdışında senin de dediğin gibi Wind serisi çok fazla rağbet görüyor. Bizim amacımız yeni yapılanma sürecinde ülkemizdeki kullanıcılara doğru ürünü doğru fiyata getirmek.Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki çeyrekte Wind serisinin yeni modellerini çok uygun fiyatlara Türkiye'ye getireceğiz.
Gökhan Bodur
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vidoko 8 yıl
gigiabite tek geçerim...
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Ju1i@~ 8 yıl
Şimdiye kadar birkaç tane MSI ürünü kullandım. Bunlardan biri de netbooktu. Aslında markası/modeli Datron Mobee N011'di ama sonuçta bir MSI üretimi. Pil ve fan sorunu dışında gayet memnun kaldım. Pili değişti değişmesine ama fan sorunum hala devam ediyor.
Neyse, ben asıl sormak istediğime geleyim. MSI neden netbook üretimini durdurdu? Wind serisi gayet iyi gidiyordu. Üstelik netbooklar günden güne büyüyen bir sektörü oluşturuyor. Yıl sonunda AMD Fusion işlemcileriyle daha da büyük bir pazar oluşacaktır ama bunlara rağmen MSI üretimi durdurmuş. MSI bundan sonra Quanta, Clevo gibi taşeron firmalara mı üretim yaptıracak yoksa netbooklardan tamamen mi vazgeçti?
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