TG: MSI ile yeni Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine söyleşi

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde MSI Halkla ilişkiler uzmanı Gökhan Bodur ile birlikte yeni MSI Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine konuştuk
DH Misafiri gt780 r modeli türkiyeye ne zaman geliyorrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ne demişler; Yapmak isteyen çaresini, yapmak istemeyen bahanesini bulur.
Konuşmada agresif fiyattan söz ediliyor. Ekran kartı piyasasında 2011 yılında zirveyi pek çok kişiye göre Asus'la birlikte kapattı. Ancak agresif fiyata katılmıyorum çünkü MSi'in özel soğutucu kartları diğer markalara göre fahiş fiyatlara satılıyor. Agresiften kasıt buysa, doğru söylüyor!
yetkililer bizi duyuyorsa lütfen bu soruya cevap istiyoruz
bu arada anakartım hala bozuk cope attım gıbı bır sey...
MSI netbook üretimini durdumuş değil, aksine yurtdışında senin de dediğin gibi Wind serisi çok fazla rağbet görüyor. Bizim amacımız yeni yapılanma sürecinde ülkemizdeki kullanıcılara doğru ürünü doğru fiyata getirmek.Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki çeyrekte Wind serisinin yeni modellerini çok uygun fiyatlara Türkiye'ye getireceğiz.
Gökhan Bodur
Neyse, ben asıl sormak istediğime geleyim. MSI neden netbook üretimini durdurdu? Wind serisi gayet iyi gidiyordu. Üstelik netbooklar günden güne büyüyen bir sektörü oluşturuyor. Yıl sonunda AMD Fusion işlemcileriyle daha da büyük bir pazar oluşacaktır ama bunlara rağmen MSI üretimi durdurmuş. MSI bundan sonra Quanta, Clevo gibi taşeron firmalara mı üretim yaptıracak yoksa netbooklardan tamamen mi vazgeçti?