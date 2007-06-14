Thermal Take Big Typhoon yenilendi; Yeni Big Typhoon VX ve test sonuçları

Hız aşırtma ve sessiz pc ile ilgilenenler Thermaltake Big Typhoon'u mutlaka kullanmışlardır ya da duymuşlardır. İsmi gibi büyük olan ve hava soğutma konusunda liderliğe oynayan Thermaltake Big Typhoon, gelişen teknoloji ve soğutma sistemlerine ayak uydurmak için tekrar elden geçirildi. Thermaltake Big Typhoon VX olarak adlandırılan yeni Big typhoon'un öne çıkan özellikleri, fan ızgarasının siyaha boyanmış olması, fanının üzerinde ayar düğmesi bulunması ve anakarta takılmasında kullanılan aparatların tamamen değiştirilmiş olması.

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Eski Thermaltake Big Typhoon'u sisteme takmak için anakartı söküp, arkasına destek aparatı koymak gerekiyordu. Anakartı sökmek doğal olarak herkesin cesaret edebileceği bir şey değil. Bu yüzden deneyimsiz kullanılar soğutucu seçimlerini montajı daha kolay soğutuculardan yana yapıyorlar.

Yeni Big Typhoon VX'te bu takma şekli tamamen değiştirilmiş ve LGA socket'in standart fanı gibi tırnaklı sistem getirilmiş. Açıkçası 827gr. lık bir soğutucunun bu şekilde takılması oldukça düşündürücü. Zira soğutucunun ağırlığı uzun süreli kullanımda anakarta zarar verir mi? Ya da belli bir süre sonunda işlemci üzerine uyguladığı baskı da azalma olur mu? Bunlar ilk akla gelen sorular arasındalar.

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Big Typhoon VX'sin bir başka revizyona uğramış yönü ise üzerindeki fan. Eski Big Typhoon'da en fazla 1300RPM dönen 54.4 CFM hava üfleyen ve 16dB ses çıkaran fanın yerine 1300-2000 RPM dönen, 16dB-24dB gürültü çıkaran ve en fazla 86.5 CFM hava üfleyen bir fan geliyor. Fanın değişmesi soğutmada büyük bir avantaj kazandırıyor elbette ama kullanıcıların eski versiyonda en çok şikayet ettikleri konu olan gürültü seviyesi, yeni fanla aynen korunduğu gibi artış da göstermiş durumda.



Big Typhoon üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle Big Typhoon VX'in ölçüleri biraz değişmiş. Satın almadan önce kasanızın soğutucuya uygun olup olmadığını iyi kontrol etmenizi öneriyoruz

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AnandTech sitesinin yapmış olduğu test sonuçlarına hep birlikte bakalım.

Öncelikle size test sistemini verelim.

Şimdi de hem default hem de hızaşırtma uygulanmış hallerinin sıcaklık değerlerini görelim.

AnandTech sitesinin yapmış olduğu test sonuçlarına bakıldığı zaman değerlerininde aşırı bir değişiklik görünmüyor. Bunun nedeni yeni yapılan aparat sistemi olabilir. Şu anda elimizde Big Typhoon VX olmadığı için kendimiz test edemedik ama elimize Big Typhoon VX geçer geçmez güzelce inceleyip normal Big typhoon ile karşılaştırmalı bir testi sizlere sunacağız.

http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=3005