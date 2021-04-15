Thermalright çift kule tasarımlı Peerless Assasin 120 Black’i detaylandırdı

Geçtiğimiz günlerde 140 mm 2 fanın eşlik ettiği Frost Commander 140’u duyuran Thermalright modelin kardeşini de duyurdu.
Peerless Assasin 120 Black
İlk bakışta siyah temasıyla dikkat çeken Peerless Assasin 120 Black temel olarak çift kule tasarımlı bir hava soğutma çözümü.
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6 adet 6 mm bakır ısı borusunun işlemciden ısıyı dolaylı yoldan aldığı soğutucu beraberinde 2 adet Thermalright Tl-C12B fanlarını da getiriyor.
Akışkan dinamik rulman gövdeli fanlar 1550 RPM’e kadar yükselirken 66.17 CFM havayı 1.53 mm H2O basınçla alüminyum yaprakların arasına iterken 25.6 dB gürültü üretiyor.
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Fanlarla birlikte 125 mm x 135 mm x 157 mm ölçülere ulaşan çözüm yine toplamda 1.02 kg’lık ağırlığa sahip. Son olarak Thermalright’ın henüz modelin fiyatını paylaşmadığını belirtelim.
https://www.techpowerup.com/281025/thermalright-outs-the-peerless-assassin-120-black-dual-fin-stack-cpu-cooler Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Peerles değil [color=#1a0dab]Peerless , gözden kaçırmışsınız
" ingiliz dil kurumundan elçi olarak gönderildim
ingilizce hazırlık okurken bir harf eksik veya fazla olunca kelimeyi kabul etmiyorlardı
:/