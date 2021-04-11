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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Noctua NH-U12A için Alder Lake yükseltme kiti göndereceğini doğruladı

    Intel’in yaklaşan işlemci ailesi yıllardır kullanılan soket ölçülerinde farklılıkla geliyor. Dolayısıyla eldeki soğutucuların uyumlu olmayacağı kullanıcılar için önemli bir konu.
    11 Nisan 2021, 23:30 (2 gün)
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Noctua NH-U12A için Alder Lake yükseltme kiti göndereceğini doğruladı
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    12. nesil Core işlemci ailesiyle birlikte LGA 775’ten bu yana sabit tutulan soket ölçülerinin değişmesi bekleniyor.

    Mevcut 37.5x37.5 mm’lik ölçülerin aksine LGA 1700 17.5x45.0 mm ölçüleriyle daha uzun bir yapıya sahip olacak. Haliyle halihazırdaki işlemci soğutucularının uyumlu olup olmayacağı merak konusu.

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    Satın alım sonrasında kullanıcılarına sağladığı destekle bilinen Noctua’ya Twitter’da yöneltilen soru NH-U12A'nın Alder Lake işlemcileriyle birlikte kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

    Geniş tabanın avantajı

    Oldukça geniş bir tabana sahip NH-U12A hali hazırda LGA 1700’den de fazla alana sahip LGA 2066 soketiyle de kullanılabiliyor. Dolayısıyla teknik açıdan yükseltme kitiyle LGA 1700 uyumu sağlanması mümkün görünüyor.

    Ek olarak AMD ve Intel’in HEDT platformlarıyla uyumlu olan soğutucuların teorik olarak LGA 1700 ile uyumlu olacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir"

    Diğer taraftan nispeten dar tabana sahip soğutucu çözümleri için bir detay paylaşılmış değil. Görünüşe göre LGA 1700 ile birlikte yıllardır kullanılan bazı soğutucular emekliye ayrılacak



    https://videocardz.com/newz/noctua-will-release-nh-u12a-cpu-cooler-upgarde-kit-for-intels-lga1700-alder-lake-socket
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    loiloyse 1 gün ( Mesaj Silindi )
    core contact muhabbeti o kadar etkili bir şey değil bildiğim kadarıyla zaten. işlemciyi soğutup soğutamayacağını belirleyecek kadar bir fark olmuyor. en fazla 1 derecedir belki de.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir ürünün core-contact soğutucusu olması pek mümkün görünmüyor dostum. 7 tane ısı borusu var, nasıl yapacaksın dediğini. Zaten o 7 boru yeterince taşınım sağlıyor, 3 boru ile yapacağın core-contact tan çok daha iyidir. Daha önce NH-U12A kullandın mı bilmiyorum ama bu konudaki en iyi soğutuculardan birisidir.

    Ayrıca borulara bağlanan modüler ve değişebilir plate tasarımı çok mantıklı.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sun Beam Core-Contact tan mı bahsediyoruz yoksa ısı borularının işlemci yüzeyine değdiği core-contact yapıdan mı bahsediyoruz?
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hocam tum islemci yuzeyini kapliyor sogutucu neyden bahsediyorsunuz
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    V V4LKyR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Core contact değil bu soğutucu ya, doğru dürüst soğutamaz ki.

    Core contact olsaydı çok daha iyi olurdu, zirvelere oynardı.
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    AdilOlmayanYıldırım 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İstese u12p se ye bile çıkarırdı.
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