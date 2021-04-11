Noctua NH-U12A için Alder Lake yükseltme kiti göndereceğini doğruladı

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12. nesil Core işlemci ailesiyle birlikte LGA 775’ten bu yana sabit tutulan soket ölçülerinin değişmesi bekleniyor.

Mevcut 37.5x37.5 mm’lik ölçülerin aksine LGA 1700 17.5x45.0 mm ölçüleriyle daha uzun bir yapıya sahip olacak. Haliyle halihazırdaki işlemci soğutucularının uyumlu olup olmayacağı merak konusu.

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Satın alım sonrasında kullanıcılarına sağladığı destekle bilinen Noctua’ya Twitter’da yöneltilen soru NH-U12A'nın Alder Lake işlemcileriyle birlikte kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

Geniş tabanın avantajı

Oldukça geniş bir tabana sahip NH-U12A hali hazırda LGA 1700’den de fazla alana sahip LGA 2066 soketiyle de kullanılabiliyor. Dolayısıyla teknik açıdan yükseltme kitiyle LGA 1700 uyumu sağlanması mümkün görünüyor.

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Ek olarak AMD ve Intel’in HEDT platformlarıyla uyumlu olan soğutucuların teorik olarak LGA 1700 ile uyumlu olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Tüm Ryzen 7000 işlemcileri iGPU ile gelebilir, AM4 soket bir nesil daha işlemci alabilir"

Diğer taraftan nispeten dar tabana sahip soğutucu çözümleri için bir detay paylaşılmış değil. Görünüşe göre LGA 1700 ile birlikte yıllardır kullanılan bazı soğutucular emekliye ayrılacak

https://videocardz.com/newz/noctua-will-release-nh-u12a-cpu-cooler-upgarde-kit-for-intels-lga1700-alder-lake-socket

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